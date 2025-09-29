Deviza
Fogja a fejét a román kormány, erre nem számított: máris besült a gazdasági terve – ezért megérte rommá adóztatni az embereket

Az adóemelés ellenére sem csökkent a nyolchavi román államháztartási hiány — derül ki a bukaresti pénzügyminisztérium hétfőn közzétett költségvetési adataiból. A lakosság nem örül a román kormánypárt új döntéseinek.
VG - MTI
2025.09.29, 20:27

Augusztus végén 4,54 százalék volt Románia GDP-arányos költségvetési hiánya, míg 2024 azonos időszakában 4,57 százalék — közölte az MTI.

Romania's Prime Minister, miniszterelnök, románia, bolojan Bolojan speaks during a swearing in ceremony in Bucharest román kormány
Bolojan kormánya számos adósságcsökkentő lépést hozott szeptember elején, mégsem csökkent a román államháztartási hiány / Fotó: INQUAM PHOTOS/Octav Ganea / REUTERS

Nem találkoznak a kiadások és bevételek

Az év első nyolc hónapjában a kormányzati kiadások 86,36 milliárd lejjel (6640,220 milliárd forint) haladták meg a bevételeket. Ez 5,49 milliárd lejjel (422,126 milliárd forint) haladja meg a tavalyi nyolchavi költségvetési hiányt. Románia 9,3 százalékos deficittel zárta a 2024-es évet.

Az államháztartási hiány annak ellenére sem csökkent, hogy augusztus 1-től a Bolojan-kormány egy sor deficitcsökkentő intézkedést léptetett életbe: 

az általános áfakulcsot 19 százalékról 21 százalékra, az élelmiszerek áfáját pedig 9-ről 11 százalékra emelte, és többek között növelte a jövedéki adót.

A román központi költségvetés 2025-ös tervezetét 2,5 százalékos gazdasági növekedéssel és 7 százalékos deficittel tervezték.

Romániában egyre súlyosabb a helyzet, „ez egy vicc”lemondással fenyegette a miniszterelnök koalíciót

A közelmúltban Ilie Bolojan kormányfő bejelentette, hogy az Európai Bizottsággal képviselőivel folytatott megbeszéléseken 8,4 százalékra módosították az idei deficitcélt. A bukaresti kormány ezen a héten dönt a költségvetés-kiigazításról.

Elbocsátások és adóemelések 

A román Nemzeti Liberális Párt tagjai egy koalíciós ülésen kritizálták a miniszterelnököt, aki válaszul lemondással fenyegetőzött — jelentette az Adevarul szeptember elején. A kormánykoalíció megvitatta azt a fiskális és adminisztratív intézkedéscsomagot, 

amely elbocsátásokat eredményez a közigazgatásban, a polgármestereket felelősségre vonja és a kormányt felelőssé teszi. 

A csomag adóemeléseket és létszámleépítéseket is tartalmazott.

A közigazgatási struktúrában létrehozott álláshelyek száma körülbelül 23 százalékkal alacsonyabb, mint a maximális létszám, így elméletben a létszám 25 százalékos csökkentése nem lenne hatással az adminisztrációra. 

Ez szinte kizárólag olyan álláshelyekre vonatkozna, amelyek még nem lettek sem létrehozva, sem betöltve. 

A helyi közigazgatásban betöltött álláshelyek száma 127 500, kerekítve, és az első pontban szereplő maximális felső határhoz viszonyítva ez 68 százalékot, maximálisan 32 százalék különbséget jelent.

Japán gigavállalat hajt végre óriási leépítést Erdélyben - az autóipari beszállító eddig bírta, lépnie kellett

Hány román munkahelyet veszélyeztet?

A román parlament egyetértett azzal, hogy a betöltött pozíciók számát körülbelül 10 százalékkal csökkentsék, így a maximális állami létszámot mintegy 40 százalékkal kellett csökkenteni, ami nem segíti Bolojan pártjának népszerűségét Romániában. 

