Rémálomszerű határra érkeztek a románok, ekkora drágulásra senki sem számított - krízishelyzet fenyeget

Hatalmas sokkon mennek keresztül a Romániában élők, és egy csütörtöki fejlemény alapján úgy tűnik: még annál is nagyobb lesz, mint amitől már tartottak. A történtek, és ami még várható, egy egész generáció számára különösen fájdalmasak, mert nem éltek még át ilyet, de senki nem marad ki, különösen a viszonylag alacsony jövedelműek. A magyarok sem köszönnék meg, ha az energiaválságot követően megint két számjegyűvé válna az infláció – Románia ennek a küszöbére sodródott, és bizonnyal át is fogja lépni. A román infláció a 10 százalék küszöbére lépett.

A román infláció több mint kétszerese a régióban tipikusnak, a magyarnak is / Fotó: Radu Bercan / Shutterstock

Ez történt csütörtökön:

Augusztusi árindexadatokat közölt a román statisztikai hivatal, és 9,9 százalékos inflációt mértek.

Holott a szakemberek többnyire 9 százalék körüli inflációt vártak, ami már önmagában nagyon magas. Nemcsak európai uniós összehasonlításban, hanem Közép-Európában is, ahol a nyugati szinteknél – amint ezt a Világgazdaság elemezte – gyorsabbra kapcsolt a drágulás. A magyar inflációnál – amelynek a szintje mintha mágnesként vonzaná a régiós társakat, de nem Romániát – ez több mint kétszer gyorsabb ütem, és még nincs vége.

Román infláció: a későbbre jósolt csúcsnál máris magasabb

Mivel a román jegybank szeptemberre jósolta az infláció csúcsát, 9,6-9,7 százalékon, egy fejezet most véget ért: a lejben keresők ennél is rosszabbra számíthatnak. Ha csak egy kicsit megy még feljebb az infláció, már két számjegynél tartanak.

A közeljövőben jó esélyt látunk rá, hogy az infláció enyhén a két számjegyű területre mászik fel

– írták jegyzetükben az ING szakértői, akik szerint még az év utolsó hónapjában is 10 százalék közelében lesz a román infláció.

Miért hatalmas sokk a románok számára ekkora drágulás?

Ekkora infláció bárhol fájdalmas lenne, és hogy Romániában miért különösen, azt segít megérteni a lenti grafikon, ami 10 évre visszatekintve mutatja az éves inflációt.

Amit a még hosszabb történetből nem látunk: a 2007-es európai uniós csatlakozás évében a román átlagos infláció 4,8 százalék volt, és az azt követő évtizedben nem ment magasabbra, mint a pénzügyi válság évében – 2008-ban – elért 7,9 százalék, a nemzetközi pénzbőség éveiben pedig mélyen a negatív tartományba csúszott az infláció: évről évre minden olcsóbb lett.