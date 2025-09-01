Elbír az amerikai védővámokkal a magyarok kedvenc vonatgyártója

A Stadler, a svájci vasúti járműgyártó cég most éppen 306 megrendelés teljesítésén dolgozik, kiemelten erősek a pozíciói az alternatív hajtású vonatok gyártása terén, és folyamatosan érkeznek az új megbízásai. Mindezt azonban nehezített akadálypályán érte el, amely a továbbiakban sem lesz könnyebb számára – derül ki a társaság féléves jelentéséből. A Stadler ismerős a magyar utazóközönség, de az ipari munkavállalók körében is: ez a társaság szállította a hazai síneken futó villamos motorvonatokat és a vasútvillamost, van budapesti központja, európai súlyú szolnoki gyártóbázisa és pusztaszabolcsi karbantartó egysége.
A társaság 2025 első hat hónapjában
Mindezek hátterében a Stadlert továbbra is sújtotta az ellátási lánc megszakadása és a szállítások késedelméhez vezető árvíz, emellett más tényezők továbbra is negatívan befolyásolják a pénzügyi eredményét.
Ugyanakkor a társaság tovább erősítheti vezető pozícióját az alternatív hajtástechnológiák terén és a piacon – ezt a cég közleménye Markus Bernsteinertől, a csoport vezérigazgatójától idézte. Mint elmondta: „A Stadler jelenleg 306 megrendelésen dolgozik egyszerre. Az elmúlt években világszerte beruháztunk gyártóüzemeinkbe, hogy a megrendeléseket a kívánt időben és a bevált Stadler-minőséggel tudjuk végrehajtani. Bár jelenleg jó kapacitással működünk, a következő évekre további megrendelésekre van szükségünk a munkahelyek hosszú távú biztosítása érdekében.”
A Stadlernek továbbra is ellensúlyoznia és kompenzálnia kell a 2024-ben történt három pusztító természeti katasztrófa következményeit.
2025 közepére a Stadler 301 alternatív hajtású vonatot adott el, és olyan további megrendeléseket kapott, amelyek révén úgy érzi, hogy megszilárdította vezető pozícióját e megoldások területén. Európában az alternatív hajtású, például akkumulátoros vagy hidrogénüzemű összes jármű 50 százaléka a Stadlertől származik. Például:
A 2025 első felében beérkezett legfontosabb megrendelései közé tartozik, hogy
A Donald Trump amerikai elnök által bevezetett 39 százalékos vámok nem érintik teljes mértékben a Stadlert, mert azt a Buy America törvény 2016 óta egyébként is arra kényszeríti, hogy az amerikai adófizetők pénzéből történő vásárlások esetén a hozzáadott érték legalább 70 százalékát bizonyíthatóan az USA-ban termelje. Márpedig a Stadler North America a hozzáadott értékének jelenleg a 70-80 százalékát az USA-ban termeli. A fennmaradó hányadból a beszerzések nagyobb része Európából származik 15 százalékos vámtarifával.
Ugyanakkor a Stadler elemzi az összes ellátási láncát, hogy tovább csökkentse a magas büntetővámok hatálya alá tartozó alkatrészek arányát. Például az év végén elindítja Salt Lake Cityben a karosszériagyártást, és intézkedett a felmerülő többletköltségek egy részének kivédéséről.
Az elmúlt évek magas rendelésbevétele alapján a Stadler termelési volumene és így a bevétele is jócskán megnő a következő években. Csakhogy a társaság a tavalyi magas előlegfizetéseket a jelenlegi rendelések teljesítésére használja. Ezért rövid távon a 2025 első felében gyártás alatt álló vasúti járművek nagy száma negatívan hat majd a szabad cash flow-ra, a nettó forgótőkére és a nettó pénzállományra – vetíti előre a közlemény.
Az előző évhez hasonlóan a szabad cash flow 2025 első felében is negatív volt, mínusz 744,2 millió svájci frank, míg 2024 első fél évében mínusz 384,7 millió svájci frank. A nettó forgótőke is negatív maradt: mínusz 290,9 millió svájci frank. Ezért az ügyfelek által fizetett előlegek összege továbbra is nagyobb a jelenlegi megrendelések előállítási költségénél.
A Stadler Trains Magyarország Zrt. 2005 decemberében jött létre az országban elnyert első 30 plusz 30 elővárosi motorvonat-szerződésben foglaltak teljesítésére, és más piaci és befektetési lehetőségek támogatására. A társaság jelenleg is figyeli az új lehetőségeket, erről februárban Peter Spuhler, a Stadler igazgatótanácsának elnöke nyilatkozott a Világgazdaságnak.
A Stadler 2009 óta működő, ma mintegy 650 fős szolnoki gyára a csoport magyarországi termelésének központja. Elsősorban a közép- és kelet-európai piacokat szolgálja ki. Festett alumínium és részben előre összeszerelt kocsiszekrényeket gyárt az anyavállalat FLIRT, KISS és Tailor Made járműveihez, amelyek a MÁV-hoz, a GYSEV-hez, valamint más európai és amerikai vasúttársaságokhoz kerülnek. 2023 őszén elkészült az ötezredik kocsiszekrény. A Szolnokon telepített alumíniumhegesztő üzem Magyarország első, és Európa egyik legmodernebb üzeme.
A Stadler Magyarország Kft. körülbelül 50 fős pusztaszabolcsi járműkarbantartó bázisa 2006-ban épült az említett 30 plusz 30 motorvonat szállítására kötött szerződés kapcsán, amely 30 év karbantartást is tartalmazott.
