Deviza
EUR/HUF391.54 +0.39% USD/HUF333.67 +1.1% GBP/HUF448.63 +0.49% CHF/HUF419.29 +0.55% PLN/HUF91.74 +0.18% RON/HUF77.11 +0.38% CZK/HUF16.1 +0.08% EUR/HUF391.54 +0.39% USD/HUF333.67 +1.1% GBP/HUF448.63 +0.49% CHF/HUF419.29 +0.55% PLN/HUF91.74 +0.18% RON/HUF77.11 +0.38% CZK/HUF16.1 +0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,376.68 -0.43% MTELEKOM1,802 -1.74% MOL2,680 -0.89% OTP28,700 +0.42% RICHTER9,940 -0.9% OPUS547 -0.18% ANY7,200 -2.44% AUTOWALLIS155 -0.64% WABERERS4,900 -3.16% BUMIX9,150.31 -1.92% CETOP3,447.77 +0.13% CETOP NTR2,155.7 +0.5% BUX98,376.68 -0.43% MTELEKOM1,802 -1.74% MOL2,680 -0.89% OTP28,700 +0.42% RICHTER9,940 -0.9% OPUS547 -0.18% ANY7,200 -2.44% AUTOWALLIS155 -0.64% WABERERS4,900 -3.16% BUMIX9,150.31 -1.92% CETOP3,447.77 +0.13% CETOP NTR2,155.7 +0.5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Samsung
virtuális valóság
VR
Apple Vision Pro
Meta Quest 3

Méregdrága VR-szemüveggel támad a Samsung – kérdés, van-e jövője a kissé hanyatló piacon

A VR-piac egyre inkább kettészakad az olcsó és a prémiummodellek között. A Samsung új Project Moohan headsete az utóbbi táborba sorolható, hiszen ára 1799–2999 dollár között alakulhat. A kérdés az, képes lesz-e így felvenni a versenyt a megkopott hírnevű Apple Vision Próval és a közkedvelt Meta Quest 3-mal.
Gergely Máté
2025.09.24, 20:23

A virtuális valóság régóta ígérgeti, hogy meghódítja a nappalinkat, de a technológia elterjedésének egyik legnagyobb akadálya mindig is az ár volt. Most a Samsung is belép a prémium-VR-piacra: a régóta pletykált Project Moohan névre hallgató headset októberben mutatkozik be, és az első kiszivárgott információk alapján a készülék ára alaposan feladja majd a leckét a vásárlóknak. A kérdés az: mennyire tudja felvenni a versenyt az Apple, a Meta és a Sony hasonló termékeivel?

Jön a Samsung saját VR headsete: a Project Moohan több ezer dollár lesz, de állítólag megéri majd a pénzét
Jön a Samsung saját VR-headsete: a Project Moohan több ezer dollár lesz, de állítólag megéri majd a pénzét / Fotó: NurPhoto via AFP

Mit rejt a Project Moohan belseje a borsos árcédula alatt?

A Samsung VR-szemüvege először Dél-Koreában, október 13-án kerül piacra, majd egy héttel később, október 21-én világszerte elérhetővé válik. Az előrendelések szeptember végén nyílnak meg. A Mashable beszámolója szerint a készülék lelke a Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 chip, mely a Meta Quest 3 és 3S erősebb változatában is jelen van.

A kijelző fronton a Samsung nem spórol: 1,3 hüvelykes Micro-OLED panel, 3552×3840 felbontással, nagy fényerővel és széles színtartománnyal. Ez 13,64 millió képpontot jelent szemenként – közel kétmillióval többet, mint az Apple Vision Pro, és messze meghaladja a Quest 3 4,56 millió képpontját.

Az ár viszont kemény: a szivárgások szerint 1799 és 2999 dollár (660 000–1 100 000 forint) között alakulhat.

Ez jóval több, mint amit a legtöbb felhasználó egy VR-eszközért kiadna.

Nincs egyedül a Samsung a piacon: kinek mennyit ér a virtuális valóság?

A Meta Quest 3 jelenleg a piac legjobb ár-érték arányú headsetje. 499 dollárért (kb. 180 ezer Ft) kínálja a VR-t, és bár technikailag gyengébb, tömegek számára elérhető alternatíva. A Sony is rendelkezik profi headsetekkel: a vállalat a PlayStation VR2 mellett üzleti felhasználásra is kínál készülékeket, amelyek ára a 4000 dollár fölötti kategóriában mozog. Ezek nem a nagyközönségnek szólnak, inkább ipari, egészségügyi vagy kutatási célokra fejlesztették őket.

Az Apple Vision Pro egyértelműen a prémiumkategória etalonja: 3499 dollárért (kb. 1,3 millió forint) juthatunk hozzá a csúcskategóriás VR-szemüveghez, 

annak ellenére, hogy jócskán megcsappant az érdeklődés az ilyen termékek iránt. Tehát a Samsung Moohan a középkategóriában helyezkedhet el. Drágább, mint a Quest, de valamivel olcsóbb lehet az Apple Vision Prónál – ugyanakkor az árkülönbség így is hatalmas.

A VR-headsetek esetében az ár mellett a kijelző, a teljesítmény és az ökoszisztéma döntő. A Samsung Moohan kijelzője papíron meggyőzőbb, mint az Apple Vision Próé, és sokkal fejlettebb, mint a Meta Quest 3-é. A kérdés az, hogy a felhasználói élmény – a szoftver, a kényelmi funkciók, az alkalmazások – felér-e a riválisokéhoz.

  • A Samsung előnye lehet, hogy erős partnere a Google-nek és a Qualcommnak is, így szélesebb ökoszisztémát építhet ki.
  • Hátránya viszont az ár, amely jóval magasabb, mint amit a tömegpiac hajlandó kifizetni.

A VR-piac kétfelé szakad: a Meta az olcsóbb, széles körben elérhető modellekben gondolkodik, míg az Apple és most a Samsung a prémiumszegmenst célozza. A Moohan árazása jól mutatja: a Samsung inkább az Apple Vision Pro riválisának szánja a terméket, nem a Meta Quest 3 kihívójának.

Hogy ez mennyire válik be, azt az dönti majd el, mennyire tudják meggyőzni a vásárlókat arról, hogy egy közel egymillió forintos eszköz nem luxus, hanem befektetés a jövőbe. Egy biztos: a VR-háború már nem a technológiáról, hanem a pénztárcákról szól.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu