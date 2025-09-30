Földig rombolják a legendás óriásstadiont, ahol egykor Puskás is lőtte a gólokat

Egy éjszakába nyúló, közel tizenkét órán át tartó vitát követően döntésre jutott a milánói városvezetés, és engedélyt adott annak a földterületnek az eladására, amelyen a legendás San Siro stadion áll, így hamarosan megkezdődhet az egy híján száz esztendős aréna bontása, hogy aztán egy új, a mai kornak megfelelő, minden igényt kielégítő létesítmény épülhessen a helyére – adta hírül kedden az Euronews.

Fotó: Jövő tavaszig még biztosan áll majd az ikonikus San Siro, de az engedély már megvan a bontásra, aztán épülhet az új milánói aréna/ Fotó: AFP

A földterületet körülbelül 197 millió euróért értékesíthetik az egyesületek, amelyek előzetesen azt is komolyan fontolóra vették, hogy amennyiben nem kapják meg az engedélyeket, úgy a városon kívül építik fel az új stadionjukat.

Az érintett földterület adásvételét november 10-e előtt le kell bonyolítani, mivel a San Siro második szintje akkorra éri el a 70 éves kort, onnantól pedig műemléknek számít, és igen nehézkessé, szinte lehetetlenné válik a lebontása. A tervek szerint egyébként a jelenlegi arénát nagyjából 90 százalékig rombolják majd le, pont az említett második szintből hagynak meg egy darabot az utókornak műemlékként

Az ikonikus stadion egyaránt otthona az olasz labdarúgás két óriásklubjának, az előző BL-szezonban döntőig menetelő Internazionalénak és az AC Milannak, a két egyesület közösen építi majd fel a San Siro utódját is, amely az előzetes elképzelések szerint 71 500 fő befogadására lesz alkalmas.

Az új létesítmény összesen 1,2 milliárd euróból készülhet el, a beruházás keretében a teljes környék megújul, körülbelül 281 ezer négyzetméteren végeznek különböző felújítási-építési munkákat.

Az aréna megtervezésével a Manchester United új gigastadionjának terveit is készítő Foster + Partnerst és a Manica építészirodát bízták meg még a múlt hét folyamán, amikor a város vezetői jóváhagyták az előzetes engedélyeket a földeladásra és az építkezésre.

Az új milánói stadion a tervek alapján 2032-re készülhet el, abban az évben társrendezője lesz a labdarúgó Európa-bajnokságnak, Törökországgal közösen. Azt, hogy a bontás, és aztán majd az építkezés pontosan mikor kezdődhet el, egyelőre nem tudni, a februári téli olimpia és a márciusi téli paralimpia nyitóünnepségét a San Siróban tartják, így addig biztosan nem nyúlnak az épülethez.