A munkaerőpiaci adatok és a kormányzati leállás lehetősége szabja meg a tőzsdék irányát a héten

A héten közzéteendő amerikai munkaerőpiaci adatok létfontosságúak a részvénypiac számára; az ideális az lenne, ha a munkaerőpiac lassulását mutatnák, ami támogatná a további kamatcsökkentéseket, ugyanakkor nem keltene recessziós félelmeket.
Bár a részvények a múlt héten kissé estek, az amerikai részvényindexek továbbra is közel vannak a történelmi csúcsokhoz, miután egy lendületes rali a S&P 500-at a 2020 óta legjobb harmadik negyedéves teljesítmény felé vitte. Egyes befektetők szerint a rali sebezhetővé teszi a részvényeket bármilyen rossz hírrel szemben. A munkaerőpiaci jelentés közzétételét bonyolítja az a lehetőség, hogy a jövő héten kormányzati leállás következik be az Egyesült Államokban, ami
esetleg azt is jelentheti, hogy a foglalkoztatási adatokat pénteken nem teszik közzé a tervek szerint.
A vonatkozó jogszabály értelmében ugyanis megszűnik a kormányzati szervezetek - így a statisztikai intézmények - finanszírozása is. Az amerikai alkotmány nominálisan határozza meg az ország adósságplafonját, amelyet így időről időre a törvényhozásnak emelnie kell. Ez általában hosszan elnyúló politikai vitát generál az Egyesült Államokban.
A munkaerőpiaci adatok megmutatják majd, hogy „a munkaerőpiac egyszerűen csak átmeneti gyengélkedést tapasztal-e” – kommentálta a helyzetet a Reutersnek Mark Luschini, a Janney Montgomery Scott vezető befektetési stratégája. „Senki sem számít itt kiugró számokra” – tette hozzá Luschini.
Ugyanakkor, ha negatív adat érkezne, az megerősítené a gyanút, hogy a munkaerőpiac talán túl gyorsan romlik, ami nyilvánvalóan felveti a kérdést: valóban egy lehetséges recesszió küszöbén állunk-e?
- tette hozzá.
A Reuters közgazdászok körében végzett felmérése szerint a jelentés azt mutatja majd, hogy a nem mezőgazdasági foglalkoztatottak száma
A Federal Reserve ebben a hónapban idén először csökkentett kamatot a munkaerőpiaci nehézségek jelei miatt.
A jegybank várhatóan újabb, negyed százalékpontos vágást hajt végre következő, október végi ülésén, és talán még egyet az év utolsó, decemberi ülésén.
A monetáris lazításra vonatkozó várakozások segítették a legutóbbi emelkedést, amely során az S&P 500 az elmúlt három hónapban 25 alkalommal zárt rekord szinten.
Mivel azonban az infláció továbbra is magas, a befektetők attól tartanak, hogy egy erős foglalkoztatási jelentés arra késztetheti a Fedet, hogy lassítsa a csökkentések ütemét. A Fed 2022 márciusa és 2023 júliusa között emelte a kamatokat az infláció megfékezésére.
Jerome Powell, a Fed elnöke a héten azt mondta, hogy a rövid távú inflációs kockázatok „inkább felfelé mutatnak”, és a jegybank előtt „kihívásokkal teli helyzet” áll.
A jövő heti munkaerőpiaci adatok előtt a Kongresszusban a demokratáknak és republikánusoknak meg kellene állapodniuk a kormány finanszírozásáról, hogy elkerüljék a részleges leállást. Bár a befektetők eddig hajlamosak voltak figyelmen kívül hagyni a korábbi leállásokat, ezúttal nagyobb feszültséget kelthet a piacokon.
Az egyik tényező a magas részvényértékeltség: az S&P 500 most sorozatban a harmadik évben érhet el kétszámjegyű százalékos nyereséget.
Az index jelenleg a következő 12 hónapra várt eredményeinek 22,8-szorosán forog az LSEG Datastream adatai szerint. Ez közel van az elmúlt öt év legmagasabb szintjéhez, és jóval meghaladja a tízéves, 18,7-es átlagot. „Az értékeltség szélsőséges szinten van” – mondta Norton. – „Ez alacsony immunrendszert jelent bármiféle kockázattal szemben, ami felmerülhet.”
