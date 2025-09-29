Ebbe belebukhat a Pfizer: ezrével perlik be, mert daganatot okozhat az injekciója – dollármilliárdos kártérítést fizethet az amerikai gyógyszergyártó

A Pfizer újabb jogi kihívásokkal néz szembe az Egyesült Államokban: több száz nő perelte be a céget a népszerű Depo-Provera nevű injekciós fogamzásgátlója miatt. Az ügy hátterében az áll, hogy a Depo-Provera összefüggésbe hozható a meningeoma nevű, az agyhártyákból kialakuló daganattípussal, amelyet a nők hosszú távú használat után diagnosztizáltak.
A felperesek szerint a Pfizer már évtizedek óta tisztában van a kockázattal, ám nem adott róla kellő tájékoztatást sem az orvosoknak, sem a betegeknek. Az indítvány mögött álló 400 nő közölték: ha időben figyelmeztették volna őket a lehetséges veszélyekre, akkor más, biztonságosabb fogamzásgátló módszert választottak volna.
A témában készített tudományos kutatások elsőként az 1980-as években vetették fel a Depo-Provera és az agydaganatok közötti kapcsolatot. Európában és Kanadában ennek kapcsán hivatalos figyelmeztetések jelentek meg a gyógyszer csomagolásán, ami az Egyesült Államokban hiányzott.
Az Egyesült Királyságban is több száz nő fontolgatja a hasonló jogi lépéseket, ahol havonta mintegy 10 ezer nő kapja ezt az injekciót az állami egészségügyi szolgálat adatai szerint. A brit egészségügyi szabályozó szerv tavaly figyelmeztetést adott ki a Depo-Provera használóinak a meningeóma kialakulásának veszélyére, és Pfizer levelében arra kérte az orvosokat, hogy a daganatos betegek esetében hagyják abba a gyógyszer alkalmazását.
A Guardian emlékeztet: kutatók szerint a progesztogén alapú hormonális fogamzásgátlók nemcsak a meningeóma, hanem a mellrák kialakulásának kockázatát is növelik. Egy Oxfordi Egyetem kutatása azt mutatta ki, hogy ezek a fogamzásgátlók 20-30 százalékkal emelik a mellrák kialakulásának valószínűségét, ami az újabb generációs hormonális fogamzásgátló tablettákra, spirálokra és implantátumokra is igaz.
A gyógyszeripar hatalmas felfutású területe ma az elhízás elleni készítmények fejlesztése. A Pfizer felvásárlás révén 4,9 milliárd dollárért megszerzi a Metserát, amely több ígéretes gyógyszerjelölttel rendelkezik. A végső zárás 2025 utolsó negyedévében várható, ha a részvényesek és a hatóságok is jóváhagyják az ügyletet.
A 2022-ben alapított Metsera főként olyan új gyógyszerek kifejlesztésén dolgozik, melyek a szervezet hormonrendszerét befolyásolva segítenek az elhízás kezelésében. A vállalatnak már négy készítménye tart klinikai vizsgálatoknál, és több további fejlesztés is előkészületben van.
A Pfizer belépése nem meglepő, hiszen az elhízás elleni készítmények piaca az utóbbi időben a gyógyszeripar egyik legforróbb szegmense lett. Az olyan szereplők, mint a Novo Nordisk (Ozempic, Wegovy) vagy az Eli Lilly (Mounjaro) már most milliárdos forgalmat generálnak, és a kereslet tovább nő. A Pfizernek a Metsera felvásárlása esélyt ad arra, hogy felzárkózzon a piacvezetőkhöz, és kihasználja a területben rejlő növekedési potenciált.
Trump követeli: a Pfizer és mások azonnal hagyják abba a ködösítést a Covid-gyógyszerekről
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon posztolt arról, hogy a Pfizer és más gyártók nem hoztak nyilvánosságra semmilyen adatot, amely tisztázná, valóban sikeresek-e a Covid–19 gyógyszerek, vagy nem ez a helyzet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.