Amerikai kormányzati leállástól tart a részvénypiac, ismét történelmi csúcson az arany - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Enyhén emelkedett a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, az arany is tovább döntögette rekordjait - a piacok egyre nagyobb valószínűséggel árazzák, hogy leáll az amerikai kormányzat, illetve várják az amerikai kamatszint jövőbeli alakulása szempontjából meghatározó munkaerőpiaci adatokat.

Kereskedő a New York-i tőzsdén - ha leáll az amerikai kormányzati intézményrendszer, iránytű nélkül maradhat a részvénypiac / Fotó: AFP

Az ausztrál dollár tartotta erősödését a jegybank ülése előtt, amelyen várhatóan változatlanul hagyják az irányadó kamatot.

Az olaj ára csökkent az OPEC+ várható termelésnövelése miatt.

Kína feldolgozóipari aktivitása szeptemberben már hatodik hónapja zsugorodott.

Most tényleg leállhat az amerikai kormányzat

Az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance kijelentette, hogy a kormány "a leállás felé halad”, miután alig történt előrelépés Donald Trump elnök és a demokraták közötti költségvetési tárgyalásokon. Egy esetleges kormányzati leállás megakasztaná a héten esedékes kulcsfontosságú foglalkoztatási adatok közzétételét, a figyelmet így az augusztusi álláshelyekről szóló, úgynevezett JOLTS-jelentésre irányítva, amely kedden jelenik meg. (Job Openings and Labor Turnover Survey, az amerikai munkaügyi minisztérium által havonta kiadott jelentés.)

Úgy tűnik, a piacok arra készülnek, hogy valóban lesz egy leállás

– mondta a Reutersnek Ray Attrill, a National Australia Bank devizapiaci elemzési vezetője. „Ha tudjuk, hogy nem lesznek bérstatisztikák, az még nagyobb hangsúlyt helyez a meglévő adatokra" - tette hozzá.

Harmadik napja esik a Nikkei

Az MSCI Ázsia–Csendes-óceán részvényindexe 0,5 százalékkal erősödött a kora reggeli kereskedésben, ezzel 5,6 százalék havi emelkedés felé tart, ami egy év óta a legjobb teljesítmény lenne.

A japán Nikkei index viszont harmadik napja esik, ezúttal 0,3 százaléknál tart.

A dollár 148,62 jenen stagnált a hétfői 0,6 százalék gyengülést követően.

Az euró 1,1723 dolláron stagnált.

Az ausztrál dollár 0,2 százalékkal 0,6587 dollárra erősödött.

A Fed adatok, a részvénypiac iránytű nélkül maradhat

A JOLTS-jelentés az első a szeptemberi foglalkoztatási jelentés előtt várható mutatók közül, amelyet a Federal Reserve kulcsfontosságúnak tekint a kamatcsökkentések időzítésének meghatározásában. Egy elhúzódó kormányzati leállás azt eredményezhetné, hogy a Fed október 29-i ülésén kevésbé lát tisztán a gazdasági helyzetben. Az elemzők arra számítanak, hogy a JOLTS adatai szerint az álláshelyek száma augusztusban nagyjából 7,18 millió körül stabil maradt.