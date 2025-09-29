Deviza
Kapaszkodjon meg minden magyar autós: ennyi most egy liter benzin az oroszoknál, miután az ukránok szétlőtték az olajfinomítóikat

Ukrán dróntámadások miatt szenvedett hatalmas károkat Oroszország néhány kritikus fontosságú olajfinomítója, így az üzemanyagellátás akadozik. Emiatt drágulás is bekövetkezett, de Európából nézve még így is rendkívül kedvezőek a literenkénti árak. Mutatjuk, mennyibe kerül a Krím-félsziget területén kapható orosz eredetű üzemanyag.
VG
2025.09.29, 21:20
Frissítve: 2025.09.29, 21:21

Az Oroszország által 2014-ben megszállt Krím-félszigeten 30 literben limitálták az egy személynek a töltőállomásokon eladható benzin mennyiségét — közölte az MTI.

Az Oroszországgal háborúban álló területeken növekszik az üzemanyag ára az olajfinomítókra mért dróncsapások miatt / Fotó: Kocsis Zoltán

Az ukrán hatóságok megállapodtak a kereskedőkkel, hogy a következő hónapban

  • a dízelolaj literje nem lehet drágább 75 rubelnél (300 forint),
  • a 92-es benzin 70 rubelnél (280 forint),
  • a 95-ös 76 rubelnél (304 forint),
  • a 95-ös prémium pedig 80 rubelnél (320 forint).

Napi jelentések az orosz kőolajról és üzemanyagárakról 

A benzinkutak üzemanyag-ellátottságáról naponta tesznek közzé tájékoztatást a köztársasági energetikai minisztérium honlapján. A korlátozás a szociális és a közüzemi létesítményeket, valamint a sürgősségi szolgálatokat nem érinti. Az elmúlt napokban a 95-ös benzin kiskereskedelmi ára egyes krími benzinkutaknál az Interfax hírügynökség szerint meghaladta a literenkénti 88 rubelt (352 forint), 

de sok töltőállomáson sem 95-ös, sem 92-es benzin nem volt kapható. 

Nem sokkal ezután jelentették be Szevasztopolban is, hogy 30 literes korlátozást vezetnek be a kutaknál.

Szakértők szerint az olajfinomítókra, töltőállomásokra és berakodó terminálokra mért ukrán csapások következében Oroszország elveszítette kőolajtermelő kapacitásainak mintegy egynegyedét, ami az MTI jelentése szerint egyes régiókban ez dízel- és gázolajhiányhoz vezetett, illetve jelentős üzemanyag-áremelkedéssel járt.

Kész, ennyi volt: elfogyott a benzin Oroszország kulcsfontosságú területén, amit Ukrajnától vettek el – az emberek elkezdtek haragudni Putyinra

Magyarország is emel az üzemanyagárakon

A nagykereskedelmi árak mind a benzin, mind a gázolaj esetében tovább nőnek Magyarországon, az üzemanyagok drágulásának azonban hamarosan vége szakadhat. Ahogy korábban megírtuk, az üzemanyagok árát monitorozó Holtankoljak.hu portál azt is közölte, melyek jelenleg az átlagárak a benzinkutakon:

  • 95-ös benzin: 586 forint/liter
  • Gázolaj: 589 forint/liter 

A várható emelés ellenére azonban a 600 forintos üzemanyagár várhatóan már nem fog visszatérni. Az olajárak múlt heti emelkedése után várhatóan az OPEC folytatja kvótaemelését, ami újabb hordók megjelenését eredményezheti a világpiacon, miközben a kereslet hagyományos északi féltekés csúcsát jelentő nyári hónapoknak is vége. Így a nyersanyag ára tovább csökkenhet a következő időszakban. 

