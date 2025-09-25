Túl a csúcson - mi jöhet a részvénypiaci rekordok után? - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Szünetet tartott az ázsiai kereskedelemben a részvénypiac a közelmúltbeli rali után, a befektetők a hónap és negyedév végi portfólióátrendeződésekre készülnek. A japán jen új mélypontokat tesztelt az euróval, valamint a svájci frankkal szemben.
Jerome Powell Fed-elnök óvatos hangot ütött meg a további lazításokkal kapcsolatban, miután a jegybank a múlt héten végrehajtotta az idei első kamatcsökkentést.
Attól függően, hogy az alapok havonta vagy negyedévente kötelesek újrasúlyozni, az átrendeződési folyamat eladásokhoz vezethet az amerikai és japán részvényekben
– mondta a Reutersnek Tony Sycamore, az IG elemzője. „Eközben a német és ausztrál részvénypiacok lehetnek az átrendeződés nyertesei” – tette hozzá.
Az amerikai részvénypiac második napja zárt mínuszban, a befektetők profitrealizálásba kezdtek a rekordmagas árfolyamok láttán. A határidős piacok továbbra is 92 százalék esélyt áraznak egy októberi Fed-kamatcsökkentésre, de
a várt összes lazítás mértéke 125 bázispontról 100 bázispontra mérséklődött az elmúlt hetekben.
A következő napokban az amerikai makroadatok kerülnek fókuszba, köztük
Az amerikai kötvénypiac ingadozott, mivel a piacok nagy mennyiségű új vállalati és államkötvény-kibocsátást kénytelenek felszívni.
A tízéves amerikai államkötvény hozama 4,1408 százalékon maradt, miután előző nap 3 bázisponttal emelkedett, visszafordítva a hétfői esést.
Az amerikai pénzügyi tárca csütörtökön 44 milliárd dollár értékben bocsát ki 7 éves kötvényeket, a hét eleji 5 és 2 éves aukciókat követően.
A Svájci Nemzeti Bank várhatóan nulla százalékon tartja irányadó kamatát a nap folyamán, ami az első szünetet jelentené 2023 vége óta.
A Brent olaj határidős árai továbbra is támaszt találnak a 65–70 dollár per hordó sávban, annak ellenére, hogy a piac jelentős túlkínálatot vár 2025 negyedik és 2026 első negyedévében
– mondta Vivek Dhar, a Commonwealth Bank of Australia árupiaci stratégája, hozzátéve, hogy „van némi felfelé mutató kockázat az előrejelzésemben, amely szerint a Brent ára a következő negyedévben 60 dollárra eshet”.
