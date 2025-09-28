Orosz-ukrán háború: Trump gesztust tett a terület-visszaadási nyilatkozattal, az igazi fegyver az olajszankció lehet

Ukrajna vezetése most boldog, mondja Kaja Kallas, az EU külpolitikai és biztonságpolitikai főnöke, mert a Trump-Zelenszkij találkozó után úgy érzékelték, hogy az amerikai elnök radikális fordulatot vett támogatásuk irányába, az orosz-ukrán háború befejezése céljából.

Szó sincs radikális fordulatról, az amerikai elnök a szankciókat tartja a legjobb nyomásgyakorlásnak az orosz-ukrán háború lezárásához vezető úton / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Hogy ez valóban így van-e, azt még a nem igazán Trump- és republikánus párti amerikai folyóirat, a Foreign Policy (FP) is kétségbe vonja. Ugyanakkor idézi Trumpot, annak a Truth Social médiafelületen megjelentetett szavait arról, hogy Ukrajna visszanyerheti mindazon területeket, (Donbasz, Krím) amelyeket a háború során elvesztett. Ráadásul a lap kiemeli, hogy mindez egy hivatalos elnöki nyilatkozatban szerepel.

Orosz-ukrán háború: Trump gesztust tett az ukránoknak a terület-visszaszerzési nyilatkozattal

Azonban nyilván Trump is tisztában van azzal, hogy kijelentésének katonai realitása erősen kétséges. Oroszország a Don-medence északi-középső részén – ahol Ukrajna már ezelőtt tíz évvel kiépítette a többlépcsős erődrendszert – igyekszik megtörni Kijev ellenállását. Egyelőre mérsékelt sikerrel, de az ukrán és a nyugati források is elismerik a lassú orosz térnyerést.

Politikai-gazdasági téren sikeresebbnek tűnik az újabb, Amerika által indított nyugati szankciós intézkedéshullám. Az idén másfél, jövőre egy százalék körüli GDP-bővülést jósolnak a gazdaságkutatók. Így Moszkva gazdasági hangsúlyváltásra kényszerül, ami mindig kockázatos. Először jönnek a beruházások, aztán később derül ki, hogy az adott termékre szükség van-e a világpiacon - jelen esetben praktikusan Indiában és Kínában. Oroszország kénytelen feladni korábbi legendás hírű merevségét, végérvényesen a feledésbe merül az a korszak, amit a Szovjetunió egykori külügyminisztere után (aki roppant gyakran mondott „nyet”-et) Gromiko korszaknak is neveztek.

Moszkva útkeresésben, a szénhidrogének helyett az atomenergiára fókuszálnak

Most az új útkeresés folyamatában az energiaszektorba -, amit az új szankciók végleg meg akarnak tisztítani a Nyugatra ható oroszországi hatásoktól -, a szénhidrogének (földgáz, kőolaj, szén) mellé, azok leváltására az atomenergiát, az uránbányászatot, a különféle uránkészítmények kereskedelmét igyekszenek betolni. Moszkvában a minap nemzetközi atomenergia hetet rendeztek, amelyen részt vett a bécsi székhelyű ENSZ-intézmény, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) igazgatója, Rafael Grossi is.