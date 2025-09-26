Deviza
Trump újabb vámbombát dobott le, szakad a gyógyszergyártók árfolyama - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Az amerikai elnök teljesen váratlanul jelentős vámokat vetett ki a gyógyszerekre, valamint egyes bútorokra. A részvénypiac eséssel reagált, amelyet felerősített az amerikai kamatcsökkentésekre vonatkozó várakozások visszafogása is.
D. GY.
2025.09.26., 07:37

Esett a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, miután a gyógyszercégeket különösen súlyosan érintette Donald Trump amerikai elnök újabb büntetővámjainak bejelentése, és a kereskedők mérsékelték az amerikai kamatcsökkentésekre vonatkozó várakozásaikat a vártnál erősebb gazdasági adatok után.

Elbizonytalanodott a részvénypiac Trump újabb vámbombája és az amerikai kamatkilátások miatt / Fotó: AFP

Trump közölte, hogy az Egyesült Államok 

  • 100 százalék vámot vet ki az importált gyógyszerekre, 
  • 25 százalékot a nehéz teherautókra, valamint 
  • 50 százalékot a konyhabútorokra, továbbá szintén  
  • 50 százalék vám terheli október 1-jétől a fürdőszobai mosdószekrényeket, 
  • a kárpitozott bútorokra pedig 30 százalékos vámteher vonatkozik. 

Részvénypiac: újabb vámbizonytalanság, szakad a gyógyszergyártók árfolyama

A gyógyszercégek részvényei Ázsia-szerte zuhantak a bejelentés után: 

  • Japánban a Topix gyógyszeripari alindexe 1 százalékkal esett, 
  • a hongkongi innovatív gyógyszergyártói index 2,8 százalékkal csökkent. 
  • A dél-koreai SK Biopharmaceuticals részvényei 2,7 százalékkal estek, 
  • az ausztrál CSL biotechnológiai vállalat papírjai pedig 1,6 százalékkal kerültek lejjebb; a kereskedés elején több mint 3 százalék esésben voltak. 
  • A kínai bútoripari vállalatokat követő index is 1,1 százalékkal csökkent.

Khoon Goh, az ANZ ázsiai kutatási vezetője a Reutersnek elmondta, hogy 

számítottunk a gyógyszeripari szektorra kivetett vámokra… a részletek egyelőre kevéssé ismertek, de úgy tűnik, hogy a vámok csak a márkás vagy szabadalmaztatott gyógyszerekre vonatkoznak. Ez különösen fontos India szempontjából.

Hozzátette: „az első piaci reakció valószínűleg az lesz, hogy folytatódik a részvénypiac gyengélkedése, mivel a befektetők óvatos álláspontra helyezkednek.”

A tágabb indexek is mínuszban voltak: 

  • a japán Nikkei 0,13 százalékkal, 
  • a hongkongi Hang Seng Index 0,9 százalékkal, 
  • a kínai CSI300 blue-chip index 0,3 százalékkal, 
  • az MSCI Ázsia–Csendes-óceán indexe több mint 1 százalékkal esett.

Tony Sycamore, az IG piaci elemzője így kommentálta az új vámokat: 

az amerikai elnök bejelentése tovább rontja a már amúgy is ingatag hátteret, amelyet a kockázatos eszközök körül látunk.

  • Az amerikai Nasdaq határidős jegyzése 0,12 százalékkal,
  • az S&P 500 futures 0,02 százalékkal csökkent. 
  • Az európai határidős indexek viszont enyhe emelkedést mutattak: az EUROSTOXX 50 futures 0,4 százalékkal, 
  • a londoni FTSE futures 0,3 százalékkal erősödött.

Kamatcsökkentési kérdőjelek

A részvényekre nehezedő további nyomást az is okozta, hogy a befektetők visszafogták a jelentős Fed-kamatcsökkentésekre vonatkozó várakozásaikat, miután a csütörtöki adatok erős amerikai gazdasági teljesítményt jeleztek. A Wells Fargo közgazdászai szerint: 

az adateső új lendületet adott az amerikai gazdaságnak. Az új GDP-adatok pedig egyértelműen azt mutatják, hogy az amerikai gazdaság rendkívül ellenálló volt az év első felében, annak ellenére, hogy az USA kereskedelempolitikája hol szigorított, hol lazított.

A piaci árazások szerint decemberig mindössze 39 bázispontnyi kamatcsökkentés várható, szemben a hét eleji több mint 40 bázisponttal. A befektetők figyelme most a pénteken érkező PCE (a Fed által erősen figyelt fogyasztási kiadások árindexe) adatokra irányul, amelyek újabb támpontot adhatnak a kamatkilátásokhoz. Sycamore hozzátette:
„Korábban négy és hat közötti kamatcsökkentést árazott a piac, most azonban legfeljebb négyre számítunk, de még ez is túlzottan optimistának tűnik 2026 végéig.”

Miközben a Fed döntéshozói továbbra is óvatos hangot ütnek meg a jövőbeni lazítás ütemét illetően, a jegybank új tagja, Stephen Miran csütörtökön nagy kamatvágásokat  sürgetett, hogy megakadályozzák a munkaerőpiac összeomlását. 

Erősödött a dollár, drágul az olaj

  • A kamatvárakozások átalakulása erősítette a dollárt, amely pénteken a 150 jenes szint közelében mozgott. 
  • Az euró 1,1670 dolláron állt, miután az előző napon 0,6 százalékot veszített értékéből, 
  • a font enyhén 1,3341 dollárra csökkent.

Az árupiacon az olajárak pénteken emelkedtek, és a június eleje óta legmeredekebb heti növekedésük felé tartottak. 

  • A Brent típusú nyersolaj 0,33 százalékkal 69,65 dollárra, 
  • az amerikai WTI 0,46 százalékkal 65,28 dollárra drágult hordónként.

Trump csütörtökön azt mondta, bízik abban, hogy Törökország leállítja az orosz olaj vásárlását, és fontolóra veszi az amerikai szankciók feloldását, cserébe felajánlotta, hogy Ankara fejlett amerikai F–35-ös vadászgépeket vásároljon.

Az arany ára az azonnali piacon 0,3 százalékkal 3 737,71 dollárra gyengült unciánként.

