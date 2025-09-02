Szaúd-Arábia új aranytojást tojó tyúkra tehet szert: egy kis mobiljátékos cég nagy hódításra készül

A videójátékok világa nem csupán szórakozásról szól – ez ma már több száz milliárd dolláros iparág, amelynek mozgásait geopolitika, befektetési stratégiák és technológiai trendek egyaránt formálják. Ebben a játszmában egyre erőteljesebben jelenik meg egy új szereplő: a Szaúd-Arábiából induló Savvy Games Group. A cég nem elégszik meg azzal, hogy a nyugati piacokon már bebetonozta a helyét: most Kína, Japán és Dél-Korea felé nyitna, miközben otthon az ország gazdasági diverzifikációjának egyik zászlóvivője.
A Savvy vezérigazgatója, Brian Ward szerint a jelenlegi geopolitikai feszültségek kedvező helyzetet teremtettek a cég számára. Az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi, illetve technológiai korlátozások miatt egyre nehezebb akvizíciókat végrehajtani a két ország között. „Nincs rajtunk az a szabályozási vagy geopolitikai teher, amely az amerikai vagy kínai szereplőket hátráltatja” – mondta Ward a Financial Timesnak.
A Savvy köztes helyzete – földrajzilag és politikailag egyaránt – egyedülálló előny lehet, hiszen a kínai fejlesztők számára is vonzó partnerként jelenhet meg, akik nemzetközi piacokra keresnek kiutat.
A Savvy Games Group 2021-ben alakult a szaúdi állami Public Investment Fund támogatásával, amely 38 milliárd dolláros tőkét biztosított az induláshoz. A cél Mohamed bin Szalmán koronaherceg víziójának megvalósítása: Szaúd-Arábia gazdaságának átalakítása az olajfüggőségtől való elszakadással és egy globálisan meghatározó technológiai-iparági szereplő létrehozása.
Ward nem is kertel: „A feladatunk, hogy a világ első számú játék- és e-sport-vállalatává váljunk.” Jelenleg a Savvy a nyolcadik legnagyobb kiadó a bevételek alapján, de a mobiljátékoknál már a Tencent mögött a második helyen áll. A cég eddigi két legnagyobb akvizíciója az Egyesült Államokban történt:
Ward szerint a Pokémon Go továbbra is kiemelkedően teljesít, a tulajdonosváltás pedig „egyáltalán nem jelentett problémát” sem a játékosok, sem a fejlesztők számára.
A Pokémon Go szaúdi kézbe kerülése érzékeny téma lehetett volna, de a legtöbb játékos pragmatikusan állt hozzá. A Financial Timesnak adott interjúban Ward hangsúlyozta: „Ez nem volt ügy sem a játékosok, sem a csapat szempontjából.” A közösségi médiában azonban vegyes visszhangok jelentek meg:
A mainstream gamingsajtó gyakran túlzónak minősítette a felháborodást: egy amerikai lap szerint a reakciók szenzációhajhász módon lettek felnagyítva, miközben a legtöbb játékos továbbra is játszott, mintha mi sem történt volna.
