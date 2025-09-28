Deviza
EUR/HUF392 +0.35% USD/HUF335.01 +0.37% GBP/HUF449.84 +0.54% CHF/HUF420.7 +0.55% PLN/HUF91.87 +0.34% RON/HUF77.14 +0.34% CZK/HUF16.15 +0.34% EUR/HUF392 +0.35% USD/HUF335.01 +0.37% GBP/HUF449.84 +0.54% CHF/HUF420.7 +0.55% PLN/HUF91.87 +0.34% RON/HUF77.14 +0.34% CZK/HUF16.15 +0.34%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
munkaerőpiac
álláskeresés
munkanélküliségi ráta
részmunkaidő

Rejtett munkanélküliség Európában - hol a leglazább a munkaerőpiac?

A munkanélküliségi ráta a szakértők szerint túlságosan szoros fogalom. Ezért célszerű az úgynevezett rejtett munkanélküliségi adatot elemezni, amelyben szerepelnek például a munkát keresők és a részmunkaidőben foglalkoztatottak.
D. GY.
2025.09.28., 13:39

A munkanélküliség meghatározása szűk, és sok olyan embert kizár, aki nem dolgozik. A „munkaerőpiaci lazaság” (labour market slack), a rejtett munkanélküliség ezzel szemben további, munkával nem rendelkező csoportokat is figyelembe vesz, így átfogóbb képet ad, mint önmagában a munkanélküliség.

rejtett munkanélküliség
Munkanélküliségi hivatal Madridban – a rejtett munkanélküliség komoly probléma Spanyolországban / Fotó: AFP

2025 második negyedévében az EU-ban a 15–74 évesek közül hivatalosan 13,3 millió ember volt munkanélküli. Ez a szám azonban 26,8 millióra emelkedik, ha hozzászámítjuk az úgynevezett „rejtett munkanélküliséget” is, mivel a foglalkoztatás szabványos meghatározása nagyon szigorú. Négy fő csoportot zár ki: 

  • azokat, akik rendelkezésre állnak, de nem keresnek aktívan munkát, 
  • a részmunkaidőben foglalkoztatottatak, 
  • az alulfoglalkoztatottakat 
  • valamint a munkát keresőket. 

Az Eurostat szerint ezek a csoportok a munkanélküliekkel együtt alkotják a „munkaerőpiaci lazaságot”. De mely európai országokban használják ki legkevésbé a munkaerőt? 

  • Az EU-ban a munkaerőpiaci lazaság 2025 második negyedévében 11,7 százalék volt az Eurostat adatai szerint. 
  • Ez az arány 5,8 százalék munkanélküliségből, 
  • 2,6 százalék „rendelkezésre áll, de nem keres aktívan” csoportból, 
  • 2,4 százalék alulfoglalkoztatásból és 
  • 0,9 százalék „munkát keres, de nem áll azonnal rendelkezésre” csoportból tevődött össze.

A 33 vizsgált európai ország között a munkaerőpiaci lazaság 

  • 5,1 százaléktól (Lengyelország),
  • 25,8 százalékig (Törökország) terjed. Törökország kulturális és társadalmi okok, a nők alacsony munkerőpiaci részvétele miatt amúgy is kirívó kivétel. 
  • A két északi ország, Finnország (19,5 százalék) és Svédország (18,8 százalék) a legmagasabb értéket mutatja, 
  • közvetlenül utánuk Spanyolország következik (18,6 százalékkal).
  • Magyarország 6,4 százalékkal a lista vége felé foglal helyet, ami kedvező munkaerőpiaci részvételt jelez. 

A legalacsonyabb munkaerőpiaci lazaságot Lengyelország (5,1), Szlovénia (5,3), Málta (5,4) és Bulgária (5,5) mutatta, mind 6 százalék alatt. Az EU négy legnagyobb gazdasága közül Németországban a legalacsonyabb a munkaerőpiaci lazaság, 7,8 százalékkal. A másik három – Franciaország, Olaszország és Spanyolország – a legmagasabb kategóriába tartozik, 15 százalék körüli vagy afeletti aránnyal.

Mi okozza a rejtett munkanélküliség különbségeit az országok között?

Dorothea Schmidt-Klau, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) genfi foglalkoztatási, munkaerőpiaci és ifjúsági részlegének vezetője szerint négy fő tényező magyarázza a jelentős eltéréseket. Az egyik 

az állandósult magas munkanélküliség, amely elriasztja az embereket a munkakereséstől.

Gyakran nem bíznak abban, hogy a rendszer segít nekik megfelelő állást találni. 

Ha hosszú évtizedekig magas a munkanélküliség, az azt az érzést kelti, hogy a keresés hiábavaló

– mondta. Egy másik tényező az elégtelen támogatórendszerek, például a korlátozott családi ellátási lehetőségek és a nyomasztó társadalmi normák. „Ez nagyrészt megmagyarázza az észak-európai és a dél-európai országok közötti különbséget a munkaerőpiaci részvételben” – tette hozzá. A harmadik lehetséges ok a magas minőségű, a munkát keresők igényeinek és elvárásainak megfelelő állások hiánya. Emellett a készségek és a munkaerőpiaci igények közötti eltérés is akadály maradhat, még azok számára is, akik befektettek az oktatásba és képzésbe. 

Sokan túl későn szembesülnek azzal, hogy készségeik nem felelnek meg a vállalatok keresletének – ez erősen demotiváló 

– mondta Schmidt-Klau.

Rendelkezésre állnak, de nem keresnek aktívan

A munkanélküliek után a második legnagyobb hozzájáruló csoport a munkaerőpiaci lazasághoz azok, akik rendelkezésre állnak, de nem keresnek aktívan munkát. Az arányuk országonként jelentősen eltér: Csehországban mindössze 0,3 százalék, míg Törökországban 12,3 százalék. Törökország az egyetlen ország, ahol ez a mutató meghaladja a 8,6 százalékos munkanélküliségi rátát. 

Olaszországban is magas (6,6), valamint Svédországban (4,4). Ezzel szemben Spanyolországban csupán 2,8 százalék, annak ellenére, hogy ott mérik az egyik legmagasabb munkanélküliségi rátát az EU-ban.

 

Részmunkaidős alulfoglalkoztatottság

A részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya is jócskán hozzájárul több ország munkaerőpiaci lazaságához. 

  • Hollandia (5,1), 
  • Finnország (4,8) és 
  • Írország (4,7) áll az élen, 
  • de Svájcban, Törökországban és Spanyolországban is 4 százalék fölött van ez az arány.

Négy országban a lazaság harmada munkanélküliségből adódik

Négy országban a munkaerőpiaci lazaság körülbelül egyharmadát a munkanélküliség teszi ki: Hollandiában és Törökországban (egyaránt 33 százalék), valamint Írországban és Svájcban (36 százalék). Ez arra utal, hogy a munkanélküliségi ráta mellett jelentős számú ember marad munka nélkül, ami aláhúzza a lazasági mutatók fontosságát.

Kapcsolódó

Munkaerőpiac

Munkaerőpiac
494 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
Orbán Viktor

Orbán Viktor Debrecenről: szükség van egy igazi, nagy, komoly vidéki, mondjuk úgy: fővárosra

Kibővítik a debreceni vizes infrastrutúra kapacitását.
9 perc
álláskeresés

Rejtett munkanélküliség Európában - hol a leglazább a munkaerőpiac?

A munkanélküliségi ráta a szakértők szerint túlságosan szoros fogalom.
2 perc
Bualoi

Óriási katasztrófa fenyegeti Vietnámot - van, ahová már betört a vihar

A tájfun este csap le, de az eső már az éjszaka óta pusztít.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu