Pánikszobát kínál házhoz szállítással egy német diszkontlánc

A Norma a Lidl és az Aldi láncokhoz hasonlóan német hátterű szupermarketlánc, a Németországban több mint 1300 üzletet működtető vállalat a két piacmeghatározó mellett is tud növekedni. A diszkontok között is az ultrafapados modell szerint működő vállalat most otthoni, háborús vagy vészhelyzeti pánikszoba-kínálattal bővítette választékát, amit online rendeléssel kínál a vásárlóknak – írja az Origo.

Pánikszoba a diszkontból: Németországban ezt is megoldották (illusztráció)

Háztartási pánikszoba néhány millió forintból

Az orosz–ukrán háború eszkalálódásától való félelem egyre nagyobb Európában, amit az elmúlt hetek fejleményei egyes NATO-tagországok légterét is érintő drón-, illetve vadászgépincidensekről még inkább felerősítettek. Több európai országban tapintható a bizonytalanság és az aggodalom emiatti növekedése, egyes helyeken pedig az állam mellett a lakosság körében is egyre többször merül fel az igény az egyéni óvintézkedésre – írja a lap.

Ezt a félelemet tudja a Norma kereskedőként egyszerre meglovagolni és arra megoldást kínálni. Az elsősorban háztartási és vegyes iparcikk termékeket, illetve élelmiszert kínáló diszkontláncnál mostantól online rendelhető egy „Pop Up” pánikszoba, vagyis egy moduláris felépítésű személyi óvóhely.

Az otthoni személyi bunker 12 000 eurótól (ez most kb. 4,8 millió forint) elérhető a vállalat weboldalán, amit további 1000 euróért szállítanak házhoz, ennek választása kötelező, nem opció.

A Norma tájékoztatása szerint a pánikszoba egy moduláris rendszer, és azt állítják, hogy otthon egy nagyobb szoba közepén is könnyedén össze lehet egyénileg szerelni, illetve szétszedni.

