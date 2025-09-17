Kávéillat az ötkarikák alatt – a Starbucks lesz a Los Angeles-i olimpia egyik fő partnere

Újabb globális márka száll be az olimpiai lázba: a Starbucks lesz a 2028-as Los Angeles-i olimpiai és paralimpiai játékok, valamint a Team USA hivatalos kávépartnere. A megállapodás értelmében a sportolói faluban, a versenyhelyszíneken, az önkéntes központokban és a szurkolói zónákban is a Starbucks kávéit szolgálják majd fel.

A Starbucks lesz a következő olimpiák hivatalos kávémárkája / Fotó: NurPhoto via AFP

A cég nemcsak kávét biztosít, hanem teljes élményt tervez: a sportolói faluban külön erre a célra épített kávéház kap helyet, ahol a baristák – a jól ismert zöld kötényes partnerek – készítik a kávékat. Hasonló szolgáltatás várja a látogatókat a versenyhelyszíneken és a közösségi terekben is, így a Starbucks a játékok szinte minden szegletében jelen lesz.

Az együttműködés túlmutat a helyszíni jelenléten:

a Starbucks partnerséget kötött az NBCUniversallal is, így a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia, valamint a 2028-as Los Angeles-i játékok közvetítéseiben is kiemelt szerepet kap.

A megállapodás értelmében a cég exkluzív kávépartnere lesz az NBC olimpiai és paralimpiai műsorainak, és különféle tartalmi együttműködésekben is részt vesz.

Casey Wasserman, az LA28 szervezőbizottság elnöke szerint a Starbucks jelenléte jól illeszkedik a játékok szellemiségéhez, hiszen a márka az amerikai közösségekben régóta meghatározó szereplő. A cég maga is hangsúlyozta: nemcsak a kávéról van szó, hanem arról is, hogy a játékok idején találkozási pontokat teremtsenek sportolók, szurkolók és önkéntesek számára.

A 2028-as játékokon tehát nemcsak a sportteljesítmények és a stadionokban kialakuló hangulat lesz különleges, hanem az is, hogy a kávézás, mint hétköznapi szokás, új szintre emelkedik. A Starbucks jelenléte azt jelenti, hogy a világ legnagyobb sporteseményén is sokan a megszokott ízek mellett találhatnak majd egy kis otthonosságot.