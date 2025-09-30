Kiszivárgott a Boeing titkos terve: lecseréli a halálgépét, teljesen új utasszállótó repülőt épít – ez lesz a 737 Max utódja, ami legyőzheti az Airbust

A Boeing már egy új keskeny törzsű repülőgép pilótafülkéjét tervezi a Boeing 737 MAX utódjaként, melynek tervezése még a fejlesztés korai szakaszában van — közölte a Wall Street Journal.
A lap forrásai szerint ez egy hosszú távú kísérlet arra, hogy a cég visszaszerezze az üzletet, amelyet a biztonsági és minőségi problémák sorozata miatt riválisának, az Airbusnak veszített el. 2025 elején Kelly Ortberg, a Boeing vezérigazgatója találkozott a Rolls-Royce brit képviselőivel, ahol megvitatták a repülőgép új hajtóművének terveit – állítja a forrás.
Ortberg kinevezett egy új termékfejlesztési vezetőt is a Boeing kereskedelmi repülőgép-üzletágába, aki korábban egy új típusú repülőgép fejlesztésén dolgozott.
Korábban a cég több jelentős kihívás kezelése miatt háttérbe szorította az új repülőgépek fejlesztését. Ezek a tervek azt is jelzik, hogy a vállalat arra számít, hogy a legmodernebb repülőgép-tervezés az elkövetkező évtizedekben is hajtóerőként szolgálhat az üzleti tevékenységéhez.
Ortberg még nem osztott meg részleteket a 737 utódmodelljével kapcsolatosan. Azt azonban kiemelte, hogy prioritásai a Boeing régóta fennálló minőségi és gyártási problémáinak megoldása, valamint a mérlegének megerősítése.
Egy nemrégiben tartott befektetői konferencián Ortberg elmondta, hogy a vállalat különböző projektek befejezésén dolgozik, amelyek „sok tőkét szabadítanak fel számunkra, hogy a következő lépésekre koncentrálhassunk”.
A Boeing közleményében kijelentette, hogy továbbra is a helyreállítási tervre koncentrál, amely magában foglalja a mintegy 6000 darabos kereskedelmi repülőgép-rendelés teljesítését és a már bejelentett repülőgép-modellek tanúsítását.
Csapatunk értékeli a piacot, fejleszti a kulcsfontosságú technológiákat és javítja pénzügyi teljesítményünket, hogy készen álljunk, amikor eljön az ideje egy új termék bevezetésének
– tette hozzá a vállalat.
A Boeing repülőgép-fejlesztési programjai az elmúlt években nehézségekkel küzdöttek. A 737 MAX 2017 májusában lépett kereskedelmi forgalomba, de azóta két halálos balesetben is részes volt. Ez 2019-ben a teljes vállalat globális negatív megítéléséhez vezetett, és két új gépváltozat bevezetését is késleltették. A vállalat később feladta, majd bejelentette az új közepes méretű repülőgép gyártásának tervét. A 777-es új fejlesztésével így évekre lemaradt.
A súlyos repülőgép-szerencsétlenségek után lazítanak a Boeing felügyeletén, de azért marad a szigor
A balesetek és egyéb biztonsági problémák megingatták a vásárlók bizalmát, változásokat váltottak ki a Boeing vezetőségében, és szigorúbb szabályozási intézkedéseket eredményeztek.
Miközben a Boeing küzdött a nemzetközi megítéléséért, riválisa, az Airbus sem tétlenkedett. Az európai repülőgépgyártó a teljes szállítások és a megrendelésállomány tekintetében a világ legnagyobb repülőgépgyártójává nőtte ki magát.
Annak ellenére, hogy gyártását körülbelül 20 évvel riválisa után kezdte meg, az Airbus A320 keskenytörzsű repülőgépeinek szállításai végül utolérték a Boeing 737-esek szállításait.
