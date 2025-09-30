Deviza
Amerikai kormányzati leállástól tart a részvénypiac, ismét történelmi csúcson az arany - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Reális esély van arra, hogy szerdán leáll az amerikai kormányzati intézményrendszer, így a jövőbeni kamatpálya szempontjából kulcsfontosságú munkaerőpiaci adatot sem publikálhatják. Iránytű nélkül maradhat a Fed és a részvénypiac is.
D. GY.
2025.09.30., 07:06

Enyhén emelkedett a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, az arany is tovább döntögette rekordjait - a piacok egyre nagyobb valószínűséggel árazzák, hogy leáll az amerikai kormányzat, illetve várják az amerikai kamatszint jövőbeli alakulása szempontjából meghatározó munkaerőpiaci adatokat.

részvénypiac
Kereskedő a New York-i tőzsdén - ha leáll az amerikai kormányzati intézményrendszer, iránytű nélkül maradhat a részvénypiac / Fotó: AFP
  • Az ausztrál dollár tartotta erősödését a jegybank ülése előtt, amelyen várhatóan változatlanul hagyják az irányadó kamatot. 
  • Az olaj ára csökkent az OPEC+ várható termelésnövelése miatt. 
  • Kína feldolgozóipari aktivitása szeptemberben már hatodik hónapja zsugorodott.

Most tényleg leállhat az amerikai kormányzat

Az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance kijelentette, hogy a kormány "a leállás felé halad”, miután alig történt előrelépés Donald Trump elnök és a demokraták közötti költségvetési tárgyalásokon. Egy esetleges kormányzati leállás megakasztaná a héten esedékes kulcsfontosságú foglalkoztatási adatok közzétételét, a figyelmet így az augusztusi álláshelyekről szóló, úgynevezett JOLTS-jelentésre irányítva, amely kedden jelenik meg. (Job Openings and Labor Turnover Survey, az amerikai munkaügyi minisztérium által havonta kiadott  jelentés.) 

Úgy tűnik, a piacok arra készülnek, hogy valóban lesz egy leállás

 – mondta a Reutersnek Ray Attrill, a National Australia Bank devizapiaci elemzési vezetője. „Ha tudjuk, hogy nem lesznek bérstatisztikák, az még nagyobb hangsúlyt helyez a meglévő adatokra" - tette hozzá.

Harmadik napja esik a Nikkei

  • Az MSCI Ázsia–Csendes-óceán részvényindexe 0,5 százalékkal erősödött a kora reggeli kereskedésben, ezzel 5,6 százalék havi emelkedés felé tart, ami egy év óta a legjobb teljesítmény lenne. 
  • A japán Nikkei index  viszont harmadik napja esik, ezúttal 0,3 százaléknál tart. 
  • A dollár 148,62 jenen stagnált a hétfői 0,6 százalék gyengülést követően. 
  • Az euró 1,1723 dolláron stagnált. 
  • Az ausztrál dollár 0,2 százalékkal 0,6587 dollárra erősödött.

A Fed adatok, a részvénypiac iránytű nélkül maradhat

A JOLTS-jelentés az első a szeptemberi foglalkoztatási jelentés előtt várható mutatók közül, amelyet a Federal Reserve kulcsfontosságúnak tekint a kamatcsökkentések időzítésének meghatározásában. Egy elhúzódó kormányzati leállás azt eredményezhetné, hogy a Fed október 29-i ülésén kevésbé lát tisztán a gazdasági helyzetben. Az elemzők arra számítanak, hogy a JOLTS adatai szerint az álláshelyek száma augusztusban nagyjából 7,18 millió körül stabil maradt.

„A piacok számára a legközvetlenebb következmény az, hogy a leállás késleltetheti bizonyos adatok, köztük a kritikus mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatási jelentés közzétételét” – írta Kyle Rodda, a Capital.com elemzője. 

A piaci szereplők számára jelenleg elsődleges fontosságú az amerikai kamatpálya, mivel az eszközárakat az a várakozás támasztja, hogy több, akár nagyobb kamatcsökkentés is közeleg 

- tette hozzá. 

Megállapodás hiányában az amerikai kormányzati leállás szerdán kezdődne, ugyanazon a napon, amikor új amerikai vámok lépnének életbe a nehézteherautókra, a szabadalmaztatott gyógyszerekre és más termékekre. A Fehér Ház hétfő este bejelentette, hogy október 14-től a bútorok és a szekrények importját is sújtják a vámok.

Kína tovább lassul, olcsóbb lett az olaj, újabb történelmi csúcson az arany

Kedden publikált adatok szerint a kínai beszerzési menedzser index (PMI) szeptemberben 49,8-ra emelkedett az augusztusi 49,4-ről, de így is a 50-es, a növekedést a zsugorodástól elválasztó határ alatt maradt. Ez arra utal, hogy a termelők további ösztönzőkre és az amerikai kereskedelmi megállapodás körüli tisztább képre várnak. 

A gazdasági és kereskedelmi bizonytalanság támaszt adott az aranynak amely új csúcsot ért el 3843,49 dolláron.

Az olaj árfolyama csökkent, miután az OPEC+ növeli kitermelését, és újraindulhat az export az iraki Kurdisztánból.

  • Az amerikai WTI típusú nyersolaj jegyzése 0,6 százalékkal 63,07 dollárra esett hordónként, 
  • az európában irányadó Brent londoni jegyzése 0,6 százalékkal 67,51 dollárra csökkent. 
  • A korai európai kereskedésben a pán-európai Euro Stoxx 50 határidős index 0,11 százalékkal 5524 pontra süllyedt, 
  • a német DAX és a londoni FTSE határidős indexek gyakorlatilag stagnáltak. 
3 perc
Vance

Döntő nap Amerikában: még ma leállhat kormányzat, nincs megállapodás Trumppal – J. D. Vance kijózanító bejelentést tett

Kormányzati leállás jöhet az Egyesült Államokban.
8 perc
arany

Amerikai kormányzati leállástól tart a részvénypiac, ismét történelmi csúcson az arany - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Reális esély van arra, hogy szerdán leáll az amerikai kormányzati intézményrendszer, így a jövőbeni kamatpálya szempontjából kulcsfontosságú munkaerőpiaci adatot sem publikálhatják.
2 perc
amerika

Soha ennyi aranyon nem ült még Amerika, a német tartalék a nyomába se ér – de ez nem sok jót ígér

A rekord az aranyár idei negyvenöt százalékos emelkedésének köszönhető, ami új helyzetet teremt a globális jegybankok és befektetők számára.

