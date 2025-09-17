Deviza
Kávéillat az ötkarikák alatt – a Starbucks lesz a Los Angeles-i olimpia egyik fő partnere

A 2028-as Los Angeles-i olimpia újabb nagyvállalati támogatót kapott. A Starbucks lesz a játékok és a Team USA hivatalos kávépartnere, így a sportolói faluban és a helyszíneken is a márka kávéit kínálják. A cég az NBC közvetítéseiben is kiemelt szerepet kap.
Gergely Máté
2025.09.17, 17:57
Frissítve: 2025.09.17, 18:17

Újabb globális márka száll be az olimpiai lázba: a Starbucks lesz a 2028-as Los Angeles-i olimpiai és paralimpiai játékok, valamint a Team USA hivatalos kávépartnere. A megállapodás értelmében a sportolói faluban, a versenyhelyszíneken, az önkéntes központokban és a szurkolói zónákban is a Starbucks kávéit szolgálják majd fel.

A Starbucks lesz a következő olimpiák hivatalos kávémárkája
A Starbucks lesz a következő olimpiák hivatalos kávémárkája / Fotó: NurPhoto via AFP

A cég nemcsak kávét biztosít, hanem teljes élményt tervez: a sportolói faluban külön erre a célra épített kávéház kap helyet, ahol a baristák – a jól ismert zöld kötényes partnerek – készítik a kávékat. Hasonló szolgáltatás várja a látogatókat a versenyhelyszíneken és a közösségi terekben is, így a Starbucks a játékok szinte minden szegletében jelen lesz.

Az együttműködés túlmutat a helyszíni jelenléten: 

a Starbucks partnerséget kötött az NBCUniversallal is, így a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia, valamint a 2028-as Los Angeles-i játékok közvetítéseiben is kiemelt szerepet kap. 

A megállapodás értelmében a cég exkluzív kávépartnere lesz az NBC olimpiai és paralimpiai műsorainak, és különféle tartalmi együttműködésekben is részt vesz.

Casey Wasserman, az LA28 szervezőbizottság elnöke szerint a Starbucks jelenléte jól illeszkedik a játékok szellemiségéhez, hiszen a márka az amerikai közösségekben régóta meghatározó szereplő. A cég maga is hangsúlyozta: nemcsak a kávéról van szó, hanem arról is, hogy a játékok idején találkozási pontokat teremtsenek sportolók, szurkolók és önkéntesek számára.

A 2028-as játékokon tehát nemcsak a sportteljesítmények és a stadionokban kialakuló hangulat lesz különleges, hanem az is, hogy a kávézás, mint hétköznapi szokás, új szintre emelkedik. A Starbucks jelenléte azt jelenti, hogy a világ legnagyobb sporteseményén is sokan a megszokott ízek mellett találhatnak majd egy kis otthonosságot.

A Starbucks ultimátumot adott a dolgozóinak – visszatérnek az irodába, vagy lehet menni

A Starbucks megelégelte a home office-t: bejelentették, hogy a vállalati dolgozók számára heti négynapos irodai jelenlétet tesz kötelezővé a korábbi három helyett. Azoknak, akik nem kívánnak élni ezzel az új munkarenddel, egyszeri pénzbeli juttatást ajánlanak a kilépéshez. A cég vezetése szerint a személyes jelenlét kulcsszerepet játszik a vállalat teljesítményének javításában.

A Starbucks vezérigazgatója, Brian Niccol a dolgozóknak küldött üzenetében azt írta: „Tudjuk, hogy sokat kérünk partnereinktől, miközben azon dolgozunk, hogy újra növekedési pályára állítsuk a vállalatot.” Ezzel indokolta, hogy mostantól heti négynapos irodai munkavégzést várnak el minden vállalati alkalmazottól, különös tekintettel azokra, akiknek beosztottjaik is vannak.

