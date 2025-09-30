Óriási a baj a világ egyik legnagyobb sörgyártójánál, teljes a káosz: harminc gyár állt le egyszerre

Az Asahi Group japán sör- és italgyártó cégnek harminc üzeme van Japánban, a sörön kívül egyéb italokat és élelmiszereket gyártanak. Az Asahi Beer, a Nikka Whisky és a Mitsuya Cider gyártója hétfőn jelentette be, hogy a csoport vállalatai felfüggesztették hazai működésüket, beleértve a rendelésfeldolgozást, a szállítást és az ügyfélszolgálati funkciókat egy kibertámadás okozta rendszerleállás miatt – jelentette a BBC.
A termelésleállás nem érintette a csoport Japánon kívüli vállalatait. A cég hangsúlyozta, hogy személyes adatok nem szivárogtak ki. Az Asahi Japán legnagyobb sörfőzdéje, de olyan globális sörmárkákkal is rendelkezik, mint
Az Asahi nyilatkozatban kért bocsánatot ügyfeleitől és üzleti partnereitől a leállásért. Azt nyilatkozták, hogy aktívan vizsgálják az okokat, és dolgoznak a működés helyreállításán, jelenleg azonban nincs becsült időpont az újraindulásra. Hozzátették, hogy a rendszerhiba csak a Japánban működő üzemek működését érinti.
Az Asahi európai gyártási tevékenységet, beleértve az Egyesült Királyságba történő sörszállítást, ez az incidens nem érinti
– fűzték hozzá.
Ez az információ azért is nagyon fontos, mert az Asahi Group Holdings termékei értékesítésének körülbelül fele Japánban történik.
A vállalat úgy értékelte, hogy a támadás kifejezetten az üzleti tevékenységének megszakadását célozta, cash flow problémákat okozott, és károsította a márkát. Egy korábbi kibertámadást követően, 2024-ben a vállalat már számos válaszlépést belengetett, többek között a biztonsági rendszer karbantartásának felülvizsgálatát. Ez azonban nem akadályozta meg a mostani támadást. Az Asahi egyébként egy tavalyi jelentésében a kibertámadást a közép- és rövid távú fő kockázatok között sorolta fel.
Ahogy korábban megírtuk, az Egyesült Királyságban az elmúlt hónapokban számos nagyvállalatot ért kibertámadás, köztük van többek között a Harrods, a Jaguar Land Rover, a Marks and Spencer és a Co-op.
Az elmúlt években az Asahi sörvállalat a kihívásokkal teli hazai piacán lavírozott. Mivel egyre több fiatal dönt úgy, hogy nem iszik alkoholt, a vállalat vezérigazgatója, Kacsuki Acsusi tavaly kijelentette, hogy új céljuk az alkoholmentes vagy alacsony alkoholtartalmú italok részesedésének megduplázása.
