Összevissza karcolódnak az új iPhone-ok a nyugati szankciók miatt, egy fontos anyagot cserélt le benne az Apple

Az Apple szeptemberben bemutatott iPhone 17 Pro és Pro Max modelljei az eddig megszokottnál gyorsabban karcolódnak – legalábbis erre panaszkodnak a felhasználók. A problémát az iFixit javítóműhely vizsgálta ki, és arra a következtetésre jutott: a háttérben az állhat, hogy az Apple titán helyett alumíniumra váltott. Ez pedig szorosan összefügghet azzal, hogy az orosz titánhoz a szankciók miatt ma már jóval nehezebb hozzáférni.
Az előző generációkban az Apple prémium modelljeinek keretét részben titánból készítették, amely híres tartósságáról és ellenálló képességéről. Az iPhone 17 Pro és Pro Max esetében azonban eloxált alumíniumhéj került a készülékekre. Bár az eloxálás során oxidréteg védi a fémet a karcolódástól, az alumínium kevésbé alkalmas erre, mint a titán. Az iFixit mikroszkópos vizsgálatai szerint különösen a hátsó kamerakeret éles szélei sérülékenyek:
A felhasználói visszajelzések szerint a kiállított készülékek már most karcokat mutatnak, főleg a kamera körül. Az iFixit vezető szétszerelő technikusa, Shahram Mokhtari úgy fogalmazott: „Az úgynevezett scratchgate valós. Ha valaki tok nélkül használja a telefonját, a kamerakeret biztosan megsínyli”.
Elizabeth Chamberlain, az iFixit fenntarthatósági igazgatója szerint a magyarázat egyszerű: a nyugati szankciók miatt a vállalat nem tudja olyan mennyiségben beszerezni a fémet, mint korábban.
A titán jelentős része Oroszországból származott. Az Apple az iPhone Air esetében is a lehető legkevesebbre csökkentette a felhasználást: annyira, hogy a keret még erős maradjon, de ne kelljen nagy mennyiséget importálni
– mondta. A titánhiány tehát közvetlenül hatott a dizájnra és a tartósságra. Bár az alumínium könnyebb és olcsóbban elérhető, nem nyújtja azt a védelmet, amit a felhasználók korábban megszoktak. A mostani modellek emiatt sérülékenyebbek lehetnek, ami komoly presztízsveszteséget is jelenthet az Apple számára, hiszen a cég hagyományosan a prémium anyaghasználattal pozicionálja termékeit.
Fontos hozzátenni: az új iPhone-ok más szempontból előrelépést mutatnak. Az akkumulátor például már csavarozva van a házban, így könnyebben cserélhető, és a hűtést biztosító gőzkamra is fejlettebb megoldás. Az iFixit összességében 7 pontot adott a készülékek javíthatóságára, ami kedvezőbb, mint a korábbi években. Mindez azonban nem változtat azon a tényen, hogy az anyaghasználat terén visszalépés történt. Ha igaz, hogy a titán hiányát a geopolitikai feszültségek okozzák, akkor az Apple minőségbeli kompromisszumra kényszerült. Az orosz titán kiesése így nemcsak a repülőgép- és hadiiparban, hanem a világ egyik legnépszerűbb fogyasztói termékénél is érezteti hatását.
A szeptemberben megjelent iPhone 17-es sorozat első eladási hulláma egyértelmű érdeklődést mutatott, különösen a Pro modellek iránt. Hongkongban csak az iPhone Air volt azonnal kapható, a 17 Pro és a Pro Max esetében online rendelés és háromhetes szállítási idő várt az érdeklődőkre. Hasonló helyzet alakult ki Ausztráliában, Új-Zélandon, Kínában és Szingapúrban, míg Japánban akár másnapi kiszállítással is hozzá lehetett jutni bármelyik modellhez.
Dél-Koreában a Pro egy héten belül elérhető volt, a Pro Maxra viszont többhetes várólisták vannak.
Ázsiában a legutóbbi hetekben 6 százalékkal estek vissza az eladások – a mostani iPhone-generáció tehát kulcsfontosságú lehet a trend megfordításához. Viszont az új iPhone-generáció akkor érkezik, amikor a riválisok már a következő nagy lépésen dolgoznak: az MI-alapú okoseszközök fejlesztései már előrehaladott állapotban vannak, valamint a Google és a Samsung is most bővítette csúcstelefonjaiban az MI-lehetőségek tárházát. A Samsung hetedik generációs hajlítható készüléke komoly sikert aratott a tartósabb kialakítás és a vékonyabb forma miatt, miközben az Apple első hajlítható modelljét csak 2025 végére ígérik.
