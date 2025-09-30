Légitársaságok tucatjai száműzik a power bank-ot: ez áll a döntés hátterében – magyarok tömegeit érinti

Emirates légitársaság 2025. október 1-jétől új biztonsági előírást vezet be, amely értelmében tilos lesz bármilyen típusú power bank használata a fedélzeten. A légitársaság valamennyi repülőgépén biztosított az ülésekbe épített áramforrások használata, ugyanakkor az Emirates továbbra is javasolja utasainak, hogy készülékeiket – különösen hosszabb repülőutak előtt – teljesen feltöltve vigyék magukkal – írta keddi közleményében az Egyesült Arab Emírségekből származó légitársaság.

Újabb légitársaság döntött a power bank betiltása mellett / Fotó: Shutterstock

A power bank olyan hordozható, újratölthető eszköz, amelyet elsősorban okostelefonok, táblagépek, laptopok és kamerák töltésére használnak. Az Emirates utasai továbbra is felvihetnek a fedélzetre egy darab power banket, azonban szigorú feltételek mellett. Ezeket az eszközöket a fedélzeten tilos használni, vagyis utazásunk során nem lehet velük más készülékeket tölteni, és nem lehet őket sem az ülés alatti, sem a repülőgépek beépített áramforrásáról tölteni.

Az Emirates nem az első légitársaság, amely ilyen döntést hoz, a közelmúltban többek között a Singapore Airlines, az AirAsia, és a China Airlines is betiltotta vagy korlátozta a power bank használatát.

A légitársaság tájékoztatása szerint az alábbiak szerint módosul a vállalat power bankekre vonatkozó szabályozása:

Az utasok legfeljebb egy darab, 100 wattórás kapacitás alatti power banket vihetnek fel a fedélzetre.

Tilos a power bankek használata személyes eszközök töltésére a fedélzeten.

Tilos a power bankeket a repülőgépek fedélzeti áramforrásáról tölteni.

Minden felvitt power banknek egyértelműen meg kell jelenítenie a kapacitásra vonatkozó adatokat.

A power bankeket nem szabad a fej feletti tárolórekeszbe helyezni, kizárólag az ülészsebben vagy az utas előtti ülés alá helyezett táskában tárolhatók.

A power bankek feladott poggyászban történő szállítása továbbra is szigorúan tilos (ez a szabály eddig is érvényben volt).

Az Emirates légitársaság döntése sok magyar utast érint, Budapest és Dubaj között napi szinten repülnek a járatai.

Mi a légitársaságok problémája a power bankkel?

Az Emirates a légiközlekedési iparágban tapasztalható biztonsági kockázatok növekedésére hivatkozva hozta meg döntését. A társaság egy átfogó biztonsági felülvizsgálatot követően határozott a szigorítás bevezetéséről. Kiemelték, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt a power bankek használata az utasok körében, ami a lítium-alapú akkumulátorokkal kapcsolatos incidensek számának emelkedéséhez vezetett világszerte.