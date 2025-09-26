Európa bemutatta a maga Otthon Start programját: ez az első ország, amelyik bevezette – óriási a különbség a 3 százalékos hitelhez képest

Elképesztő társadalmi problémákhoz és feszültséghez vezet, ha egy országban megfizethetetlenné válnak az otthonok, ezt éli meg Spanyolország és Portugália. A Magyarország-méretű utóbbi állam kormánya most új szükségintézkedéseket vezet be, amelyek közt lesz a friss magyar Otthon Start programra hajazó is. Európában sehol máshol nem jutnak akkora hátszéllel első lakáshoz a polgárok, mint Magyarországon – a szörnyű helyzetbe került portugálok különösen bánhatják, hogy nem követték a családokat központba állító magyar politikai filozófiát, miközben a bevándorlást ösztönözték.
A csütörtöki lisszaboni bejelentés: megemelik a külföldiek lakásvásárlására már korábban bevezetett ún. IMT adót egy olyan intézkedéscsomag részeként, amelynek célja a megfizethető lakások kínálatának növelése, a lakhatási válság enyhítése. Minderről Luís Montenegro miniszterelnök számolt be a kormányülést követően a Bloomberg jelentése szerint.
A kormány már bejelentette, hogy több lakást kíván építeni és megfizethető bérleti díjakat biztosítani, emellett felgyorsítja az építési engedélyek megszerzésének folyamatát. Adókedvezményeket is kínálnának a fiatal lakásvásárlóknak.
Céljában az utóbbi intézkedés a magyar Otthon Start programra hasonlít, az utóbbi azonban nem adókedvezmény révén segít, hanem többek közt a legfeljebb 3 százalékos kamattal, nemcsak a fiataloknak, hanem az első lakásukat vásárlóknak, és nem tűzoltásként született, hanem előrelátásból, korábbi programok folytatásaként és kiterjesztéseként.
Ha Portugáliában korábban is ilyen politikát folytatnak, talán nem jutnak a mostani szorult helyzetbe. A Portugál Statisztikai Hivatal júniusi jelentése szerint az Európai Unión kívüli országokból érkező külföldiek kétszer akkora értékben vásárolnak ingatlanokat, mint a belföldi vevők. Az árak felhajtásához ekkora túlkereslet több mint elegendő. Számukra most megdrágítanák, a belföldieknek pedig megkönnyítenék a vásárlást.
Ami miatt a külföldiek előszeretettel vesznek otthonokat Portugáliában:
A portugálok külföldi segítségre szorulnak a krízis enyhítéséhez. Néhány napja jelentették be, hogy a kormány és az Európai Beruházási Bank együttesen jóváhagyott egy 1,34 milliárd eurós hitelkeretet, amelynek segítségével 12 ezer bérlakás – tehát nem saját otthon – építhető, illetve renoválható.
A portugálokról tudni kell, hogy régóta erős a fiatalok elvándorlása, miközben az egész Ibériai-félszigeten rendkívül erős a bevándorlás az Európai Unión kívülről.
Magyarország nem csak abban különbözik, hogy a kormány immár hosszú ideje célzottan újabb és újabb programokkal támogatja a családokat és tulajdonszerzésüket. A nem EU-állampolgárok csak engedéllyel vásárolhatnak ingatlant, termőföldet nem vehetnek, a betelepedés politikai és köztámogatást sem élvez.
A külföldiek kereslete Budapestre és néhány vidéki városra korlátozódik. Arányuk a vásárlók közt alacsony, és akkor is általában drágán vesznek.
Erről az Otthon Centrumnak volt a nyár derekán egy jelentése.
Nálunk az év első hat hónapjában az ingatlanpiacra lépő ügyfelek mindössze 2,4 százaléka volt külföldi, túlnyomó többségük régóta Magyarországon él, a lakcímük alapján nem az országban élő, de Magyarországon ingatlant vásárlók aránya mindössze 0,7 százalék volt.
A külföldiek átlagosan 89,284 millió forintért vásároltak ingatlant, ami a magyar átlagár másfélszerese, a vásárlásaik 90 százaléka a határ menti térségekre és a fővárosra, illetve közvetlen környezetére koncentrálódott. A legtöbbet a kínaiak költenek, a németek pedig a magyar vidéket kedvelik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.