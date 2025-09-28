Rejtett munkanélküliség Európában - hol a leglazább a munkaerőpiac?

A munkanélküliség meghatározása szűk, és sok olyan embert kizár, aki nem dolgozik. A „munkaerőpiaci lazaság” (labour market slack), a rejtett munkanélküliség ezzel szemben további, munkával nem rendelkező csoportokat is figyelembe vesz, így átfogóbb képet ad, mint önmagában a munkanélküliség.

Munkanélküliségi hivatal Madridban – a rejtett munkanélküliség komoly probléma Spanyolországban / Fotó: AFP

2025 második negyedévében az EU-ban a 15–74 évesek közül hivatalosan 13,3 millió ember volt munkanélküli. Ez a szám azonban 26,8 millióra emelkedik, ha hozzászámítjuk az úgynevezett „rejtett munkanélküliséget” is, mivel a foglalkoztatás szabványos meghatározása nagyon szigorú. Négy fő csoportot zár ki:

azokat, akik rendelkezésre állnak, de nem keresnek aktívan munkát,

a részmunkaidőben foglalkoztatottatak,

az alulfoglalkoztatottakat

valamint a munkát keresőket.

Az Eurostat szerint ezek a csoportok a munkanélküliekkel együtt alkotják a „munkaerőpiaci lazaságot”. De mely európai országokban használják ki legkevésbé a munkaerőt?

Az EU-ban a munkaerőpiaci lazaság 2025 második negyedévében 11,7 százalék volt az Eurostat adatai szerint.

Ez az arány 5,8 százalék munkanélküliségből,

2,6 százalék „rendelkezésre áll, de nem keres aktívan” csoportból,

2,4 százalék alulfoglalkoztatásból és

0,9 százalék „munkát keres, de nem áll azonnal rendelkezésre” csoportból tevődött össze.

A 33 vizsgált európai ország között a munkaerőpiaci lazaság

5,1 százaléktól (Lengyelország),

25,8 százalékig (Törökország) terjed. Törökország kulturális és társadalmi okok, a nők alacsony munkerőpiaci részvétele miatt amúgy is kirívó kivétel.

A két északi ország, Finnország (19,5 százalék) és Svédország (18,8 százalék) a legmagasabb értéket mutatja,

közvetlenül utánuk Spanyolország következik (18,6 százalékkal).

Magyarország 6,4 százalékkal a lista vége felé foglal helyet, ami kedvező munkaerőpiaci részvételt jelez.

A legalacsonyabb munkaerőpiaci lazaságot Lengyelország (5,1), Szlovénia (5,3), Málta (5,4) és Bulgária (5,5) mutatta, mind 6 százalék alatt. Az EU négy legnagyobb gazdasága közül Németországban a legalacsonyabb a munkaerőpiaci lazaság, 7,8 százalékkal. A másik három – Franciaország, Olaszország és Spanyolország – a legmagasabb kategóriába tartozik, 15 százalék körüli vagy afeletti aránnyal.