Teljes a káosz a sportruházati piacon, tombol a felvásárlási láz, menekülnek a vámok elől

Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi háborúja hozzájárul ahhoz, hogy az amerikai ruházati és lábbeli piaci felvásárlások – főleg a sportruházati piac érintett – idén minden idők csúcsára emelkedjenek. Egyes cégek összeolvadással próbálják ellensúlyozni a vámok költségeit, míg mások kivonulnak a tőzsdéről, hogy Trump elnökségének következő három és fél évét a nyilvános piacoktól távol vészeljék át – állítják a piaci szereplők.
A népszerű sneakergyártó, a Skechers május elején jelentette be, hogy 9,42 milliárd dolláros ügylettel kivonul a tőzsdéről, napokkal azután, hogy visszavonta éves eredmény-előrejelzését, és 75 másik lábbeligyártóval közösen levelet küldött Trumpnak, amelyben a vámokat „egzisztenciális fenyegetésnek” nevezte az iparág számára. A Foot Locker, amely szintén aláírta a Trumpnak címzett levelet, májusban felgyorsította 2,4 milliárd dolláros eladását a Dick’s Sporting Goods részére.
Bár mindkét üzlet hónapok óta előkészítés alatt állt, a bankárok és elemzők szerint Trump vámjai egyszerre teremtenek káoszt és lehetőséget a kiskereskedők és a márkák számára egyesülések révén.
Az amerikai lábbeli- és ruházati szektorban idén eddig mintegy 21 milliárd dollár értékben jelentettek be felvásárlásokat és összeolvadásokat.
Mivel még több mint három hónap hátravan az évből, ez az összeg máris rekord az LSEG 1970-es évektől elérhető adatai szerint. Ez különösen figyelemreméltó egy olyan iparágban, ahol az értékeltség messze elmarad például a technológiai vagy pénzügyi szolgáltatási szektorétól.
Az előző rekord az amerikai ruházati és lábbeli M&A terén tavaly született, 16,1 milliárd dollárral, azelőtt pedig 2021-ben, 15,6 milliárd dollárral – derül ki az LSEG adataiból.
A méret sokkal fontosabb egy vámokkal terhelt környezetben, mert így jobb feltételeket lehet kialkudni szélesebb partnerkörrel
– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Carmen Molinos, a Morgan Stanley globális fogyasztói és kiskereskedelmi befektetési banki részlegének társelnöke.
A Morgan Stanley tavaly a kanadai Gildan Activewear tanácsadója volt, amikor az 2,2 milliárd dollárért megvásárolta az amerikai Hanesbrands fehérneműgyártót. Mindkét vállalat inkább Közép-Amerikában és a Karib-térségben termel, mint Ázsiában, és jellemzően amerikai gyapotot használ, ami némi védelmet biztosít a vámokkal szemben. Az egyesülés így jobban védi őket a geopolitikai ingadozásoktól, és a Gildan azok közé a cégek közé tartozott, amelyek a káosz közepette növekedni akartak.
A felvásárlási-egyesülési lázon a tanácsadók keresnek igazán jól, így például
A márkamenedzsmentcégek jellemzően egy márka szellemi tulajdonát vásárolják meg, majd azt licencelik a gyártással, tervezéssel és értékesítéssel foglalkozó partnereknek.
A tőzsdéről való kivonulás – mint a Skechers esetében – egyre vonzóbb lehetőség a bizonytalanság kezelésére, mivel így megszűnik a negyedéves jelentési kényszer, különösen akkor, ha a cégek úgy érzik, a tőkepiac nem értékeli őket megfelelően.
A bankárok szerint idén még több egyesülés várható, ahogy az erősebb kiskereskedők újabb célpontokat keresnek, a gyengélkedő vállalatok pedig partnereket próbálnak találni. A Bain Capital magántőke-társaság jelenleg a Canada Goose-ban meglévő részesedését próbálja értékesíteni, míg a Lands’ End ajánlatokat kapott márkamenedzsmentcégektől.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.