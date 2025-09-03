Deviza
Ez a barátság lehet az orosz gazdaság veszte: hihetetlen kárt okozhat az új észak-koreai megállapodás

Észak-Korea és Oroszország kapcsolatai minden tekintetben fejlődnek, mióta júniusban megkötötték a kétoldalú, átfogó stratégiai partnerséget. Azonban felmerült egy apró probléma: a két ország más célból szállt be a partnerségbe, ami az oroszok számára hosszútávon hatalmas veszteséget okozhat.
2025.09.03, 18:13

Megerősítette korábbi kétállami megállapodását Oroszország és Észak-Korea — közölte az Interfax.

orosz, Kim Dzsongun, lőszer, fegyver, ukrán-orosz háború,A KCNA által kiadott képen Kim Dzsongun első számú észak-koreai vezető beszédet mond a Védelmi Minisztérium rendezvényén idén februárban
Oroszország és Észak-Korea szoros kapcsolata az orosz lőszerigényből fakad / Fotó: KCNA VIA KNS / AFP) / South Korea OUT / REPUBLIC OF KOREA OUT

Keleti repülőrajt

Az Észak-Korea és Oroszország közötti kapcsolatok minden tekintetben fejlődnek, mióta júniusban az országok megkötötték a kétoldalú, átfogó stratégiai partnerséget – jelentette ki Kim Dzsongun észak-koreai vezető a pekingi találkozón Vlagyimir Putyinnal. A két vezető Kína katonai parádéján találkozott, ahol meg is erősítették a jó viszonyt. Észak-Korea legfelsőbb vezetője elmondta: 

A két ország közötti kapcsolatok minden tekintetben fejlődnek az államközi szerződés megkötése óta.

 – nyilatkozta Kim Dzsongun.

A két szövetséges ország látogatás nem csupán szép gesztus volt Kína felé. A kölcsönös védelmi záradékot is tartalmazó „átfogó stratégiai partnerségi” szerződés aláírására is ezt a csúcstalálkozót találták megfelelőnek. 

A szerződésben mindkét állam kötelezettséget vállalt arra, hogy külső agresszió esetén "katonai és egyéb" segítséget nyújt a másiknak. 

Ugyanakkor a 23. cikk hangsúlyozta, hogy a szerződés "hatálya határozatlan ideig fennmarad". Nem véletlen, hogy mindkét fél vonakodott meghatározni az ilyen segítségnyújtás jellegét, miközben lehetővé tette a későbbi fokozottabb együttműködést. 

Miért működne együtt Oroszország Észak-Koreával?

A Chatham House kutatása szerint az Észak-Korea és Oroszország között kialakuló együttműködés egy rövid távú, tranzakciós kapcsolat lehet, amely az ukrajnai háború folyamatának változásaira erősen érzékeny, amiért Észak-Korea tüzérségi és egyéb fegyverutánpótlást szállít Oroszországnak. Ezzel szemben lehetséges, hogy a Moszkva és Phenjan közötti kapcsolatok hosszú távon túlmutatnak a puszta fegyver- és pénzcserén.

Ez a narratíva azt sugallja, hogy a két állam hivatalos szövetséget szándékozik kialakítani, amelybe esetleg Kína is bevonásra kerül, mint az ukrajnai háború utáni vezető nagyhatalom és ellensúlya az USA vezető szerepének..

Egyre jobb Oroszország és Észak-Korea kapcsolata, híd épül a két ország között

Eltérő retorika

Észak-Korea és Oroszország Pekingben megújult partnersége Moszkva lőszerigényéből eredt. Észak-Korea és Oroszország ugyanis eltérő kifejezéseket használnak a megújult kétoldalú kapcsolatokra, ami azt tükrözi, hogy a két állam nem ugyanúgy látja a kétoldalú kapcsolatok céljait.
 

Míg Kim Dzsongun Észak-Korea Oroszországgal kialakított új kapcsolatát szövetségnek nevezte, Oroszország a partnerség kifejezést részesíti előnyben.

A szakértők azt következtetik, hogy Oroszország az ukrajnai háború befejezése után gyorsan megszakítaná a kapcsolatokat Phenjannal. A kölcsönös kötelezettségvállalások jelenleg hatalmas tételeet tartalmaznak. Ez azért különösen aggasztó, mert még ha a két ország közötti kapcsolatok az ukrajnai háború befejezése után elveszítik is jelenlegi intenzitásukat, Oroszország valószínűleg nem fogja tudni teljesen a kötelezettségeit Észak-Korea felé.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

