Kapaszkodjon meg minden magyar autós: ennyi most egy liter benzin az oroszoknál, miután az ukránok szétlőtték az olajfinomítóikat

Az Oroszország által 2014-ben megszállt Krím-félszigeten 30 literben limitálták az egy személynek a töltőállomásokon eladható benzin mennyiségét — közölte az MTI.
Az ukrán hatóságok megállapodtak a kereskedőkkel, hogy a következő hónapban
A benzinkutak üzemanyag-ellátottságáról naponta tesznek közzé tájékoztatást a köztársasági energetikai minisztérium honlapján. A korlátozás a szociális és a közüzemi létesítményeket, valamint a sürgősségi szolgálatokat nem érinti. Az elmúlt napokban a 95-ös benzin kiskereskedelmi ára egyes krími benzinkutaknál az Interfax hírügynökség szerint meghaladta a literenkénti 88 rubelt (352 forint),
de sok töltőállomáson sem 95-ös, sem 92-es benzin nem volt kapható.
Nem sokkal ezután jelentették be Szevasztopolban is, hogy 30 literes korlátozást vezetnek be a kutaknál.
Szakértők szerint az olajfinomítókra, töltőállomásokra és berakodó terminálokra mért ukrán csapások következében Oroszország elveszítette kőolajtermelő kapacitásainak mintegy egynegyedét, ami az MTI jelentése szerint egyes régiókban ez dízel- és gázolajhiányhoz vezetett, illetve jelentős üzemanyag-áremelkedéssel járt.
A nagykereskedelmi árak mind a benzin, mind a gázolaj esetében tovább nőnek Magyarországon, az üzemanyagok drágulásának azonban hamarosan vége szakadhat. Ahogy korábban megírtuk, az üzemanyagok árát monitorozó Holtankoljak.hu portál azt is közölte, melyek jelenleg az átlagárak a benzinkutakon:
A várható emelés ellenére azonban a 600 forintos üzemanyagár várhatóan már nem fog visszatérni. Az olajárak múlt heti emelkedése után várhatóan az OPEC folytatja kvótaemelését, ami újabb hordók megjelenését eredményezheti a világpiacon, miközben a kereslet hagyományos északi féltekés csúcsát jelentő nyári hónapoknak is vége. Így a nyersanyag ára tovább csökkenhet a következő időszakban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.