Deviza
EUR/HUF396.04 -0.16% USD/HUF337.72 -0.47% GBP/HUF457.04 -0.27% CHF/HUF422.48 -0.3% PLN/HUF92.93 -0.14% RON/HUF78.05 -0.16% CZK/HUF16.2 -0.13% EUR/HUF396.04 -0.16% USD/HUF337.72 -0.47% GBP/HUF457.04 -0.27% CHF/HUF422.48 -0.3% PLN/HUF92.93 -0.14% RON/HUF78.05 -0.16% CZK/HUF16.2 -0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
motorvonat
SZOLNOKI MÁV UFC
Stadler
árvíz
védővám

Elbír az amerikai védővámokkal a magyarok kedvenc vonatgyártója

A magyarországi villamos motorvonatok svájci gyártója kedvező pénzügyi eredményekről tett közzé adatokat 2025-ös első fél évére. Úgy tűnik, a Stadler megbirkózik az amerikai védővámokkal, de még nyögi annak a hatását, hogy néhány fontos beszállítójának létesítményeit tavaly árvizek sújtották.
VG
2025.09.01., 05:34

A Stadler, a svájci vasúti járműgyártó cég most éppen 306 megrendelés teljesítésén dolgozik, kiemelten erősek a pozíciói az alternatív hajtású vonatok gyártása terén, és folyamatosan érkeznek az új megbízásai. Mindezt azonban nehezített akadálypályán érte el, amely a továbbiakban sem lesz könnyebb számára – derül ki a társaság féléves jelentéséből. A Stadler ismerős a magyar utazóközönség, de az ipari munkavállalók körében is: ez a társaság szállította a hazai síneken futó villamos motorvonatokat és a vasútvillamost, van budapesti központja, európai súlyú szolnoki gyártóbázisa és pusztaszabolcsi karbantartó egysége.

Stadler
Több pénzügyi mutatóját is javította az év első felében a Stadler / Fotó: Stadler

A társaság 2025 első hat hónapjában

  • a bevételét 1,4 milliárd svájci frankra növelte az előző évi 1,3 milliárdról,
  • az EBIT-je az egy évvel korábbi 28,2 millió svájci frank után 36,9 millió lett,
  • az EBIT-marzsa 2,6 százalékos volt, 0,4 százalékponttal magasabb az előző év azonos időszakának 2,2 százalékánál.
  • A beérkezett rendelések értéke 1,7 milliárd svájci frank volt az előző időszak 2,5 milliárdja után. Így – magyarázza a Stadler – a rendelésállomány 29,4 milliárd svájci franknál továbbra is jó szinten van.
  • A termelési volumen közel egymilliárd a bevételelszámolás konzervatív módszere miatt, amelyben szállítási egységeket vesznek figyelembe.
  • A folyamatban lévő termelési pozíció az év első felében nőtt, csökkentve a működési cash flow-t, és növelve a nettó forgótőkét.
  • A csoport eredménye 30,9 millió svájci frank volt, ez 12 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest.

Stadler-gyárak sora várja az új megbízásokat

Mindezek hátterében a Stadlert továbbra is sújtotta az ellátási lánc megszakadása és a szállítások késedelméhez vezető árvíz, emellett más tényezők továbbra is negatívan befolyásolják a pénzügyi eredményét.  

Ugyanakkor a társaság tovább erősítheti vezető pozícióját az alternatív hajtástechnológiák terén és a piacon – ezt a cég közleménye Markus Bernsteinertől, a csoport vezérigazgatójától idézte. Mint elmondta: „A Stadler jelenleg 306 megrendelésen dolgozik egyszerre. Az elmúlt években világszerte beruháztunk gyártóüzemeinkbe, hogy a megrendeléseket a kívánt időben és a bevált Stadler-minőséggel tudjuk végrehajtani. Bár jelenleg jó kapacitással működünk, a következő évekre további megrendelésekre van szükségünk a munkahelyek hosszú távú biztosítása érdekében.”

Pontosan mik az említett hátráltató tényezők?

A Stadlernek továbbra is ellensúlyoznia és kompenzálnia kell a 2024-ben történt három pusztító természeti katasztrófa következményeit.

  1. Részben a svájci Wallisban, az ausztriai Dürnrohrban és különösen a spanyolországi Valenciában történt áradások hatásáról van szó. Valenciában a társaság 40 beszállítóját sújtotta a katasztrófa, néhány gyárukat elöntötte, vagy elmosta a víz. Emiatt most hiányoznak a Stadlernél folyó gyártáshoz egyes alkatrészek. A kiút egy folyamatban lévő, és a közlemény szerint sikeres felzárkózási program. Ugyanakkor még tartanak az egyeztetések a biztosítótársaságokkal.
  2. A gyenge németországi gazdasági fejlődés jelentős nyomás alá helyezi a Stadler berlini-brandenburgi üzemeit. A válasz ez esetben egy átfogó szerkezeti és hatékonyságnövelő program. Áprilisban kollektív szerződés született a szakszervezetekkel a berlini pankowi üzemről, amely 2032-ig biztosítja a telephelyet, és legalább 2029-ig garantálja a foglalkoztatást.
  3. A járművek leszállításának többsége, és így a mérlegben ténylegesen megjelenő, végső kifizetések 2025 második felében történnek.

Nem enged a cég a pozíciójából az alternatív hajtás piacán

2025 közepére a Stadler 301 alternatív hajtású vonatot adott el, és olyan további megrendeléseket kapott, amelyek révén úgy érzi, hogy megszilárdította vezető pozícióját e megoldások területén. Európában az alternatív hajtású, például akkumulátoros vagy hidrogénüzemű összes jármű 50 százaléka a Stadlertől származik. Például:

  • Áprilisban a Deutsche Bahn Regio 19 akkumulátoros-elektromos FLIRT motorvonatot rendelt a közép-türingiai akkumulátoros hálózatra.
  • Szintén áprilisban a francia Région Sud megbízta a Stadlert nyolc hibrid, méteres nyomtávolságú motorvonat építésével. Ezek a dízelüzeműeket váltják fel, akár 77 százalékkal csökkentve az adott szállítás szén-dioxid-kibocsátását.

Van feladat bőven a későbbiekre

A 2025 első felében beérkezett legfontosabb megrendelései közé tartozik, hogy  

  • márciusban a lengyel Koleje Mazowieckie (PO) további 14 FLIRT motorvonatot rendelt a Stadlertől, egyúttal 18 évre megbízta a járművek karbantartásával. A Stadler így összesen 64 FLIRT-öt szállít a Mazóvia régiónak.
  • Áprilisban, a norvégiai bergeni villamos bővítéséhez a Stadler Signaling megrendelést kapott a Norvég Szövetségi Vasutaktól a biztonsági technológia szállítására.
  • Májusban hét olyan FLIRT szállításával és karbantartásával bízták meg, amelyek majd a svédországi Arlanda repülőtér és a stockholmi központi pályaudvar között közlekednek.

Amerikai vámok? Megvan a válasz!

A Donald Trump amerikai elnök által bevezetett 39 százalékos vámok nem érintik teljes mértékben a Stadlert, mert azt a Buy America törvény 2016 óta egyébként is arra kényszeríti, hogy az amerikai adófizetők pénzéből történő vásárlások esetén a hozzáadott érték legalább 70 százalékát bizonyíthatóan az USA-ban termelje. Márpedig a Stadler North America a hozzáadott értékének jelenleg a 70-80 százalékát az USA-ban termeli. A fennmaradó hányadból a beszerzések nagyobb része Európából származik 15 százalékos vámtarifával.

Ugyanakkor a Stadler elemzi az összes ellátási láncát, hogy tovább csökkentse a magas büntetővámok hatálya alá tartozó alkatrészek arányát. Például az év végén elindítja Salt Lake Cityben a karosszériagyártást, és intézkedett a felmerülő többletköltségek egy részének kivédéséről.

Lesz egy kis meglepetés a cash flow-ban

Az elmúlt évek magas rendelésbevétele alapján a Stadler termelési volumene és így a bevétele is jócskán megnő a következő években. Csakhogy a társaság a tavalyi magas előlegfizetéseket a jelenlegi rendelések teljesítésére használja. Ezért rövid távon a 2025 első felében gyártás alatt álló vasúti járművek nagy száma negatívan hat majd a szabad cash flow-ra, a nettó forgótőkére és a nettó pénzállományra – vetíti előre a közlemény.

Az előző évhez hasonlóan a szabad cash flow 2025 első felében is negatív volt, mínusz 744,2 millió svájci frank, míg 2024 első fél évében mínusz 384,7 millió svájci frank. A nettó forgótőke is negatív maradt: mínusz 290,9 millió svájci frank. Ezért az ügyfelek által fizetett előlegek összege továbbra is nagyobb a jelenlegi megrendelések előállítási költségénél. 

A magyarországi vasútijármű-gyártás egyik bázisa

A Stadler Trains Magyarország Zrt. 2005 decemberében jött létre az országban elnyert első 30 plusz 30 elővárosi motorvonat-szerződésben foglaltak teljesítésére, és más piaci és befektetési lehetőségek támogatására. A társaság jelenleg is figyeli az új lehetőségeket, erről februárban Peter Spuhler, a Stadler igazgatótanácsának elnöke nyilatkozott a Világgazdaságnak.

A Stadler 2009 óta működő, ma mintegy 650 fős szolnoki gyára a csoport magyarországi termelésének központja. Elsősorban a közép- és kelet-európai piacokat szolgálja ki. Festett alumínium és részben előre összeszerelt kocsiszekrényeket gyárt az anyavállalat FLIRT, KISS és Tailor Made járműveihez, amelyek a MÁV-hoz, a GYSEV-hez, valamint más európai és amerikai vasúttársaságokhoz kerülnek. 2023 őszén elkészült az ötezredik kocsiszekrény. A Szolnokon telepített alumíniumhegesztő üzem Magyarország első, és Európa egyik legmodernebb üzeme.

A Stadler Magyarország Kft. körülbelül 50 fős pusztaszabolcsi járműkarbantartó bázisa 2006-ban épült az említett 30 plusz 30 motorvonat szállítására kötött szerződés kapcsán, amely 30 év karbantartást is tartalmazott.

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
700 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
erdély

Óriási robbanás és pusztító tűz Erdélyben – robotokat visznek a helyszínre, vörös kód lépett életbe!

Robbanás rázott meg hétfőn reggel egy szászsebesi üzemet a romániai fehér megyében.
6 perc
agrárimport

Ukrán tojászápor Európára: fél év, duplázódó export

Közel-Kelet és Ázsia helyett lett Európa a fő célpont.
7 perc
Otthon Start

Hihetetlen, ami az Otthon Start programmal történik: újabb nagy bank jelentette be, hogy nem tartja a 3 százalékos kamatot – ez most a legolcsóbb hitel

Kedvezmények, 2,85 százalékos kamat a Gránit Banknál. Újabb bank jelentette be, hogy nem tartja a 3 százalékos kamatot.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu