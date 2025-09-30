Putyin legszebb napja: a világ hűségesküdt tett az orosz olaj mellett – mostantól egy szót se szólhat senki Magyarországra és Szlovákiára

Egyelőre nem találtak megértő fülekre Donald Trump amerikai elnök azon követelései, melyek az orosz olaj mellőzését célozták világszerte, sőt a tengeri szállítások négy hetes átlaga március óta nem látott, 16 hetes csúcsot ért el a szeptember 28-án végződő héten.

Az orosz olaj továbbra is könnyen vevőre talál/Fotó: Alexey Bakharev / shutterstock

Egyre több az orosz olaj a világpiacon

Az orosz kikötőkből útnak indult olaj mennyisége így napi 3,62 millió hordó volt a Bloomberg, a tankerek mozgásán alapuló számításai szerint. A szállítások növekedése annak ellenére következett be, hogy Trump igyekszik nyomást gyakorolni az orosz olaj vevőire, Indiától Törökországig. Ugyanakkor

Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetése után az elnök már arról beszélt, hogy megérti Magyarország és Szlovákia miért nem tud leválni az orosz energiáról.

Trump törekvései Indiával szemben sem jártak sikerrel, pedig a dél-ázsiai ország ellen az eredeti 25 százalékos mellett további 25 százalékos vámot is bevezetett az orosz olaj vásárlása miatt. Ennek eredményeképp ugyan az Indiába tartó tankerek száma nagyot esett, ám a Szuezi-csatorna után semmilyen úticélt nem megjelelő hajók száma – melyek valószínűleg szintén Indiában kötnek ki – kilőtt. A múlt hónapban uniós szankciókkal sújtott indiai finomító, a Nayara Energy pedig még inkább orosz olajat dolgoz fel.

Az orosz olaj legnagyobb vásárlójánál, Kínánál sem járt sikerrel Trump, Peking ugyanis tovább fokozná energiaügyi együttműködését Oroszországgal, miközben Washington azon javaslata, hogy a G7-országok vezessenek be 100 százalékos vámot Kínával szemben, süket fülekre találtak.

Nem csökkentette vásárlásait Törökország sem, mely továbbra is nagyjából napi 300 ezer hordó orosz olajat importál.

Más oka is lehet az export felpörgésének

Az orosz olajexport megugrása mögött részben az ország olajfinomítói elleni ukrán támadások is állhatnak, amennyiben az üzemen kívüli finomítók helyett a kikötőkbe irányítják a nyersanyagot.

Nem világos, hogy mekkora az a további mennyiség, ami még az export felé terelhető, ha a finomítók elleni támadások folytatódnak, ám valószínű, hogy korlátozott a fölös exportkapacitás az orosz kikötőkben.

Mindent egybevetve az orosz kikötőkben 36 tankerre összesen 26,75 millió hordónyi olajat rakodtak fel a múlt héten, szemben az egy héttel korábbi 23,69 millió hordóval, amivel 31 tankert töltöttek fel.