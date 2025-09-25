Deviza
EUR/HUF391.85 +0.12% USD/HUF333.56 +0.1% GBP/HUF449.03 +0.13% CHF/HUF419.11 -0.04% PLN/HUF91.8 +0.09% RON/HUF77.18 +0.12% CZK/HUF16.12 +0.12% EUR/HUF391.85 +0.12% USD/HUF333.56 +0.1% GBP/HUF449.03 +0.13% CHF/HUF419.11 -0.04% PLN/HUF91.8 +0.09% RON/HUF77.18 +0.12% CZK/HUF16.12 +0.12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,007.43 -0.38% MTELEKOM1,784 -1.01% MOL2,692 +0.45% OTP28,490 -0.74% RICHTER9,900 -0.4% OPUS554 +1.26% ANY7,200 0% AUTOWALLIS160 +3.13% WABERERS4,900 -3.16% BUMIX9,175.03 +0.27% CETOP3,447.77 +0.13% CETOP NTR2,147.84 -0.36% BUX98,007.43 -0.38% MTELEKOM1,784 -1.01% MOL2,692 +0.45% OTP28,490 -0.74% RICHTER9,900 -0.4% OPUS554 +1.26% ANY7,200 0% AUTOWALLIS160 +3.13% WABERERS4,900 -3.16% BUMIX9,175.03 +0.27% CETOP3,447.77 +0.13% CETOP NTR2,147.84 -0.36%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
kereskedelmi háború
arany
kötvénypiac
vámháború
Fed
devizapiac
olaj
részvénypiac

Túl a csúcson - mi jöhet a részvénypiaci rekordok után? - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Profitrealizálásba kezdtek a befektetők a csúcsokat sorra döntőgető részvényindexek láttán. Az árfolyamokat a hó és negyedév végi portfólióátrendeződések mozgatják. A részvénypiac az amerikai kamatcsökkentési esélyeket latolgatja, és fontos makrogazdasági adatokra vár.
D. GY.
2025.09.25., 07:34

Szünetet tartott az ázsiai kereskedelemben a részvénypiac a közelmúltbeli rali után, a befektetők a hónap és negyedév végi portfólióátrendeződésekre készülnek. A japán jen új mélypontokat tesztelt az euróval, valamint a svájci frankkal szemben.

részvénypiac
Portfólióátrendezéssel és profitrealizálással van elfoglalva a részvénypiac / Fotó: Anadolu via AFP
  • Az olajárak enyhén visszacsúsztak, miután előző este több mint 2 százalékkal hétéves csúcsokra ugrottak, és az amerikai nyersolajkészletek meglepő csökkenése fokozta az ellátási aggodalmakat Irak, Venezuela és Oroszország exportproblémái miatt. 
  • Az S&P 500 és a Nasdaq határidős ügyletei 0,1 százalékkal emelkedtek; a befektetők a Fed tisztviselőinek soron következő nyilatkozataira figyelnek, különös tekintettel a kamatpályára vonatkozó véleményükre. Mary Daly, a San Franciscó-i Fed elnöke kijelentette, hogy további kamatcsökkentések valószínűleg szükségesek lesznek, de az időzítés továbbra sem egyértelmű.

A portfólióátsúlyozások mozgatják a részvénypiacot

Jerome Powell Fed-elnök óvatos hangot ütött meg a további lazításokkal kapcsolatban, miután a jegybank a múlt héten végrehajtotta az idei első kamatcsökkentést.

  • Az MSCI ázsiai csendes-óceáni részvényindexe 0,2 százalékkal csökkent, bár havi átlagban így is 5,5 százalékkal, negyedéves átlagban pedig 9 százalékos emelkedést mutat. 
  • A japán Nikkei 0,1 százalékkal nőtt, a hónap során 7 százalékkal, a negyedév átlagában pedig 13 százalékkal emelkedett. 
  • A kínai blue chipek stagnáltak, 
  • a hongkongi Hang Seng index 0,2 százalékkal esett.

Attól függően, hogy az alapok havonta vagy negyedévente kötelesek újrasúlyozni, az átrendeződési folyamat eladásokhoz vezethet az amerikai és japán részvényekben 

mondta a Reutersnek Tony Sycamore, az IG elemzője. „Eközben a német és ausztrál részvénypiacok lehetnek az átrendeződés nyertesei” – tette hozzá.

Az amerikai részvénypiac második napja zárt mínuszban, a befektetők profitrealizálásba kezdtek a rekordmagas árfolyamok láttán. A határidős piacok továbbra is 92 százalék esélyt áraznak egy októberi Fed-kamatcsökkentésre, de 

a várt összes lazítás mértéke 125 bázispontról 100 bázispontra mérséklődött az elmúlt hetekben.

Fókuszban az amerikai makroadatok és az államkötvényhozamok

A következő napokban az amerikai makroadatok kerülnek fókuszba, köztük 

  • a Fed által preferált inflációs mutató, a PCE, a személyes fogyasztási kiadások indexe pénteken, valamint 
  • a második negyedéves GDP végső becslése csütörtökön – mindez egy esetleges kormányzati leállás árnyékában. (Ez az államadósság nominális értékére vonatkozó törvényhozási megállapodástól függ, amelyről hagyományosan heves politikai vita szokott lenni az Egyesült Államokban.)

Az amerikai kötvénypiac ingadozott, mivel a piacok nagy mennyiségű új vállalati és államkötvény-kibocsátást kénytelenek felszívni. 

A tízéves amerikai államkötvény hozama 4,1408 százalékon maradt, miután előző nap 3 bázisponttal emelkedett, visszafordítva a hétfői esést. 

Az amerikai pénzügyi tárca csütörtökön 44 milliárd dollár értékben bocsát ki 7 éves kötvényeket, a hét eleji 5 és 2 éves aukciókat követően.

Stagnál az arany, tovább eshetnek az olajárak

  • A devizapiacon a dollár 0,1 százalékkal, 148,77 jenre gyengült, miután előző este 0,9 százalékot erősödött. 
  • A jen volt az előző nap legnagyobb vesztese: több mint egyéves mélypontra esett az euróval szemben, 174,78-on, közel a történelmi mélyponthoz (175,9). 
  • A japán deviza a svájci frankkal szemben is új mélypontra esett, 187,30 jen szinten.

A Svájci Nemzeti Bank várhatóan nulla százalékon tartja irányadó kamatát a nap folyamán, ami az első szünetet jelentené 2023 vége óta.

  • Az árupiacon az arany ára unciánként 3739 dolláron stagnált, miután előző este 0,7 százalékot esett az erősödő dollár miatt. 
  • Az amerikai WTI nyersolaj 0,4 százalékkal, 64,73 dollárra, 
  • a Brent 0,3 százalékkal, 69,11 dollárra csökkent hordónként.

A Brent olaj határidős árai továbbra is támaszt találnak a 65–70 dollár per hordó sávban, annak ellenére, hogy a piac jelentős túlkínálatot vár 2025 negyedik és 2026 első negyedévében

– mondta Vivek Dhar, a Commonwealth Bank of Australia árupiaci stratégája, hozzátéve, hogy „van némi felfelé mutató kockázat az előrejelzésemben, amely szerint a Brent ára a következő negyedévben 60 dollárra eshet”.

Kapcsolódó

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
735 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
Otthon Start Program

3 százalékos hitel: az eladóknak is van egy fontos feladatuk, ezt muszáj szem előtt tartani – mutatjuk a részleteket!

Az eladók is többet tehetnek a kezük dörzsölésénél a sikeres üzlet érdekében.
1 perc
kormányinfó

Hamarosan jönnek a kormány bejelentései – kövesse élő tudósításunkat a kormányinfóról

Egy hét után tart ismét kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki beszámol a kormány szerdai ülésén hozott döntésekről. Cikkünk frissül.
5 perc
Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A honvédelmi miniszter komoly veszélyekre figyelmeztet: felélesztették az orosz medvét, eszkaláció lehet a vége

A honvédelmi miniszter a Tisza-adót is bírálta.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu