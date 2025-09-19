Deviza
Izrael 2500 kilométeres atomfrigy miatt izgulhat: Pakisztán kiterjesztette nukleáris védernyőjét Szaúd-Arábiára

A két ország szerda este aláírt megállapodása kimondja, hogy ha bármelyik felet támadás érné, azt mindkettőjük elleni támadásnak tekintik, így közösen lépnek fel a támadó ellen. Pakisztán elsősorban védekező lépésekben gondolkozik.
VG - MTI
2025.09.19., 17:19
Fotó: NurPhoto/AFP

Az atomhatalom Pakisztán kiterjeszti nukleáris védelmi ernyőjét Szaúd-Arábia fölé a két ország közötti új védelmi együttműködési megállapodás keretében – jelentette be Havadzsa Mohammad Ászif pakisztáni védelmi miniszter a Reuters tudósítása szerint.

Az indiai fegyveres, pakisztán, hibrid, nukleáris erők biztonsági műveletet indítottak Pakisztánban
A Pakisztáni nukleáris program védekező jellegű, támadásokra nem számítanak / Fotó: NurPhoto / AFP

A két ország szerda este aláírt megállapodása kimondja, hogy ha bármelyik felet támadás érné, azt mindkettőjük elleni támadásnak tekintik, így közösen lépnek fel a támadó ellen. Az, hogy a megállapodás az atomhatalom Pakisztán nukleáris csapásmérő képességére is kiterjed, a pakisztáni védelmi miniszternek egy csütörtök késő esti televíziós interjúban újságírói kérdésre adott válaszából derült ki.

Arra a kérdésre, hogy a pakisztáni nukleáris fegyverek által biztosított elrettentő erő Szaúd-Arábiának is rendelkezésére áll-e majd, Ászif így válaszolt: 

Hadd tisztázzak egy dolgot Pakisztán nukleáris képességeivel kapcsolatban: ezeket a képességeket már régen megteremtettük. Azóta pedig kiképeztük a harctéri erőinket is

– mondta. 

Hibrid hadviselés nukleáris támadások ellen

„Ami nekünk van, és amilyen képességeink vannak, azt (Szaúd-Arábiának) is rendelkezésre bocsátjuk a megállapodás szerint” – tette hozzá. A miniszter hozzátette, hogy hazája felkészült mind a hagyományos, mind a nukleáris hadviselésre. Felidézte, hogy Szaúd-Arábia anyagi támogatást nyújtott Pakisztán nukleáris programjának fenntartásához, különösen a korábbi amerikai szankciók időszakaiban.

A mostani biztonsági megállapodás fontos lépés az egymással már évtizedek óta katonai együttműködést folytató Pakisztán és Szaúd-Arábia között, jelezvén, hogy szorosabbra akarják fűzni kapcsolataikat a régió stabilitásának fenntartása érdekében.

A megállapodás hátterében az egyre inkább fokozódó közel-keleti feszültség áll, különös tekintettel az Izrael és Hamász palesztin iszlamista szervezet közötti háborúra, amely aggodalmat kelt a Perzsa-öböl államaiban is. 

Pakisztán Nobel-békedíjra jelöli Donald Trumpot

Pakisztán előbb védekezik, mint támad

A pakisztáni miniszter hangsúlyozta, hogy a szaúdi-pakisztáni együttműködési megállapodás elsősorban az agresszió megelőzésének és elrettentésének eszköze. A két ország a megkötött megállapodásban nem nevezett meg fenyegetőnek tartott országokat. Elemzők szerint azonban a pakisztáni-szaúdi védelmi megállapodás üzenet Izraelnek, amelyet hosszú ideje a térség egyetlen nukleáris hatalmaként tartanak számon. Pakisztán már korábban is bírálta Izraelt a palesztinokkal szembeni bánásmódja miatt, de nyíltan nem segítette a palesztin terrorszervezeteket.

A szuperfegyverek rendelkezésre állnak

Korábbi hírek szerint Pakisztán a Shaheen 3 ballisztikus rakétája révén képes nukleáris fegyvereket is célba juttatni, akár Izrael területére is. A védelmi szerződés nyitva hagyja más országok csatlakozásának a lehetőségét.

