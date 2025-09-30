Deviza
EUR/HUF389.86 -0.31% USD/HUF332.01 -0.43% GBP/HUF446.63 -0.31% CHF/HUF417.19 -0.21% PLN/HUF91.39 -0.23% RON/HUF76.76 -0.25% CZK/HUF16.03 -0.41% EUR/HUF389.86 -0.31% USD/HUF332.01 -0.43% GBP/HUF446.63 -0.31% CHF/HUF417.19 -0.21% PLN/HUF91.39 -0.23% RON/HUF76.76 -0.25% CZK/HUF16.03 -0.41%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,960.13 -0.3% MTELEKOM1,810 +0.33% MOL2,708 -1.92% OTP28,860 -0.66% RICHTER9,905 +1.82% OPUS556 -0.54% ANY7,480 +1.87% AUTOWALLIS160.5 +0.93% WABERERS4,950 +1.01% BUMIX9,301.62 +0.75% CETOP3,472.38 +0.16% CETOP NTR2,156.51 -0.66% BUX98,960.13 -0.3% MTELEKOM1,810 +0.33% MOL2,708 -1.92% OTP28,860 -0.66% RICHTER9,905 +1.82% OPUS556 -0.54% ANY7,480 +1.87% AUTOWALLIS160.5 +0.93% WABERERS4,950 +1.01% BUMIX9,301.62 +0.75% CETOP3,472.38 +0.16% CETOP NTR2,156.51 -0.66%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
légi közlekedés
Emirates Airlines
Ferihegy
repülés
Emirates

Légitársaságok tucatjai száműzik a power bank-ot: ez áll a döntés hátterében – magyarok tömegeit érinti

Az Emirates is csatlakozott a szigorítást bejelentő légitársaságok sorába. A power bank használatát biztonsági okokból tiltják a légi közlekedés szereplői.
VG
2025.09.30, 12:26
Frissítve: 2025.09.30, 16:06

Emirates légitársaság 2025. október 1-jétől új biztonsági előírást vezet be, amely értelmében tilos lesz bármilyen típusú power bank használata a fedélzeten. A légitársaság valamennyi repülőgépén biztosított az ülésekbe épített áramforrások használata, ugyanakkor az Emirates továbbra is javasolja utasainak, hogy készülékeiket – különösen hosszabb repülőutak előtt – teljesen feltöltve vigyék magukkal – írta keddi közleményében az Egyesült Arab Emírségekből származó légitársaság.

power bank légitársaság légi közlekedés
Újabb légitársaság döntött a power bank betiltása mellett / Fotó: Shutterstock

A power bank olyan hordozható, újratölthető eszköz, amelyet elsősorban okostelefonok, táblagépek, laptopok és kamerák töltésére használnak. Az Emirates utasai továbbra is felvihetnek a fedélzetre egy darab power banket, azonban szigorú feltételek mellett. Ezeket az eszközöket a fedélzeten tilos használni, vagyis utazásunk során nem lehet velük más készülékeket tölteni, és nem lehet őket sem az ülés alatti, sem a repülőgépek beépített áramforrásáról tölteni.

Az Emirates nem az első légitársaság, amely ilyen döntést hoz, a közelmúltban többek között a Singapore Airlines, az AirAsia, és a China Airlines is betiltotta vagy korlátozta a power bank használatát.

A légitársaság tájékoztatása szerint az alábbiak szerint módosul a vállalat power bankekre vonatkozó szabályozása:

  • Az utasok legfeljebb egy darab, 100 wattórás kapacitás alatti power banket vihetnek fel a fedélzetre.
  • Tilos a power bankek használata személyes eszközök töltésére a fedélzeten. 
  • Tilos a power bankeket a repülőgépek fedélzeti áramforrásáról tölteni.
  • Minden felvitt power banknek egyértelműen meg kell jelenítenie a kapacitásra vonatkozó adatokat.
  • A power bankeket nem szabad a fej feletti tárolórekeszbe helyezni, kizárólag az ülészsebben vagy az utas előtti ülés alá helyezett táskában tárolhatók.
  • A power bankek feladott poggyászban történő szállítása továbbra is szigorúan tilos (ez a szabály eddig is érvényben volt).

Az Emirates légitársaság döntése sok magyar utast érint, Budapest és Dubaj között napi szinten repülnek a járatai.

Mi a légitársaságok problémája a power bankkel?

Az Emirates a légiközlekedési iparágban tapasztalható biztonsági kockázatok növekedésére hivatkozva hozta meg döntését. A társaság egy átfogó biztonsági felülvizsgálatot követően határozott a szigorítás bevezetéséről. Kiemelték, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt a power bankek használata az utasok körében, ami a lítium-alapú akkumulátorokkal kapcsolatos incidensek számának emelkedéséhez vezetett világszerte.

Mivel a power bankek többsége lítium-ion vagy lítium-polimer technológiát alkalmaz, amelyek esetében a nem megfelelő töltés, sérülés vagy túlmelegedés esetén fennáll az úgynevezett hőelszabadulás kockázata. Ez azt jelenti, hogy a belső hőtermelés mértéke meghaladja az akkumulátor hőleadási képességét, ami gyors és kontrollálhatatlan hőmérséklet-emelkedést okoz, melynek következtében tűz, robbanás vagy mérgező gázok szabadulhatnak fel. Miközben az okostelefonok és fejlettebb eszközök rendelkeznek olyan intelligens töltésszabályozó rendszerekkel, amelyek megelőzik a túltöltést, sok alapmodellű power bank nem rendelkezik ilyen biztonsági funkciókkal.

Az Emirates új előírásának célja, hogy jelentősen csökkentse a fedélzeti tűzesetek kockázatát, megakadályozva a power bankek használatát a levegőben. Mivel az új szabályozás szerint az eszközök kizárólag könnyen hozzáférhető helyen – az ülészsebben vagy az utas előtti ülés alatti táskában – tárolhatók, a személyzet gyorsan és hatékonyan be tud avatkozni egy esetleges vészhelyzet esetén.

Kigyulladt egy repülőgép Dél-Koreában

A légitársaságok többsége a biztonsági kockázatok mérséklése miatt szigorít, a dél-koreai Air Busan azonban egy konkrét eset miatt vezette be a tiltást. Januárban a légitársaság Busanból Hongkongba induló járatán még a felszállás előtt tűz ütött ki. A Reuters akkori beszámolója szerint az egyik légiutas-kísérő észlelte a repülőgép hátuljában. az egyik bal oldalán található felső poggyásztartóban a tüzet. Az Airbus A321ceo repülőgépről mind a 169 utast és a hét fős legénységet sikerült vészkijáraton keresztül kimenekíteni, így személyi sérülés nem történt. Tekintve azonban, hogy a gép szinte teljesen kiégett, így ha a tűz akkor keletkezik, amikor a gép már e levegőben van, minden bizonnyal elkerülhetetlen lett volna a tragédia.

A vizsgálatok márciusban zárultak le, és megállapították, hogy a tüzet egy power bank okozta. A Katari légügyi hatóság márciusi közleménye szerint számos ázsiai légitársaság  a vizsgálati jelentés nyilvánosságra kerülése után a power bankokkal kapcsolatos szaabályozás jelentős szigorításába kezdett.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu