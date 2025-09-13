Véget ért a román csoda, bekopogott a valóság: már a fizetések is elolvadnak, az infláció borzalmas

Meglepetést okozhatott, hogy Romániában a kiskereskedelmi fogyasztás még mindig éves emelkedést mutat. Holott az Európai Unió elképesztő mértékben legmagasabb költségvetési hiányait produkáló országban az év eleje, és még inkább az Ilie Bolojan-kormány júniusi hivatalba lépése óta megszorítások folynak. Csütörtökön borzalmas inflációs adatok érkeztek, pénteken pedig kiderült, hogy ezekhez milyen bérnövekedés párosul, és a kettőből már látható, hogy az elmúlt években sokak által "bezzegromániaként" emlegetett országban vége szakad a szinte töretlen életszínvonal-emelkedés évtizedeinek. A román bérek vásárlóértéke hanyatlásnak indult, a kérdés most, hogy takarékoskodással reagálnak, vagy ellenkezőleg: kiürítik a bankszámlákat.
Az EU messze legmagasabb éves inflációja most a román: augusztusban 9,9 százalék (a tipikus Közép-Európai szintek több mint kétszerese), szeptemberben pedig szinte biztosan meglesz a kétszámjegyű éves infláció.
Pénteken az derült ki, hogy a megelőző hónapban a román nettó átlagbérek 5,2 százalékkal nőttek az előző év azonos hónapjához képest. Ez – mivel júliusban még csak 7,8 százalék volt az infláció – a román statisztikai hivatal számítása szerint azt jelenti, hogy a bérek reálértéke, azaz a vásárlóérték 2,4 százalékkal csappant meg egy év alatt.
Augusztusban – már látható , hogy a mínusz megközelíti majd az 5 százalékot, szeptemberben pedig talán el is éri.
Mivel az év hátralévő részében az infláció aligha csökken érdemben 10 százalék alá, borítékolható a szűk esztendő, hacsak a bérek hirtelen nem kezdenek el szépen emelkedni. (Az ellenkezője folyik azonban: a kormány az összeomlást elkerülendő megszorít.)
Korábban közölték: pont júliusban a kiskereskedelmi forgalom 4,5 százalékkal növekedett éves alapon. Ez logikátlannak tűnhet: összemegy a fizetésük és még többet vásárolnak?
Valójában ez a logikus.
1. Egyrészt, Romániában ez elmúlt évek nagy európai válságait vásárlókocsival a kezükben vészelték át.
2. Ha tudod, hogy a következő hónap(okban) minden még jobban megdrágul, előrehozod a vásárlást, amíg még viszonylag olcsóbban teheted. Már a nyár derekán se volt "olcsó", az eszeveszett drágulás a tavasz végén indult, és a korábban megszokott inflációs szinteknek a kétszeresénél tartanak.
Ha az ország lakói hirtelen szakadásszerűen visszafognák fogyasztásukat, az a megbillent gazdasági egyensúly szempontjából nem lenne feltétlenül egvyértelműen jó. Románia villámgyorsan adósodik el, amihez a korábbi évek kormányzati költekezése mellett a lakosságé is hozzájárult. Nyakló nélkül fogyott az importáru, amire a román export egyre kevésbé nyújtott fedezetet: a külkereskedelmi hiány egyre nagyobb és nagyobb lett.
Az utóbbi trenden javíthat, ha kevesebb külföldi árut kezdenek el vásárolni a háztartások, a költségvetés bevételeire és a hazai termelőkre nézve azonban a fogyasztás összeomlása gyászos következményekkel járna.
A megszorítások pedig még folytatódnak, az államháztartás hiánya ennek ellenére még idén is alig távolodik el a GDP 10 százalékától, azaz jövőre is folytatódnia kelle a korábbi mesterséges életszínvonal-emelés korrigálásának. Sőt a Nemzetközi Valutaalap – ez is friss hír – 2027-re még további megszorításokat sürget.
Ami a közeljövőt illeti: szegény embert az ág is húzza, az Antena3 CNN friss értesülései szerint Ilie Bolojan kormányfő nem szándékozik meghosszabbítani az alapvető élelmiszerekre szeptember 30-ig érvényes ársapkát, azaz október 1-től újabb áremelések sorozata következhet.
Az augusztusi kiskereskedelmi adatokban tehát (október 6-án közlik őket) már hatalmas visszaesést látunk majd? Nem feltétlenül. A 2020-as évek válságai során azt láttuk, hogy a román háztartások a felfordulásban sem tudtak leszokni a vásárlás "kábítószeréről".
Európába egyedülálló módon a megtakarítási ráta a mínuszba csúszott: ahelyett, hogy a bajban még nagyobb bajra felkészülve többet takarítottak volna meg, mint mások, a románok a tartalékaikat kezdték el felélni, hogy fenntartsák az elmúlt évtizedek vágtáját.
A baj pedig náluk meg is érkezett, mert a túlköltekezéssel megidézték. A kérdés most az,
Megtörténhet az is, hogy megint a tartalékaikhoz nyúlnak, és ebben az esetben a kiskereskedelmi forgalom megint meglepetésekkel szolgál. A vége azonban mindenképpen ugyanaz lesz: a fogyasztás visszaesése. Hacsak meg nem bukik a megszorító kormány, és nem jön egy költekező – azután meg még nagyobb baj.
Az már nem meglepetés, hogy Európában a leggyorsabb a drágulás keleti szomszédunkban. A román infláció azonban egy olyan határra is elért, amelyen csak az energiaválság idején szaladtak túl, mióta az ország csatlakozott az Európai Unióhoz, és emelkedik az életszínvonal. Egy egész generáció csak kivételes krízishelyzetként találkozott ilyennel, és mindenkit szíven üt, ami történik.
