Egységes üzleti preferenciális rendszer bevezetésére tett javaslatot 2027. január 1-jétől az orosz Távol-Kelet és az Északi-sarkvidék számára Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken, a tizedik alkalommal megrendezett Keleti Gazdasági Fórumon.

Putyin hozzányúl Szibériához: elképesztő olaj- és gázkitermelés veheti kezdetét / Fotó: Anadolu via AFP

Putyin szerint Oroszország prioritása Szibéria és a Távol-Kelet

"Most, sikeres tapasztalatok alapján, azt javaslom, hogy tegyünk meg egy kardinális lépést, nevezetesen azt, hogy zökkenőmentesen, a jelenlegi befektetők feltételeinek megőrzése mellett, az egész Távol-Keleten és az Északi-sarkvidéken egységes preferenciális rendszert vezessünk be az üzleti élet számára" - jelentette ki Vlagyimir Putyin.

Az egységesítésre vonatkozó elképzelést a keleti régiók fejlesztéséért felelős minisztérium, valamint a Távol-Kelet és Északi-sarkvidék Fejlesztésének Társasága dolgozta ki.

Preferenciális elbánásban olaj- és gázkitermelési projektek, valamint az adóköteles és pénzügyi tevékenységek részesülnek.

Oroszország hatalmas insfrastrukturális beruházásokba kezd

Az orosz elnök a XXI. század prioritásának nevezete Oroszország számára a távol-keleti térség és Szibéria fejlesztését. Elmondta egyebek között, hogy az orosz Távol-Kelet bruttó regionális terméke 10 év alatt több mint megduplázódott, 4 billió rubelről 11 billióra nőtt, ugyanebben az időszakban a szén- és aranykitermelés csaknem 1,7-szeresére nőtt. Putyin szerint a Távol-Keleten található szénkészletek 900 évre elegendőek. A kormány feladatának nevezte, meg hogy jóváhagyja a térség 2036-ig a tartó, fejlesztési stratégiáját.

Az elnök által ismertetett prognózis szerint a BAM és a Transzszibériai vasút szállítási kapacitása 2032-ben másfélszerese lesz az idei szintnek. A régió kikötői kapacitása a jelenlegi évi közel 380 millió tonnáról 2030-ra további 115 millió tonnával fog növekedni.

Bejelentette, hogy jövőre megnyitják az Oroszországból a Tumanja folyón Észak-Koreába vezető hidat és újabb hidak építését tervezik, valamint a kétoldalú közvetlen légi összeköttetés fejlesztését.

Feladatként nevezte meg a Szentpétervártól Vlagyivosztokig vezető transzarktikus közlekedési folyosó fejlesztését, valamint azt, hogy kedvező életkörülményeket teremtsenek a Távol-Keleten. Közölte, hogy a népességelvándorlás tendenciáját fokozatosan sikerül megfordítani, kilenc éve folyamatosan nő a 20-24 éves fiatalok beáramlása és hogy az átlagfizetés a régióban tíz év év alatt 2,5-szeresére nőtt, meghaladva a 100 ezer rubelt (mintegy 415 ezer forint).