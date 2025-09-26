Európa bemutatta a maga Otthon Start programját: ez az első ország, amelyik bevezette – óriási a különbség a 3 százalékos hitelhez képest

Elképesztő társadalmi problémákhoz és feszültséghez vezet, ha egy országban megfizethetetlenné válnak az otthonok, ezt éli meg Spanyolország és Portugália. A Magyarország-méretű utóbbi állam kormánya most új szükségintézkedéseket vezet be, amelyek közt lesz a friss magyar Otthon Start programra hajazó is. Európában sehol máshol nem jutnak akkora hátszéllel első lakáshoz a polgárok, mint Magyarországon – a szörnyű helyzetbe került portugálok különösen bánhatják, hogy nem követték a családokat központba állító magyar politikai filozófiát, miközben a bevándorlást ösztönözték.

Portugália: a külföldiek mindent felvásároltak, tűzoltás, hogy a belföldieket kezdik támogatni

A csütörtöki lisszaboni bejelentés: megemelik a külföldiek lakásvásárlására már korábban bevezetett ún. IMT adót egy olyan intézkedéscsomag részeként, amelynek célja a megfizethető lakások kínálatának növelése, a lakhatási válság enyhítése. Minderről Luís Montenegro miniszterelnök számolt be a kormányülést követően a Bloomberg jelentése szerint.

A kormány már bejelentette, hogy több lakást kíván építeni és megfizethető bérleti díjakat biztosítani, emellett felgyorsítja az építési engedélyek megszerzésének folyamatát. Adókedvezményeket is kínálnának a fiatal lakásvásárlóknak.

Céljában az utóbbi intézkedés a magyar Otthon Start programra hasonlít, az utóbbi azonban nem adókedvezmény révén segít, hanem többek közt a legfeljebb 3 százalékos kamattal, nemcsak a fiataloknak, hanem az első lakásukat vásárlóknak, és nem tűzoltásként született, hanem előrelátásból, korábbi programok folytatásaként és kiterjesztéseként.

A külföldiek szinte kiszorították a portugálokat a saját ingatlanpiacukról

Ha Portugáliában korábban is ilyen politikát folytatnak, talán nem jutnak a mostani szorult helyzetbe. A Portugál Statisztikai Hivatal júniusi jelentése szerint az Európai Unión kívüli országokból érkező külföldiek kétszer akkora értékben vásárolnak ingatlanokat, mint a belföldi vevők. Az árak felhajtásához ekkora túlkereslet több mint elegendő. Számukra most megdrágítanák, a belföldieknek pedig megkönnyítenék a vásárlást.