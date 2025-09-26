Trump újabb vámbombát dobott le, szakad a gyógyszergyártók árfolyama - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Esett a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, miután a gyógyszercégeket különösen súlyosan érintette Donald Trump amerikai elnök újabb büntetővámjainak bejelentése, és a kereskedők mérsékelték az amerikai kamatcsökkentésekre vonatkozó várakozásaikat a vártnál erősebb gazdasági adatok után.
Trump közölte, hogy az Egyesült Államok
A gyógyszercégek részvényei Ázsia-szerte zuhantak a bejelentés után:
Khoon Goh, az ANZ ázsiai kutatási vezetője a Reutersnek elmondta, hogy
számítottunk a gyógyszeripari szektorra kivetett vámokra… a részletek egyelőre kevéssé ismertek, de úgy tűnik, hogy a vámok csak a márkás vagy szabadalmaztatott gyógyszerekre vonatkoznak. Ez különösen fontos India szempontjából.
Hozzátette: „az első piaci reakció valószínűleg az lesz, hogy folytatódik a részvénypiac gyengélkedése, mivel a befektetők óvatos álláspontra helyezkednek.”
A tágabb indexek is mínuszban voltak:
Tony Sycamore, az IG piaci elemzője így kommentálta az új vámokat:
az amerikai elnök bejelentése tovább rontja a már amúgy is ingatag hátteret, amelyet a kockázatos eszközök körül látunk.
A részvényekre nehezedő további nyomást az is okozta, hogy a befektetők visszafogták a jelentős Fed-kamatcsökkentésekre vonatkozó várakozásaikat, miután a csütörtöki adatok erős amerikai gazdasági teljesítményt jeleztek. A Wells Fargo közgazdászai szerint:
az adateső új lendületet adott az amerikai gazdaságnak. Az új GDP-adatok pedig egyértelműen azt mutatják, hogy az amerikai gazdaság rendkívül ellenálló volt az év első felében, annak ellenére, hogy az USA kereskedelempolitikája hol szigorított, hol lazított.
A piaci árazások szerint decemberig mindössze 39 bázispontnyi kamatcsökkentés várható, szemben a hét eleji több mint 40 bázisponttal. A befektetők figyelme most a pénteken érkező PCE (a Fed által erősen figyelt fogyasztási kiadások árindexe) adatokra irányul, amelyek újabb támpontot adhatnak a kamatkilátásokhoz. Sycamore hozzátette:
„Korábban négy és hat közötti kamatcsökkentést árazott a piac, most azonban legfeljebb négyre számítunk, de még ez is túlzottan optimistának tűnik 2026 végéig.”
Miközben a Fed döntéshozói továbbra is óvatos hangot ütnek meg a jövőbeni lazítás ütemét illetően, a jegybank új tagja, Stephen Miran csütörtökön nagy kamatvágásokat sürgetett, hogy megakadályozzák a munkaerőpiac összeomlását.
Az árupiacon az olajárak pénteken emelkedtek, és a június eleje óta legmeredekebb heti növekedésük felé tartottak.
Trump csütörtökön azt mondta, bízik abban, hogy Törökország leállítja az orosz olaj vásárlását, és fontolóra veszi az amerikai szankciók feloldását, cserébe felajánlotta, hogy Ankara fejlett amerikai F–35-ös vadászgépeket vásároljon.
Az arany ára az azonnali piacon 0,3 százalékkal 3 737,71 dollárra gyengült unciánként.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.