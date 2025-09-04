Beveszi a világhírű Oxford Streetet a Shein

A Shein szeptember hónapban megnyitja új pop-up üzletét Londonban, a világ egyik leghíresebb bevásárlóutcáján, az Oxford Streeten. A pop-up üzletek sajátossága, hogy általában csak igen rövid időn át, hetekre vagy napokra létesülnek, gyakran ráépülnek egy meglévő bolt infrastruktúrájára, és megnyitásuk valamilyen eseményhez kapcsolódik – írja az Origo, mely szerint a Shein esetében most elsősorban az őszi-téli kollekciók bemutatásáról van szó. A vállalat több ruházati márka újdonságait viszi a szeptember végén néhány napra megnyíló üzletbe.

Pop-up boltot nyit szeptember második felében Londonban a Shein (illusztráció)

Fotó: AFP

Nem csak boltot nyit, székhelyet is mozgatna a Shein

A londoni pop-up bolt megnyitásáról szóló bejelentés azt követően érkezett, hogy a Shein elindította „That New Fit Energy” kampányát, ezzel a piactéren legkeresettebb márkák forgalmát támogatva.

A Shein nemrég bejelentette, hogy székhelyét Szingapúrból várhatóan visszahelyezi Kínába, azért, hogy megkapja a hatósági zöld jelzést a régóta tervetett IPO-hoz, azaz részvénykibocsátásához (gyakorlatig tőzsdére lépéshez) Hongkongban.

A második londoni Shein pop-up üzlet megnyitása ugyanakkor azt is kiemeli, hogy a nagy kínai indulású online piactereknek, mint a Shein és a Temu, egyre fontosabb az, hogy fizikailag is jelen legyenek a nagy piacokon.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.