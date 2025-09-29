Fogja a fejét a román kormány, erre nem számított: máris besült a gazdasági terve – ezért megérte rommá adóztatni az embereket

Augusztus végén 4,54 százalék volt Románia GDP-arányos költségvetési hiánya, míg 2024 azonos időszakában 4,57 százalék — közölte az MTI.

Bolojan kormánya számos adósságcsökkentő lépést hozott szeptember elején, mégsem csökkent a román államháztartási hiány / Fotó: INQUAM PHOTOS/Octav Ganea / REUTERS

Nem találkoznak a kiadások és bevételek

Az év első nyolc hónapjában a kormányzati kiadások 86,36 milliárd lejjel (6640,220 milliárd forint) haladták meg a bevételeket. Ez 5,49 milliárd lejjel (422,126 milliárd forint) haladja meg a tavalyi nyolchavi költségvetési hiányt. Románia 9,3 százalékos deficittel zárta a 2024-es évet.

Az államháztartási hiány annak ellenére sem csökkent, hogy augusztus 1-től a Bolojan-kormány egy sor deficitcsökkentő intézkedést léptetett életbe:

az általános áfakulcsot 19 százalékról 21 százalékra, az élelmiszerek áfáját pedig 9-ről 11 százalékra emelte, és többek között növelte a jövedéki adót.

A román központi költségvetés 2025-ös tervezetét 2,5 százalékos gazdasági növekedéssel és 7 százalékos deficittel tervezték.

A közelmúltban Ilie Bolojan kormányfő bejelentette, hogy az Európai Bizottsággal képviselőivel folytatott megbeszéléseken 8,4 százalékra módosították az idei deficitcélt. A bukaresti kormány ezen a héten dönt a költségvetés-kiigazításról.

Elbocsátások és adóemelések

A román Nemzeti Liberális Párt tagjai egy koalíciós ülésen kritizálták a miniszterelnököt, aki válaszul lemondással fenyegetőzött — jelentette az Adevarul szeptember elején. A kormánykoalíció megvitatta azt a fiskális és adminisztratív intézkedéscsomagot,

amely elbocsátásokat eredményez a közigazgatásban, a polgármestereket felelősségre vonja és a kormányt felelőssé teszi.

A csomag adóemeléseket és létszámleépítéseket is tartalmazott.

A közigazgatási struktúrában létrehozott álláshelyek száma körülbelül 23 százalékkal alacsonyabb, mint a maximális létszám, így elméletben a létszám 25 százalékos csökkentése nem lenne hatással az adminisztrációra.

Ez szinte kizárólag olyan álláshelyekre vonatkozna, amelyek még nem lettek sem létrehozva, sem betöltve.

A helyi közigazgatásban betöltött álláshelyek száma 127 500, kerekítve, és az első pontban szereplő maximális felső határhoz viszonyítva ez 68 százalékot, maximálisan 32 százalék különbséget jelent.

Hány román munkahelyet veszélyeztet?

A román parlament egyetértett azzal, hogy a betöltött pozíciók számát körülbelül 10 százalékkal csökkentsék, így a maximális állami létszámot mintegy 40 százalékkal kellett csökkenteni, ami nem segíti Bolojan pártjának népszerűségét Romániában.