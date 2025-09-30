Elhűltek az amerikai befektetők, mekkora a korrupció Romániában

A szeptemberben közzétett Romániai befektetési klímanyilatkozat szerint az amerikai befektetők súlyos problémákról számoltak be a vámhatóságokkal, az önkormányzati tisztviselőkkel és a helyi pénzügyi intézményekkel való kapcsolataikban – írja az Adevarul.

Virágzik a korrupció Romániában / Fotó: Andrzej Rostek / Shutterstock (illusztráció)

A jelentés kiemeli, hogy a korrupció érzékelése széles körben elterjedt, és ezt hivatalos adatok is megerősítik: 2022 és 2025 között 9635 büntetőügyet zártak le elévülési idő miatt, és Románia továbbra is veszít ügyeket az Emberi Jogok Európai Bíróságán a bírósági eljárások túlzott hossza miatt.

Kevés lépés, vitatott jogszabályok

Bár Románia előrelépést tett a korrupció elleni küzdelemben, az Egyesült Államok külügyminisztériumának jelentése figyelmeztet, hogy a haladás lassú, és a közelmúltbeli törvényhozási változások gyengítették a korrupcióellenes küzdelem hatékonyságát. A korrupt gyakorlatok továbbra is széles körben elterjedtek a kulcsfontosságú ágazatokban, és a befektetők kiemelik a hatékony igazságszolgáltatás elérésének nehézségeit.

A jelentés bírálja a Nemzeti Korrupcióellenes Igazgatóságot (DNA) és a jelenség elleni küzdelemben részt vevő más intézményeket érintő jogszabályi változásokat is,

megjegyezve, hogy ezek csökkentették az állam képességét, hogy megelőzze és megbüntesse a korrupciós cselekményeket.

Az üzleti környezetet is mételyezi a korrupció Romániában

Az amerikai befektetők jelezték, hogy a korrupció jelensége nemcsak a közigazgatásra, hanem az üzleti környezetre is kiterjed, különösen az energia- és közlekedési szektorban működő vállalatokra. Az Eurobarométer 2024-ben azt találta, hogy

a román üzletemberek 94 százaléka tartja a korrupciót széles körben elterjedtnek, ami jóval meghaladja az európai átlagot.

A Nemzeti Integritási Ügynökség felelős a köztisztviselők integritási protokollja betartásának ellenőrzéséért, és a PREVENT rendszert használja az összeférhetetlenségek azonosítására a közbeszerzési szerződések odaítélése előtt. 2024-ben a rendszer 19 592 közbeszerzési eljárást elemzett, és 19 figyelmeztetést adott ki, ami körülbelül 86 millió dollárt (396 millió lejt) jelent.

A Nemzeti Közbeszerzési Ügynökség felelős a közbeszerzések felügyeletéért, de a végső döntések továbbra is az ajánlatkérőknél maradnak, ami korlátozza az ellenőrzés hatékonyságát.

A jelentés figyelmeztet, hogy a korrupció elleni küzdelem terén elért eredmények hiánya befolyásolhatja Románia vonzerejét a külföldi befektetők számára, sőt, akár az OECD-hez való csatlakozásának folyamatát is. A korrupció visszaszorítását célzó mechanizmusok kidolgozása lassú, az igazságszolgáltatási törvények változásai és a DNA-ra nehezedő nyomás pedig befolyásolja a korrupcióellenes küzdelem hatékonyságát – áll a dokumentumban.