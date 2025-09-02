Épül a döbbenetes EU-erőd: térképen mutatjuk hogy rakja körbe a Rheinmetall fegyvergyárakkal Ukrajnát

Látványos folyamatra mutat rá térképes összefoglalónk, Ukrajna körül gombaként nőnek ki a földből a fegyvergyárak. A vállalatok közül a főszereplő a Magyarországon is jól ismert német Rheinmetall, a pénzutánpótlást és a politikai háttérmunkát Brüsszel biztosítja. A fordulat, amit felismertek az európai részvénypiacok, nagyjából Ursula von der Leyen második európai bizottsági elnöki ciklusának elején kezdődött, és nem törte meg Washington átállása sem a békekötés oldalára.

A Rheinmetall fegyvergyárai gombamód nőnek ki a földből Ukrajna környékén, áramlanak az eurómilliárdok / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az európai vezetők fegyverkezési ígéretei hatására a védelmi cégek részvényei folyamatosan emelkednek, és még értékesebbek lesznek, ahányszor csak a konfliktus elmérgesedését sugalló hírek érkeznek: a Rheinmetall papírjának ára egy év alatt 230 százalékot hízott. Ennek okát, illetve az európai vezetők szándékait évekre előre kivetítve is kiválóan szemlélteti, ha térképre tesszük, hogyan szövi hálóját Ukrajna köré a német fegyvergyártó.

Magyarország kapcsolt először, ehhez háborúra sem volt szükség

Miképp fejlődött-fejlődik ki a térképünkön látható állapot, ugyanolyan tanulságos, mint a végeredmény (és az utóbbit még nem ismerjük, hiszen újabb bejelentések jöhetnek).

Európa országai az ukrajnai háborút megelőző évtizedben mostohán bántak haderejükkel, úgy voltak pacifisták, hogy közben nem volt ellenükre hozzájárulni az Oroszország és Ukrajna közti feszültség táplálásához. Az orosz katonai fenyegetés legfeljebb ha nyomokban volt jelen az európai sajtóban, háborúra nem számítottak, annál inkább az amerikai védernyőre, még akkor is, amikor első elnöksége idején Donald Trump az európai NATO-szövetségesek nagyobb szerepvállalását sürgette.

Magyarország már 2010-ben másképpen állt a haderőhöz, mint az azt teljesen leépítő baloldali kormányok, egy évtizeddel ezelőtt pedig az éles fordulat is bekövetkezett, amire Orbán Viktor miniszterelnök így emlékezett:

Nem gondoltuk, hogy erre szükség lesz, de egyszer csak a 2010-es évek közepén azt a kérdést tettük fel egy nemzetbiztonsági kabinetmegbeszélésen, hogy ha kitör egy konfliktus, és blokád alá helyeznek minket fegyverellátás szempontjából, akkor milyen saját fegyvergyártói képességünk van. És kiderült, hogy sovány, most maradjunk ennyiben. Hiányos.

Ennek köszönhető, hogy a térképen szereplő magyar gyártási központok már akkor épültek-működtek, amikor a „Rheinmetall-gyűrűnek” talán a gondolata sem volt még meg a fejekben.

A háború 2022-es kirobbanását és a nyugati fegyverszállítások keletre indulását követően jött az a fázis, amikor szerviz- és karbantartó központok jöttek létre Ukrajna közelében. Mivel a hadban álló ország állandó harceszköz- és lőszerhiánnyal küszködött, és az európai vezetők elkötelezték magukat, hogy bármi áron kitartanak mellette,

ezt követte a gondolat, hogy a gyártást és a beszállítói láncokat is a közelbe kell vinni, ami még akkor is praktikus lenne, ha Európa könnyen és gyorsan tudna szállítani keleti irányba: ezt a logisztikai fejlesztést elmulasztották végrehajtani.

Az EU fegyverkezése: nem ez volt a szándék, de a Rheinmetall számára megágyaztak, és nincs vége

Ezt a váltást több politikai lépcsőben hajtották végre, és ironikusan akkorra „érett be”, amikor az amerikaiak Trump alatt kivonultak az ukrajnai háború finanszírozásából, és fegyvert is csak az európaiak kontójára szállítanak. Az EU mindkét felelősséget átvállalta, Brüsszel már tavaly, a bizottsági ciklusváltáskor megismételte határozott ígéreteit, amikor Trump „érkezte” még csak kockázat volt.