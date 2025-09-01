Elbír az amerikai védővámokkal a magyarok kedvenc vonatgyártója

A Stadler, a svájci vasúti járműgyártó cég most éppen 306 megrendelés teljesítésén dolgozik, kiemelten erősek a pozíciói az alternatív hajtású vonatok gyártása terén, és folyamatosan érkeznek az új megbízásai. Mindezt azonban nehezített akadálypályán érte el, amely a továbbiakban sem lesz könnyebb számára – derül ki a társaság féléves jelentéséből. A Stadler ismerős a magyar utazóközönség, de az ipari munkavállalók körében is: ez a társaság szállította a hazai síneken futó villamos motorvonatokat és a vasútvillamost, van budapesti központja, európai súlyú szolnoki gyártóbázisa és pusztaszabolcsi karbantartó egysége.

Több pénzügyi mutatóját is javította az év első felében a Stadler / Fotó: Stadler

A társaság 2025 első hat hónapjában

a bevételét 1,4 milliárd svájci frankra növelte az előző évi 1,3 milliárdról,

az EBIT-je az egy évvel korábbi 28,2 millió svájci frank után 36,9 millió lett,

az EBIT-marzsa 2,6 százalékos volt, 0,4 százalékponttal magasabb az előző év azonos időszakának 2,2 százalékánál.

A beérkezett rendelések értéke 1,7 milliárd svájci frank volt az előző időszak 2,5 milliárdja után. Így – magyarázza a Stadler – a rendelésállomány 29,4 milliárd svájci franknál továbbra is jó szinten van.

A termelési volumen közel egymilliárd a bevételelszámolás konzervatív módszere miatt, amelyben szállítási egységeket vesznek figyelembe.

A folyamatban lévő termelési pozíció az év első felében nőtt, csökkentve a működési cash flow-t, és növelve a nettó forgótőkét.

A csoport eredménye 30,9 millió svájci frank volt, ez 12 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest.

Stadler-gyárak sora várja az új megbízásokat

Mindezek hátterében a Stadlert továbbra is sújtotta az ellátási lánc megszakadása és a szállítások késedelméhez vezető árvíz, emellett más tényezők továbbra is negatívan befolyásolják a pénzügyi eredményét.

Ugyanakkor a társaság tovább erősítheti vezető pozícióját az alternatív hajtástechnológiák terén és a piacon – ezt a cég közleménye Markus Bernsteinertől, a csoport vezérigazgatójától idézte. Mint elmondta: „A Stadler jelenleg 306 megrendelésen dolgozik egyszerre. Az elmúlt években világszerte beruháztunk gyártóüzemeinkbe, hogy a megrendeléseket a kívánt időben és a bevált Stadler-minőséggel tudjuk végrehajtani. Bár jelenleg jó kapacitással működünk, a következő évekre további megrendelésekre van szükségünk a munkahelyek hosszú távú biztosítása érdekében.”