Teljes a káosz a sportruházati piacon, tombol a felvásárlási láz, menekülnek a vámok elől

Az amerikai ruházati és cipőipar nehezen bírja a vámokat, a felvásárlások az idén történelmi csúcsra emelkednek. A sportruházati piac szereplői közül a Skechers és a Foot Locker dobta be legutóbb a törülközőt.
D. GY.
2025.09.18., 16:41

Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi háborúja hozzájárul ahhoz, hogy az amerikai ruházati és lábbeli piaci felvásárlások – főleg a sportruházati piac érintett – idén minden idők csúcsára emelkedjenek. Egyes cégek összeolvadással próbálják ellensúlyozni a vámok költségeit, míg mások kivonulnak a tőzsdéről, hogy Trump elnökségének következő három és fél évét a nyilvános piacoktól távol vészeljék át – állítják a piaci szereplők.

Skechers sportruházati piac
Skechers márkabolt Londonban – a sportruházati piac szereplői egyre kevésbé bírják a vámháborút / Fotó: NurPhoto via AFP

A népszerű sneakergyártó, a Skechers május elején jelentette be, hogy 9,42 milliárd dolláros ügylettel kivonul a tőzsdéről, napokkal azután, hogy visszavonta éves eredmény-előrejelzését, és 75 másik lábbeligyártóval közösen levelet küldött Trumpnak, amelyben a vámokat „egzisztenciális fenyegetésnek” nevezte az iparág számára. A Foot Locker, amely szintén aláírta a Trumpnak címzett levelet, májusban felgyorsította 2,4 milliárd dolláros eladását a Dick’s Sporting Goods részére.

A sportruházati piac nem bírja a vámterheket

Bár mindkét üzlet hónapok óta előkészítés alatt állt, a bankárok és elemzők szerint Trump vámjai egyszerre teremtenek káoszt és lehetőséget a kiskereskedők és a márkák számára egyesülések révén. 

Az amerikai lábbeli- és ruházati szektorban idén eddig mintegy 21 milliárd dollár értékben jelentettek be felvásárlásokat és összeolvadásokat.

Mivel még több mint három hónap hátravan az évből, ez az összeg máris rekord az LSEG 1970-es évektől elérhető adatai szerint. Ez különösen figyelemreméltó egy olyan iparágban, ahol az értékeltség messze elmarad például a technológiai vagy pénzügyi szolgáltatási szektorétól.

Az előző rekord az amerikai ruházati és lábbeli M&A terén tavaly született, 16,1 milliárd dollárral, azelőtt pedig 2021-ben, 15,6 milliárd dollárral – derül ki az LSEG adataiból. 

A méret sokkal fontosabb egy vámokkal terhelt környezetben, mert így jobb feltételeket lehet kialkudni szélesebb partnerkörrel 

kommentálta a helyzetet a Reutersnek Carmen Molinos, a Morgan Stanley globális fogyasztói és kiskereskedelmi befektetési banki részlegének társelnöke.

A tanácsadók megint jól kerestek

A Morgan Stanley tavaly a kanadai Gildan Activewear tanácsadója volt, amikor az 2,2 milliárd dollárért megvásárolta az amerikai Hanesbrands fehérneműgyártót. Mindkét vállalat inkább Közép-Amerikában és a Karib-térségben termel, mint Ázsiában, és jellemzően amerikai gyapotot használ, ami némi védelmet biztosít a vámokkal szemben. Az egyesülés így jobban védi őket a geopolitikai ingadozásoktól, és a Gildan azok közé a cégek közé tartozott, amelyek a káosz közepette növekedni akartak.

A felvásárlási-egyesülési lázon a tanácsadók keresnek igazán jól, így például 

  • a JP Morgan volt a Skechers-ügyletben a 3G Capital tanácsadója, és ott bábáskodott akkor is, amikor  
  • az Authentic Brand Group márkamenedzsment cég augusztusban 1,4 milliárd dollárért megvásárolta a Guesst. 
  • Az Authentic ezenfelül megszerezte a Dockers márkát a Levi Strausstól, míg 
  • a Bluestar Alliance nevű másik márkamenedzsment cég ezen a héten jelentette be, hogy megveszi a Dickiest a VF Corptól.

A márkamenedzsmentcégek jellemzően egy márka szellemi tulajdonát vásárolják meg, majd azt licencelik a gyártással, tervezéssel és értékesítéssel foglalkozó partnereknek.

Folytatódik a piaci koncentráció

A tőzsdéről való kivonulás – mint a Skechers esetében – egyre vonzóbb lehetőség a bizonytalanság kezelésére, mivel így megszűnik a negyedéves jelentési kényszer, különösen akkor, ha a cégek úgy érzik, a tőkepiac nem értékeli őket megfelelően. 

 

A bankárok szerint idén még több egyesülés várható, ahogy az erősebb kiskereskedők újabb célpontokat keresnek, a gyengélkedő vállalatok pedig partnereket próbálnak találni. A Bain Capital magántőke-társaság jelenleg a Canada Goose-ban meglévő részesedését próbálja értékesíteni, míg a Lands’ End ajánlatokat kapott márkamenedzsmentcégektől.

Kapcsolódó

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
725 cikk

 

