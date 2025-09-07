Újra életre kel a hidegháborús dzsungel, de a teremtője már nem kér belőle – létezhet még Metal Gear Kojima nélkül?

Megérkezett a Metal Gear Solid 3 remake-je, a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. A sorozat több mint 60 millió eladott példánnyal a videójátékok történetének egyik legnagyobb hatású franchise-a. A filmes átvezetőiről, filozófiai témáiról és sokszor negyedik falat áttörő húzásairól híres széria most egy új generációhoz szól, de az eredeti játék alkotója, Hideo Kojima már hiányzik a képből – Kojima pedig határozottan kijelentette, nem is tervezi, hogy leül játszani a remake-kel. Hogy megértsük, Kojima miért határolódik el ennyire a Snake Eatertől, mintegy tíz évet vissza kell ugranunk az időben.
Hideo Kojima a videójáték-ipar egyik legismertebb figurája. A Metal Gear sorozattal új szintre emelte a történetmesélést, de 2015-ben látványos és hangos szakításra került sor közte és kiadója, a Konami között. A háttérben a Metal Gear Solid V elszálló költségei (több mint 80 millió dollárra becsült büdzsé) és a kiadó egyre erőteljesebb kontrollja állt.
Kojima ugyanis mindig is arról volt híres, hogy nem csak elképzelései voltak elborultak, hanem a megvalósítások is – mindezt a lehető legpozitívabb módon.
A konfliktus odáig fajult, hogy Kojima neve lekerült a promóciós anyagokról, sőt a díjátadón sem engedték átvenni az elismerést. A Konami a következő években inkább mobiljátékokra koncentrált, a klasszikus franchise-ok – köztük a Metal Gear és a Silent Hill – pedig évekig pihentek. Kojima viszont új stúdiót alapított, a Kojima Productionst, és a PlayStation-exkluzív Death Strandinggel (és ennek idei folytatásával) bizonyította, hogy továbbra is képes formabontó projekteket letenni az asztalra.
A 2025-ben megjelent Metal Gear Solid Delta hűen követi a 2004-es klasszikust. A rajongók és a kritikusok is kiemelik: a dzsungel újra életre kelt, a grafika modern, az irányítás pedig korszerűbb lett. A fejlesztők ügyeltek arra, hogy a szinkronhangok és a történet érintetlenek maradjanak, a menürendszer és a kamerakezelés viszont a mai igényekhez igazodjon.
A remake elsődleges erénye, hogy egyszerre kínál nosztalgikus élményt a veteránoknak és könnyen befogadható belépőt az újoncoknak.
A kritikusok ugyan megjegyzik, hogy a tempó lassabb, mint a modern akciójátékokban, és néhány színvilágbeli változás vitát váltott ki, összességében mégis hűséges és tiszteletteljes újraértelmezés született.
A remake készítői azt mondják, nagyon szeretnék, ha Kojima kipróbálná a játékot, ő azonban határozottan kijelentette, hogy nem fogja. Egy interjúban elmondta, évente legfeljebb egy játékot próbál ki, idejét inkább filmekre, könyvekre és művészetre szánja. Véleménye szerint a játékipar túl sokszor nyúl vissza régi ötletekhez, ahelyett, hogy új utakat keresne. Ez a kiábrándultság jól mutatja a feszültséget a kreatív vízió és a piaci logika között. Kojima számára a játék nem egyszerű termék, hanem médium, mely akkor fejlődik, ha mer újítani.
Tehát Kojima számára a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater nem üti meg az ingerküszöböt, még úgysem, hogy egyik legnagyobb sikeréről van szó.
A Metal Gear Solid Delta nem egyedi eset, az elmúlt öt évben a videójáték-iparon valódi remake-hullám söpört végig. A nosztalgia és az idősebbé váló játékosgenerációk miatt a kiadók sorra porolják le klasszikusaikat, és születtek is sikeresek újragondolások:
Természetesen bőven akadtak olyan újrakeverések, melyekről sem a kritikusok, sem a játékosok nem vélekedtek jól. A GTA Trilogy – The Definitive Edition (2021) tele volt technikai hibákkal és grafikai anomáliákkal, ezek miatt pedig sokakban hatalmas csalódást keltett. A The Last of Us Part I (2022) már egy megosztóbb megjelenés volt, ugyanis egyik oldalról sok játékos feleslegesnek tartotta egy tízéves klasszikus teljes újraépítését, másik oldalról pedig a készítők elmagyarázták, számukra így teljes a történet, hogy az első rész is megkapta azt a technikai és grafikai minőséget, mint a második rész.
Egyik napról a másikra drágább lett a PlayStation 5 Amerikában – ez a magyar játékosokra is hatással lehet
A Sony augusztus 21-től hivatalosan is megemelte a PlayStation 5 konzolok árát az Egyesült Államokban. Az összes modell – a digitális verziótól a Pro konzolig – egységesen 50 dollárral kerül többe. Így a lemezmeghajtós alapmodell 499,99 dollár helyett 549,99, míg a PS5 Pro már 749,99 dollárba kerül. A mostani amerikai árnövekedés közvetlenül nem változtatja meg az európai hivatalos árakat, hiszen a vámok az Egyesült Államokat sújtják, ugyanakkor a viszonteladók szintjén lehetnek mellékhatások.
A remake-trend mögött pénzügyi logika is van: egy ismert névvel rendelkező remake sokkal kisebb kockázatot jelent, mint egy teljesen új cím, ráadásul a nosztalgia biztos vásárlóerőt garantál. Az iparági elemzők szerint a remake-ek piaca évi több milliárd dolláros forgalmat termel, és a tendencia nem látszik lassulni.
A kérdés, ami minden nagy újrakiadásnál felmerül: mi számít igazán jó remake-nek? A legtöbb szakértő és rajongó szerint az arany középút: megőrizni az eredeti szellemiségét, de modernizálni a játékmenetet és a látványt. A Resident Evil 2 vagy a Final Fantasy VII Remake jó példák erre – előbbi hű maradt az alapokhoz, utóbbi viszont bátran újraértelmezte a struktúrát, és ennek szinte minden rajongó csak örülni tudott.
A Metal Gear Solid Delta inkább az első irányt képviseli: tiszteletteljes, pontos rekonstrukció, kevés radikális újítással.
Ez biztonságos választás a Konami részéről, amely most próbál visszatérni a nagykonzolos piacra.
A Metal Gear Solid 3 remake-je egyszerre hordozza magában a nosztalgia ízét és a modernizáció ígéretét. Kojima hiánya szimbolikus: miközben a kiadó a múlt sikeréből építkezik, az alkotó új horizontokat keres. A remake-mánia korában a Snake Eater új kiadása jó példája annak, hogy a nosztalgia működik – de a játékipar jövője továbbra is azon múlik, lesznek-e olyan bátor alkotók, akik új ötletekkel mernek előállni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.