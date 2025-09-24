Méregdrága VR-szemüveggel támad a Samsung – kérdés, van-e jövője a kissé hanyatló piacon

A virtuális valóság régóta ígérgeti, hogy meghódítja a nappalinkat, de a technológia elterjedésének egyik legnagyobb akadálya mindig is az ár volt. Most a Samsung is belép a prémium-VR-piacra: a régóta pletykált Project Moohan névre hallgató headset októberben mutatkozik be, és az első kiszivárgott információk alapján a készülék ára alaposan feladja majd a leckét a vásárlóknak. A kérdés az: mennyire tudja felvenni a versenyt az Apple, a Meta és a Sony hasonló termékeivel?
A Samsung VR-szemüvege először Dél-Koreában, október 13-án kerül piacra, majd egy héttel később, október 21-én világszerte elérhetővé válik. Az előrendelések szeptember végén nyílnak meg. A Mashable beszámolója szerint a készülék lelke a Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 chip, mely a Meta Quest 3 és 3S erősebb változatában is jelen van.
A kijelző fronton a Samsung nem spórol: 1,3 hüvelykes Micro-OLED panel, 3552×3840 felbontással, nagy fényerővel és széles színtartománnyal. Ez 13,64 millió képpontot jelent szemenként – közel kétmillióval többet, mint az Apple Vision Pro, és messze meghaladja a Quest 3 4,56 millió képpontját.
Az ár viszont kemény: a szivárgások szerint 1799 és 2999 dollár (660 000–1 100 000 forint) között alakulhat.
Ez jóval több, mint amit a legtöbb felhasználó egy VR-eszközért kiadna.
A Meta Quest 3 jelenleg a piac legjobb ár-érték arányú headsetje. 499 dollárért (kb. 180 ezer Ft) kínálja a VR-t, és bár technikailag gyengébb, tömegek számára elérhető alternatíva. A Sony is rendelkezik profi headsetekkel: a vállalat a PlayStation VR2 mellett üzleti felhasználásra is kínál készülékeket, amelyek ára a 4000 dollár fölötti kategóriában mozog. Ezek nem a nagyközönségnek szólnak, inkább ipari, egészségügyi vagy kutatási célokra fejlesztették őket.
Az Apple Vision Pro egyértelműen a prémiumkategória etalonja: 3499 dollárért (kb. 1,3 millió forint) juthatunk hozzá a csúcskategóriás VR-szemüveghez,
annak ellenére, hogy jócskán megcsappant az érdeklődés az ilyen termékek iránt. Tehát a Samsung Moohan a középkategóriában helyezkedhet el. Drágább, mint a Quest, de valamivel olcsóbb lehet az Apple Vision Prónál – ugyanakkor az árkülönbség így is hatalmas.
A VR-headsetek esetében az ár mellett a kijelző, a teljesítmény és az ökoszisztéma döntő. A Samsung Moohan kijelzője papíron meggyőzőbb, mint az Apple Vision Próé, és sokkal fejlettebb, mint a Meta Quest 3-é. A kérdés az, hogy a felhasználói élmény – a szoftver, a kényelmi funkciók, az alkalmazások – felér-e a riválisokéhoz.
A VR-piac kétfelé szakad: a Meta az olcsóbb, széles körben elérhető modellekben gondolkodik, míg az Apple és most a Samsung a prémiumszegmenst célozza. A Moohan árazása jól mutatja: a Samsung inkább az Apple Vision Pro riválisának szánja a terméket, nem a Meta Quest 3 kihívójának.
Hogy ez mennyire válik be, azt az dönti majd el, mennyire tudják meggyőzni a vásárlókat arról, hogy egy közel egymillió forintos eszköz nem luxus, hanem befektetés a jövőbe. Egy biztos: a VR-háború már nem a technológiáról, hanem a pénztárcákról szól.
