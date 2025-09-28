Százéves törvényt töröltek el Svájcban

Svájc megszavazta az egy évszázados ingatlanadó-rendszer eltörlését, ami alacsonyabb terheket jelent majd a lakástulajdonosoknak, és várhatóan növeli az ingatlanárakat – írja a Bloomberg.
A javaslatot az előzetes kormányzati becslések szerint vasárnap a választók 65 százaléka támogatta. A népszavazást megelőző közvélemény-kutatások szoros eredményt jeleztek.
A lakástulajdonosok adóterhei akár 22 százalékkal is csökkenhetnek az egyéni helyzettől függően
– állítja a Raiffeisen Switzerland. A bank arra is számít, hogy a következő 12 hónapban az ingatlanárak 5–7 százalékkal emelkednek, mivel egyre vonzóbb lesz saját otthonban élni.
Svájcban a legalacsonyabb a lakástulajdon aránya Európában, így az új szabályok a svájciak mintegy négytizedének jelentenek majd előnyt.
A reform központi eleme, hogy megszűnik az a teher, amelyet a háztulajdonosok az elméleti piaci bérleti díj után kellett fizetniük.
Ennek az úgynevezett inputált bérleti értéknek az eltörléséről évekig folyt a vita a parlamentben, és a kormány is támogatta a lépést.
Ehelyett a kantonok kapnak jogot a második otthonok – például a hegyi nyaralók – megadóztatására. Ennek ellenére az ingatlantulajdonosok összességében jobban járnak. A kormány becslései szerint az intézkedés körülbelül 1,7 milliárd frankkal (2,1 milliárd dollárral) csökkenti az állami bevételeket.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.