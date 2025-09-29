Kapaszkodjon meg minden magyar autós: ennyi most egy liter benzin az oroszoknál, miután az ukránok szétlőtték az olajfinomítóikat

Az Oroszország által 2014-ben megszállt Krím-félszigeten 30 literben limitálták az egy személynek a töltőállomásokon eladható benzin mennyiségét — közölte az MTI.

Az Oroszországgal háborúban álló területeken növekszik az üzemanyag ára az olajfinomítókra mért dróncsapások miatt / Fotó: Kocsis Zoltán

Az ukrán hatóságok megállapodtak a kereskedőkkel, hogy a következő hónapban

a dízelolaj literje nem lehet drágább 75 rubelnél (300 forint),

a 92-es benzin 70 rubelnél (280 forint),

a 95-ös 76 rubelnél (304 forint),

a 95-ös prémium pedig 80 rubelnél (320 forint).

Napi jelentések az orosz kőolajról és üzemanyagárakról

A benzinkutak üzemanyag-ellátottságáról naponta tesznek közzé tájékoztatást a köztársasági energetikai minisztérium honlapján. A korlátozás a szociális és a közüzemi létesítményeket, valamint a sürgősségi szolgálatokat nem érinti. Az elmúlt napokban a 95-ös benzin kiskereskedelmi ára egyes krími benzinkutaknál az Interfax hírügynökség szerint meghaladta a literenkénti 88 rubelt (352 forint),

de sok töltőállomáson sem 95-ös, sem 92-es benzin nem volt kapható.

Nem sokkal ezután jelentették be Szevasztopolban is, hogy 30 literes korlátozást vezetnek be a kutaknál.

Szakértők szerint az olajfinomítókra, töltőállomásokra és berakodó terminálokra mért ukrán csapások következében Oroszország elveszítette kőolajtermelő kapacitásainak mintegy egynegyedét, ami az MTI jelentése szerint egyes régiókban ez dízel- és gázolajhiányhoz vezetett, illetve jelentős üzemanyag-áremelkedéssel járt.

Magyarország is emel az üzemanyagárakon

A nagykereskedelmi árak mind a benzin, mind a gázolaj esetében tovább nőnek Magyarországon, az üzemanyagok drágulásának azonban hamarosan vége szakadhat. Ahogy korábban megírtuk, az üzemanyagok árát monitorozó Holtankoljak.hu portál azt is közölte, melyek jelenleg az átlagárak a benzinkutakon:

95-ös benzin: 586 forint/liter

Gázolaj: 589 forint/liter

A várható emelés ellenére azonban a 600 forintos üzemanyagár várhatóan már nem fog visszatérni. Az olajárak múlt heti emelkedése után várhatóan az OPEC folytatja kvótaemelését, ami újabb hordók megjelenését eredményezheti a világpiacon, miközben a kereslet hagyományos északi féltekés csúcsát jelentő nyári hónapoknak is vége. Így a nyersanyag ára tovább csökkenhet a következő időszakban.