Bádogostanoncból a Bogár megalkotójáig: 150 éve született Ferdinand Porsche

Százötven évvel ezelőtt született a bogárhátú Volkswagen atyja, Ferdinand Porsche, aki nélkül valszínűleg nem tartana ott az autóipar, ahol jelenleg. A nevét viselő Porsche márka a sportosság, a mérnöki precizitás és a technikai innováció szimbóluma, amely az elektromobilitás és az új technológiák korában is őrzi a tradíciókat.

Ferdinand Porsche és az első valódi Porsche, az 1948-ban debütált, Ferry fia által tervezett 356-os / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ferdinand Porsche szudétanémet területen, a ma Csehországhoz tartozó Maffersdorfban (Vratislavice nad Nisou) látta meg a napvilágot 1875. szeptember 3-án. Eredetileg bádogosnak készült, járműipart érintő tanulmányait soha nem fejezte be hivatalosan, egyetemre se járt, mégis kivételes műszaki érzékkel rendelkezett: autodidakta módon sajátította el a villamosmérnöki tudást, amely később egész életét és pályáját meghatározta.

Ferdinand Porsche, a tanulatlan mérnökzseni

Már a századfordulón letette a névjegyét azzal, hogy Ludwig Lohner bécsi kocsigyártó vállalkozásában megalkotta a világ első hibrid, 3 lóerős benzines-elektromos autóját, a Lohner-Porschét, amellyel nagy sikert aratva részt vett az 1899. évi berlini autókiállításon, s amellyel gyakorlatilag lefektette a mai elektromobilitás alapjait.

A Lohner-Porsche azonban a közúton nem aratott sikereket: túl nehéz telepei túl kevés energiát tudtak tárolni, ezért túl hamar lemerültek. A versenypályán viszont egy ideig brillírozott az autó. Porsche pályafutását az Austro-Daimler cégnél műszaki igazgatói beosztásban folytatta, itt

kisautókat,

sportkocsikat

és Mercedes-modelleket

tervezett, már mint díszdoktorátussal rendelkező mérnök. Ezt a titulus a munkája elismeréseként, nem tanulmányai sikeres elvégzéséért adományozta neki a Bécsi Műszaki Egyetem, amelyhez később a stuttgarti is csatlakozott a professzori kinevezéssel és a tiszteletbeli doktori cím adományozásával.

Porsche megbízást kap Hitlertől – megszületik a VW Bogár

A Daimler és a Benz 1926-os fúziójával egyet nem értő Porsche távozott, hogy a Steyernél tartott hároméves kitérő után visszatérjen Stuttgartba, ahol a Dr. Ing. h.c. F. Porsche GmbH égisze alatt saját mérnöki irodát nyitott, s kedvenc témájának, egy strapabíró olcsó kisautó fejlesztésének szentelhette idejét – egyéb tervezési munkái mellett.