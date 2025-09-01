Óriási robbanás és pusztító tűz Erdélyben – robotokat visznek a helyszínre, vörös kód lépett életbe!

Pusztító tűz volt az erdélyi Sebeșben, magyar nevén Szászsebes városában egy faipari üzemben Az adevarul.ro tudósítása szerint a robbanás miatt életbe léptették a hatóságok az ilyen esetekre kidolgozott Vörös Beavatkozási Tervet. A robbanás következtében négy ember megsérült, a romániai Sürgősségi Életmentő Szolgálat (SMURD) két helikoptere is részt vesz a mentésben. A SMURD egy sürgősségi életmentő szervezet melyet 1991-ben Raed Arafat palesztin orvos alapított Marosvásárhelyen.

Az erdélyi városban lévő fatelepet óriási robbanás rázta meg hétfőn, többen megsérültek, egyesek súlyosan (képünk illusztráció) Fotó: FKI

Az Egészségügyi Minisztérium két helyet is kijelölt az égési sérültek számára. Egyikük súlyos égési sérüléseket szenvedett és lélegeztetőgépre is került, majd a temesvári Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházba szállítják. A második beteget állapotától függően a bukaresti Bagdasar Arseni Sürgősségi Klinikai Kórházba viszik, ellátása a helyszínen még tart.

Robbanás: többek testük nagy felületén megégtek

„Öt tűzoltóautó, egy létrás autó, egy SMURD mentőautó, egy több áldozat szállítására alkalmas jármű és két mentőautó érkezett a helyszínre a Megyei Mentőszolgálattól" –közölte az ISU Alba, a Fehér Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség. Hozzátették, a robbanás miatt a helyszín felderítésére robotokat is bevethetnek, a libertatea.ro pedig azt írja, hogy más romániai megyékből is átirányítottak mentőegységeket.

Eddig négy áldozatot azonosítottak: közülük ketten testük körülbelül 20 százalékát borító égési sérüléseket szenvedtek, – őket kórházba szállítják, míg két sérültet a helyszínen látnak el.