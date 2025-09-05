Deviza
EUR/HUF392.77 -0.08% USD/HUF336.13 -0.34% GBP/HUF452.69 -0.14% CHF/HUF418.59 -0.04% PLN/HUF92.4 -0.07% RON/HUF77.35 -0.13% CZK/HUF16.07 -0.02% EUR/HUF392.77 -0.08% USD/HUF336.13 -0.34% GBP/HUF452.69 -0.14% CHF/HUF418.59 -0.04% PLN/HUF92.4 -0.07% RON/HUF77.35 -0.13% CZK/HUF16.07 -0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,247.03 -0.21% MTELEKOM1,902 -0.42% MOL2,914 -0.34% OTP30,580 -0.16% RICHTER10,390 -0.38% OPUS563 0% ANY7,720 -1.04% AUTOWALLIS159 -1.89% WABERERS5,200 -0.77% BUMIX9,253.91 +0.3% CETOP3,484.44 +1.1% CETOP NTR2,179.92 +0.41% BUX104,247.03 -0.21% MTELEKOM1,902 -0.42% MOL2,914 -0.34% OTP30,580 -0.16% RICHTER10,390 -0.38% OPUS563 0% ANY7,720 -1.04% AUTOWALLIS159 -1.89% WABERERS5,200 -0.77% BUMIX9,253.91 +0.3% CETOP3,484.44 +1.1% CETOP NTR2,179.92 +0.41%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Oroszország
orosz gazdaság
Távol-Kelet
kedvezményrendszer
szibéria
Észak-Korea
Vlagyimir Putyin
földgáz
olajkitermelés
orosz olaj

Putyin hozzányúl Szibériához: elképesztő olaj- és gázkitermelés veheti kezdetét

Az orosz elnök egységes kedvezményrendszert vezetne be a Távol-Keleten és az Északi-sarkvidéken. Vlagyimir Putyin szerint ez elsősorban az olaj- és gázkitermelési projektekre terjedne ki, a cél pedig a régió energiaipari fejlesztésének felgyorsítása és a beruházások ösztönzése lenne.
VG/MTI
2025.09.05, 10:53

Egységes üzleti preferenciális rendszer bevezetésére tett javaslatot 2027. január 1-jétől az orosz Távol-Kelet és az Északi-sarkvidék számára Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken, a tizedik alkalommal megrendezett Keleti Gazdasági Fórumon.

putyin Russian President Vladimir Putin meets with Russian officials ahead of Istanbul talks
Putyin hozzányúl Szibériához: elképesztő olaj- és gázkitermelés veheti kezdetét / Fotó: Anadolu via AFP

Putyin szerint Oroszország prioritása Szibéria és a Távol-Kelet

"Most, sikeres tapasztalatok alapján, azt javaslom, hogy tegyünk meg egy kardinális lépést, nevezetesen azt, hogy zökkenőmentesen, a jelenlegi befektetők feltételeinek megőrzése mellett, az egész Távol-Keleten és az Északi-sarkvidéken egységes preferenciális rendszert vezessünk be az üzleti élet számára" - jelentette ki Vlagyimir Putyin.

Az egységesítésre vonatkozó elképzelést a keleti régiók fejlesztéséért felelős minisztérium, valamint a Távol-Kelet és Északi-sarkvidék Fejlesztésének Társasága dolgozta ki. 

Preferenciális elbánásban olaj- és gázkitermelési projektek, valamint az adóköteles és pénzügyi tevékenységek részesülnek.

Oroszország hatalmas insfrastrukturális beruházásokba kezd

Az orosz elnök a XXI. század prioritásának nevezete Oroszország számára a távol-keleti térség és Szibéria fejlesztését. Elmondta egyebek között, hogy az orosz Távol-Kelet bruttó regionális terméke 10 év alatt több mint megduplázódott, 4 billió rubelről 11 billióra nőtt, ugyanebben az időszakban a szén- és aranykitermelés csaknem 1,7-szeresére nőtt. Putyin szerint a Távol-Keleten található szénkészletek 900 évre elegendőek. A kormány feladatának nevezte, meg hogy jóváhagyja a térség 2036-ig a tartó, fejlesztési stratégiáját.

Az elnök által ismertetett prognózis szerint a BAM és a Transzszibériai vasút szállítási kapacitása 2032-ben másfélszerese lesz az idei szintnek. A régió kikötői kapacitása a jelenlegi évi közel 380 millió tonnáról 2030-ra további 115 millió tonnával fog növekedni.

Bejelentette, hogy jövőre megnyitják az Oroszországból a Tumanja folyón Észak-Koreába vezető hidat és újabb hidak építését tervezik, valamint a kétoldalú közvetlen légi összeköttetés fejlesztését.

Feladatként nevezte meg a Szentpétervártól Vlagyivosztokig vezető transzarktikus közlekedési folyosó fejlesztését, valamint azt, hogy kedvező életkörülményeket teremtsenek a Távol-Keleten. Közölte, hogy a népességelvándorlás tendenciáját fokozatosan sikerül megfordítani, kilenc éve folyamatosan nő a 20-24 éves fiatalok beáramlása és hogy az átlagfizetés a régióban tíz év év alatt 2,5-szeresére nőtt, meghaladva a 100 ezer rubelt (mintegy 415 ezer forint).

A nemzetközi kapcsolatokról szólva azt mondta, hogy Oroszország nem fordult el kizárólag a Kelet felé és soha nem utasította el az együttműködést azokkal az országokkal, amelyek kapcsolatokat akarnak vele kiépíteni. Elmondta, hogy több olyan országnak a vállalatai, amelyeknek kormányzati szinten problémáik vannak Oroszországgal, nem távoztak az orosz piacról, sőt, bővíteni szeretnék a jelenlétüket. Putyin szerint azok az európai vállalatok, amelyek politikai okokból távoztak az orosz piacról, veszteségeket szenvedtek el, és most alig várják, hogy visszatérhessenek.

Putyin próbálta megmagyarázni az oroszt gazdaság állapotát

Az elnök kitért az orosz gazdaság lehűlése és a magas jegybanki alapkamat közötti összefüggés kérdésére. Azt mondta, hogy 

az alapkamat hirtelen csökkentése áremelkedéshez vezethet. 

Azt hangoztatta, hogy a központi bank az infláció ellen küzd, és megpróbál visszatérni szükséges legfeljebb 4-5 százalékos mutatókhoz. Azt hangoztatta, hogy az orosz gazdaságnak a magas fizetéseken kell alapulnia. Elmondta, hogy Oroszországban a szegénység szintje 2014 és 2024 között 11,3 százalékról 7,2-re csökkent.

A Sberbank vezérigazgatója ugyanakkor intézkedéseket sürgetett, mivel Oroszország a vártnál gyorsabban veszít lendületéből. German Gref szerint az orosz gazdaság technikai stagnálásba került, jelentős kamatcsökkentést sürgetett a recesszió elkerülésére.


 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu