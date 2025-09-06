Kína lett az ipari robotok legnagyobb piaca és gyártója

A kínai gyárak évente 280 ezer ipari robotot telepítenek, ami a globális összmennyiség felét teszi ki. A távol-keleti országban 470 robot jut 10 ezer alkalmazottra, így a robotok és a munkavállalók arányában megelőzi Németországot és Japánt az International Federation of Robotics adatai szerint.
Az éllovas Dél-Korea, ott 1012 robot jut 10 ezer munkavállalóra, miután a dél-koreai gazdaság hajtóerejének számító ágazatokban (autóipar, elektronikai cikkek) egyre több robotot állítanak csatasorba. Szingapúr a második 770 robot-10 ezer munkavállaló aránnyal, mivel a kis területű városállamban kevesen dolgoznak a feldolgozóiparban, inkább robotok végzik a munkát az üzemekben.
Kína kapcsán fontos megemlíteni, hogy csak 2019-ben került be a top 10-be, de az ipari robotok gyorsan terjednek az elektromos járművek, a lítiumakkumulátorok, a napelemek és más feltörekvő iparágak terén. Mindezt több tényező is magyarázza: a kínai fiatalokat egyre kevésbé vonzza a monoton gyáripari munka, inkább a magasabb fizetéssel kecsegtető szolgáltató szektorban helyezkednek el.
Ráadásul csökken a munkaképes korú lakosság, mivel a távol-keleti ország népessége öregszik, a születések száma pedig egyre alacsonyabb. A pekingi vezetés emiatt támogatja a robotok telepítését, ami a tapasztalatok szerint nagyban növeli a termelékenységet is. Érdemes kiemelni, hogy a 280 ezer telepített ipari robot körülbelül felét kínai cégek gyártják.
A helyi vállalatok ugyanis jóval olcsóban kínálják a gépeket a japán, német és koreai riválisokhoz képest. A közgazdászok szerint az automatizálás segíthet megérteni, hogy Kína miért nem követi azt a tipikus fejlődési pályát, amikor a bérek emelkedésével háttérbe szorul a gyáripar.
A világ második legnépesebb országa nem csupán az üzemeket automatizálja, ugyanis egy kínai cég bemutatta első teljesen önvezető elektromos traktorját, a Honghu T70-et. A jármű az egész mezőgazdasági folyamatot képes irányítani a szántástól a vetésen és a növényápoláson át a betakarításig, miközben valós idejű talajadatokat gyűjt.
A kétmotoros konfigurációnak köszönhetően – az egyik a jármű meghajtására, a másik a mezőgazdasági gépek kezelésére szolgál – a traktor plusz-mínusz 2,5 centiméteres pontossággal működik. Egyetlen töltéssel akár hat órán át is képes önállóan üzemelni.
A traktor már dolgozik Hopej tartományban és más régiókban, ahol segít javítani a mezőgazdasági munka hatékonyságát és minőségét.
Hamarosan robotok szedhetik a földeken a paradicsomot
A japán Inaho cég bemutatta továbbfejlesztett mezőgazdasági robotját, amely jelentősen megkönnyítheti a koktélparadicsom betakarítását. A korábbi változathoz képest jóval nagyobb tudású, így akár megnyílhat az út a berendezés gyakorlati alkalmazása előtt is.
