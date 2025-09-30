Az európai autógyártó óriásnál már a felső vezetés is menekül – hogy lesz ebből kilábalás?

A Stellantis pénzügyi vezetője „személyes okokra” hivatkozva egy év után lemondott tisztségéről – a legrosszabbkor: az európai autógyártó a gyenge kereslet és a magasabb vámköltségek közepette kétségbeesetten igyekszik talpra állni.
Doug Ostermannt, akit tavaly októberben nevezett ki pénzügyi igazgatónak a korábbi vezérigazgató, Carlos Tavares, hétfőn Joao Laranjo váltotta. Laranjo régi harcos, szorosan együttműködött az új vezérrel, Antonio Filosával a vállalatnál, korábban a cég latin-amerikai és észak-amerikai pénzügyi vezetői posztjait töltötte be.
A vállalathoz közel álló forrás a Financial Timesnak elmondta, hogy Ostermann lemondása váratlan volt. A cég, amely többek között az Opel, Jeep, Fiat, Citroen, Peugeot, Chrysler vagy a Dodge márkákat birtokolja, minden erejével igyekszik a felszínen maradni az öldöklő európai autóipari versenyben.
A társaság nagyon erős nyomás alatt áll Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi háborúja, valamint az Európában tartósan gyenge kereslet miatt.
Laranjo rövid időre elhagyta a Stellantist, hogy 2024-ben a Goodyear gumiabroncsgyártónál dolgozzon, de idén év elején visszatért az autógyártóhoz mint az észak-amerikai régió pénzügyi vezetője.
Filosa irányítása alatt a Stellantis növelte hibrid és benzinüzemű modelljeinek kínálatát, hogy visszaszerezze piaci részesedését az Egyesült Államokban, ahol az akkumulátoros autók iránti kereslet várhatóan lassul Trump elektromos járművekkel kapcsolatos politikája miatt.
Európában szintén nehézségekkel küzd a vállalat:
– közölte az európai autóipari szövetség, az ACEA.
A gyenge kereslet miatt a Stellantis múlt héten bejelentette, hogy ideiglenesen leállítja a termelést hat európai üzemben, köztük Olaszországban és Franciaországban. A vállalat közölte, hogy 3800 dolgozót küld kényszerszabadságra, miután a Nápoly melletti pomiglianói gyárat október 6-ig egy hétre bezárják.
A Stellantis részvényeinek árfolyama az idén csaknem 38 százalékkal zuhant, az iparági benchmark, a STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index nagyjából 5,5 százalékkal gyengült.
