A németek aggódnak, jöhet a sorozás – az összes állampolgárt elvinnék katonának

Henning Otte a Bild című napilapnak a sorozásról nyilatkozva azt mondta, minden férfi és nő számára kötelezővé kellene tenni egy év szolgálatot nemcsak a fegyveres erők kötelékében, hanem például a mentőszolgálatok, a kulturális és sporttevékenységek vagy az önkénteskedés területén. A parlamenti biztos szerint ez lehetővé tenné, hogy a fiatalok hozzájáruljanak a társadalom működéséhez, miközben maguk is profitálnak a programból, amely a társadalmi kohéziót is erősítené. Otte szerint a német hadseregnek sürgősen több női tagra lenne szüksége. A német kormány az önkéntes szolgálati időszakokat szorgalmazza, de a parlamenti biztos úgy véli, ez nem feltétlenül lesz elegendő.
A sorkatonai szolgálatot 2011-ben állították le Németországban. Helyette önkéntes rendszert vezettek be. Otte szerint akkoriban úgy ítélték meg, hogy a nemzetbiztonsági helyzet már nem indokolja a kötelező sorkatonaság fenntartását, most azonban már teljesen új helyzet van, és emiatt erről a kérdésről újra beszélni kell.
Horvátország egy lépéssel közelebb került a kötelező sorkatonaság visszavezetéséhez
A horvát kormány visszaállítaná a kötelező sorkatonai szolgálatot. A két hónapos alapkiképzés minden 18. évét betöltött férfi számára kötelező lesz, a szolgálatot lelkiismereti okból elutasítók civil alternatívát választhatnak. Horvátország kormánya szerint a döntést a megváltozott nemzetközi biztonsági helyzet indokolja.
A kormány augusztus végén hagyta jóvá Boris Pistorius védelmi miniszternek a katonai szolgálat reformjára vonatkozó előterjesztését, amely ugyan egyelőre az önkéntességre helyezi a hangsúlyt, de az állományban mutatkozó jelentős hiány esetén - parlamenti jóváhagyással - lehetővé tenné újoncok kötelező besorozását is. Ha a Bundestag megszavazza, az új törvény 2026. január 1-jével léphet hatályba.
Míg Németország partnerei üdvözlik az újrafegyverkezést, a kérdés erősen megosztja a német társadalmat. A támogatók szerint az országnak fel kell készülnie önmaga és a liberális világrend védelmére. Ez ugyan szembemegy a második világháború utáni pacifista hagyományokkal, de a legnagyobb akadály azok ellenállása, akiknek ténylegesen kockáztatniuk kellene az életüket.
A német fiatalok alig mutatnak érdeklődést egy olyan társadalmi és politikai rendszer védelme iránt, amely számukra nem működik.
Az idősebb generációk jólétéhez képest elérhetetlennek tűnő jövő miatt a 25 év alattiak még a társadalom egészénél is jobban polarizáltak – az utóbbi választásokon elsősorban a szélsőjobb vagy a szélsőbal ellenzéki pártjaira szavaztak.
Az összes EU-tagállam közül, ahol nem volt sorkötelezettség, Németország szüntette meg utolsóként, 2011-ben. Azóta a Bundeswehr rossz felszereltségéről, költségtúllépéseiről és szélsőjobboldali botrányairól vált ismertté – mindez különösen megnehezíti a fordulatot.
