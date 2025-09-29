Deviza
EUR/HUF391.39 -0.04% USD/HUF333.78 -0.23% GBP/HUF448.43 0% CHF/HUF418.41 -0.25% PLN/HUF91.63 -0.11% RON/HUF77.01 -0.11% CZK/HUF16.1 -0.1% EUR/HUF391.39 -0.04% USD/HUF333.78 -0.23% GBP/HUF448.43 0% CHF/HUF418.41 -0.25% PLN/HUF91.63 -0.11% RON/HUF77.01 -0.11% CZK/HUF16.1 -0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,257.44 +0.05% MTELEKOM1,804 -0.55% MOL2,760 +0.73% OTP29,050 -0.14% RICHTER9,725 -0.46% OPUS559 +3.33% ANY7,340 +1.66% AUTOWALLIS159 -1.85% WABERERS4,900 -0.2% BUMIX9,232.44 -0.02% CETOP3,472.38 +0.16% CETOP NTR2,170.83 +0.14% BUX99,257.44 +0.05% MTELEKOM1,804 -0.55% MOL2,760 +0.73% OTP29,050 -0.14% RICHTER9,725 -0.46% OPUS559 +3.33% ANY7,340 +1.66% AUTOWALLIS159 -1.85% WABERERS4,900 -0.2% BUMIX9,232.44 -0.02% CETOP3,472.38 +0.16% CETOP NTR2,170.83 +0.14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
édesség
reklám
fogyasztás
rágógumi

A rágógumikirály, aki milliárdos iparággá formálta az édességpiacot

Kevés üzletember változtatta meg úgy a mindennapi fogyasztási szokásokat, mint William Wrigley. A rágógumikirály egy egyszerű melléktermékből épített milliárdos birodalmat, amely ma is része a Mars Wrigley globális portfóliójának. Öröksége nemcsak a rágógumipapírokban, hanem a modern marketing alapelveiben is tovább él.
VG
2025.09.29, 21:00

A modern marketing és a fogyasztói tömegtermékek egyik úttörője volt ifjabb William Wrigley, akit a világ rágógumikirályként ismer. A chicagói vállalkozó abból építette fel vagyonát, hogy felismerte, a fogyasztót nemcsak a termék érdekli, hanem az is, hogyan tálalják neki. A rágógumi az ő kezében vált apró kedvtelésből milliárdos iparággá.

A rágógumikirály, aki milliárdos iparággá formálta az édességpiacot
A rágógumikirály, aki milliárdos iparággá formálta az édességpiacot / Fotó: Mehaniq

A rágógumikirály felemelkedése

Wrigley gyerekkorától a kereskedelemben dolgozott: apja szappanfőzdéjében kezdett, majd fiatalon saját vállalkozásba fogott. Előbb szappant, majd sütőport forgalmazott, de a döntő fordulatot az hozta, hogy termékei mellé ajándékot csomagolt – méghozzá rágógumit. Az addig mellékterméknek számító áru hamarosan fontosabb lett, mint maga az alaptermék, és Wrigley cége teljesen átállt a rágógumi gyártására. Az üzleti modell egyszerre volt egyszerű és korszakalkotó: 

a rágógumi olcsó volt, könnyen szállítható, de folyamatos fogyasztást igényelt. 

Wrigley a tömegtermelésre épített, és a keresletet a reklámgépezet folyamatosan táplálta. Már a 20. század elején milliós nagyságrendben értékesítettek, és az Egyesült Államokban gyakorlatilag minden háztartásban ott volt egy-egy csomag Juicy Fruit vagy Spearmint.

A marketing forradalma: út a vagyonig

Wrigley jelentőségét nem pusztán a termék, hanem a reklámra fordított figyelem adta. A vállalkozó felismerte, hogy a tömegkommunikáció a fogyasztói szokások egyik legerősebb formálója lehet. Ingyen mintát küldött minden amerikai telefonelőfizetőnek, hatalmas hirdetőtáblákat állíttatott, és promóciós körutakat szervezett. 

Wrigley elve az volt: „tömören mondd, és minél többször”.

Ez a stratégia nemcsak a márkaépítésben bizonyult úttörőnek, hanem az amerikai reklámipar egészére hatással volt. A Wrigley’s neve így vált szinonimává a rágógumival, és hosszú időre monopolhelyzetet teremtett a piacon.

William Wrigley cége ma éves 35 milliárd dollár bevételt könyvelhet el / Fotó: SWNS.com

Amikor apja 1932-ben meghalt, vagyonát 34 millió dollárra becsülték – mai értéken dollármilliárdoknak megfelelő összeg. A vállalat a 20. század második felében is megőrizte vezető pozícióját, és globális terjeszkedésbe kezdett. A Wrigley Company mára olyan ikonikus márkákat birtokol, mint

  • a Juicy Fruit,
  • a Doublemint,
  • a Spearmint,
  • vagy a Winterfresh.

A cég 2008-ban a Mars Incorporated része lett, a világ egyik legnagyobb édességipari konszernjének portfóliójába illeszkedve. A Mars Wrigley ma több mint 180 országban van jelen, és 

éves árbevétele meghaladja a 35 milliárd dollárt. 

A vállalatcsoport nemcsak édességekkel, hanem globális marketingstratégiájával is etalonnak számít az iparágban.

Wrigley öröksége ma is kézzelfogható: a rágógumi piaca világszerte stabil, évente több milliárd dolláros forgalmat generál. Bár a termék mára számtalan formában, cukormentes vagy funkcionális változatban is elérhető, a márkaépítés alapelvei, amelyeket Wrigley több mint száz éve lefektetett, változatlanul érvényesek. A rágógumikirály története egyszerre üzleti és gazdaságtörténeti tanulság: hogyan lehet egy egyszerű termékből óriásipart építeni, ha a gyártás mellé tudatosan társul a marketing és a globális terjeszkedés. William Wrigley neve így nem csupán egy édességhez, hanem egy teljes iparág megszületéséhez kötődik.

Mentes rágó, amiben nincs mikroműanyag

Egyre több kutatás mutat rá, hogy a legtöbb hagyományos rágógumi valójában mikroműanyagokat tartalmaz. A gyártók gyakran csak „gumialapként” tüntetik fel az összetevőt, de ezek a műanyagok nem bomlanak le, és nemcsak a környezetet szennyezik, hanem az emberi szervezetben is kimutathatók. A mentes rágó hatalmas üzlet lesz, csak át kell szoktatni a fogyasztókat.

Egyetlen rágógumi akár 3000 mikroműanyag részecskét is kibocsáthat – főként az első két percben. Várható volt, hogy az iparnak erre reagálnia kell, és elő kell állni valamiféle mentes megoldással is. Egyre több gyártó kezdte meg a fejlesztést, és árul műanyagmentes alternatívát, amelyek természetes, növényi alapanyagokból készülnek. Ezek nemcsak egészségesebbek, hanem lebomlanak, komposztálhatók, és nem terhelik a szervezetünket felesleges vegyi anyagokkal.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu