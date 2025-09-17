Deviza
Hivatalos: elszálltak az árak Ausztriában, rég volt ekkora drágulás - egekben az osztrák közműdíjak

A havi fogyasztói árindex is emelkedett, jelezve, hogy a pénztárcák továbbra is érzékenyen reagálnak az áremelkedésekre. Az osztrák infláció augusztusban a legmagasabb szintre ugrott 2024 márciusa óta, elsősorban a lakhatás, a közművek és az üzemanyagok drágulása miatt.
VG/MTI
2025.09.17., 19:00
Fotó: Shutterstock

A statisztikai hivatal szerdán közzétett végleges adatai szerint a fogyasztói árak éves növekedési üteme augusztusban 4,1 százalékra gyorsult, míg júliusban még 3,6 százalékot mértek. Ez a legmagasabb osztrák inflációs szint március óta, és az előzetes becslésekkel teljes összhangban áll.

Az osztrák infláció augusztusban a legmagasabb szintre ugrott 2024 márciusa óta, elsősorban a lakhatás, a közművek és az üzemanyagok drágulása miatt / Fotó: Shutterstock

Manuela Lenk, a statisztikai hivatal vezérigazgatója kiemelte:

Az infláció gyorsulásához az üzemanyagárak mérséklő hatásának gyengülése és a villamos energia árának további emelkedése is hozzájárult.

Augusztusban a lakhatás és a közműdíjak éves szintű drágulása 6,1 százalékos volt, szemben a júliusi 5,7 százalékkal. A vendéglátóiparban az árak éves növekedése 6,1 százalékra gyorsult, míg az élelmiszerek és alkoholmentes italok ára változatlanul 5,2 százalékkal emelkedett. Az alkohol- és dohánytermékek ára 3,8 százalékos emelkedést mutatott, a ruházati cikkek és lábbelik pedig éves szinten 4,5 százalékkal drágultak, ami jelentős ugrás a júliusi 0,2 százalékos csökkenéshez képest.

Havi összevetésben a fogyasztói árak 0,2 százalékkal emelkedtek, miután júliusban 0,3 százalékos növekedést regisztráltak. Az uniós összehasonlításra szolgáló harmonizált fogyasztói árindex (HICP) éves növekedése 3,7 százalékról 4,1 százalékra gyorsult, havi szinten pedig 0,3 százalékos emelkedést mutatott az előző havi 0,1 százalék után.

Az adatok azt jelzik, hogy az infláció Ausztriában továbbra is jelentős nyomást gyakorol a háztartások költségvetésére, különösen az energiaköltségek és a mindennapi fogyasztási cikkek drágulása miatt 

– írta az osztrák statisztikai hivatal.

Politikai káoszhoz vezetett a tomboló osztrák infláció

A gazdasági helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az osztrák kormány megszorító intézkedéseket vezetett be , beleértve a vasútfejlesztés leállítását és a családi pótlék befagyasztását, hogy csökkentse a költségvetési hiányt. Ezek az intézkedések politikai válságot is eredményeztek, mivel a kormánykoalíció megbukott, és új politikai irányvonal keresése kezdődött.

A politikai és gazdasági válságok összefonódása arra figyelmeztet, hogy a gazdasági stabilitás fenntartása nemcsak technikai, hanem politikai döntéseken is múlik. Az osztrák példa azt mutatja, hogy a megszorítások és a politikai válságok hogyan erősíthetik egymást, és hogyan vezethetnek súlyos gazdasági következményekhez.

Ausztria akkora bajban van, amit még ebben az évszázadban nem láttak, az okok gazdaságiak

Politikai földrengésként mutatja be az osztrák lap, a Kronen Zeitung a legfrissebb közvélemény-kutatást. Az osztrák politika ekkora fiaskót ebben az évszázadban még nem tapasztalt, a kormánykoalíció – amely kihagyta a választási győztes Szabadságpártot, a Fidesz szövetségesét – hat hónap alatt máris elveszítette többségét, a felsorolt okok zömében gazdasági természetűek.

 

