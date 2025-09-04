Berozsdásodtak a svéd autóipar büszkeségei és ebben Trump az egyik bűnbak

Hónapról hónapra csökkennek a kínai kézben lévő Volvo Cars autóeladásai. A tavalyi évet 2023-hoz képest rekordszámú, 763 389 autó eladásával záró svédek most történetük sötét oldalát írják, s örülhetnek, ha a 2024-es 8 százalékos bővülés után idén elkerülik a két számjegyű visszaesést.
Ha az augusztusi 48 029 darabos értékesített darabszámot nézzük, akkor jó úton haladnak, az ugyanis csak 9 százalékkal kisebb az egy évvel korábbinál, de ez egyben a nyári három hónap leggyengébb teljesítménye. Az idei nyolchavi mínusz viszont kerek 10 százalékos a cég friss kimutatása szerint.
Megtört a zöldátállás előrehaladását mutató trend is, ennek hátterében az egyik legnagyobb piacuk, az Egyesült Államok vámpolitikája és a környezetbarát autók vásárlási támogatását eltörlő Donald Trump okolható, a termékpaletta ugyanis továbbra is kiváló modellekből áll.
Augusztusban a Volvo elektromosautó- és tölthető (plug-in) hibrid eladásai 17 százalékkal csökkentek, s együtt már csak a teljes volumen 43 százalékát teszik ki. Utóbbi megoszlása 23-20 százalék a tölthető hibridek javára.
Hakan Samuelsson Volvo-vezérigazgató a vámterhek radikális csökkentéséért lobbizott Brüsszelnél, mert hiába hozták át Kínából Európába, a belgiumi Gentbe egyik sikermodelljük, az elektromos EX30 SUV gyártását, cseberből vederbe estek.
Csak az a kérdés maradt nyitott, hogy a kínai vagy az európai autókat sújtja majd nagyobb vámteherrel Donald Trump.
Kínával még tárgyalnak az amerikaiak, az Európai Bizottsággal viszont július végén kiegyeztek egy 15 százalékos vámban, amely a közeljövőben valamikor felváltja a most érvényes 27,5 százalékost és a híresztelések szerint tovább csökkenthető viszonossági alapon.
A svédek eközben előremenekülnek, s júliusban bejelentették, hogy eddigi egyetlen amerikai gyárukban, a dél-karolinai Charlestonban megkezdik sikermodelljük, az XC60 városi terepjáró (SUV) összeszerelését, amit eddig Svédországban végeztek. A vámháborús békekötés után a reményeik szerint az amerikai exportjuk ismét fellendülhet.
Tenniük is kell ezért, s hogy drasztikus profitcsökkenésüket elfeledtessék, hiszen a második negyedévben 2,9 milliárd koronára zuhant az üzemi nyereségük az egy évvel korábbi békeidőkben elért nyolcmilliárdról.
A Geely csoport másik szárnyaszegett svéd márkájánál, a Polestarnál is gyatrán megy az üzlet, ott is
a fő tényező, ami a forgalom dinamikus felfutását akadályozza. A Polestar 1,03 milliárd dolláros veszteséget jelentett a második negyedévről, ez az egy évvel ezelőtti mínusz közel négyszerese. A társaság Polestar 3 nevű modelljéhez kötődően 739 millió dolláros értékvesztést könyvelt el. A váratlanul nagy veszteségre szerdán 11 százalékos zuhanással reagált az autógyártó Nasdaq-n jegyzett részvényárfolyama.
Az Egyesült Államokban történő további erőteljes terjeszkedésnek nincsenek meg a forrásai, ez az elektromos autók iránti kormányzati ellenszenv miatt vállalhatatlanul magas pénzügyi kockázatokkal járna
– ezt az üzenetet küldte a cégvezetés, megerősítve, hogy a Volvo dél-karolinai üzemében folytatják a Polestar 3 összeszerelését.
Kínában a Geely csoport üzemeiben a Polestar 2, 3 és 4 modellek gyártása folyik, míg a Polestar 7 kompakt elektromos SUV-juk gyártását eleve Európában indítják, méghozzá 2028-tól Kassán, a Volvóval való együttműködésben.
A cég az amerikai piac elengedésével már nem sokat veszít, hiszen éves összevetésben 37 százalékkal, 791 millió dollárra gyarapodott negyedéves bevételének csupán 8 százaléka származott onnan, míg 77 százalék az európai piacról folyt be. A Polestar a második negyedévben 18 049 luxuskategóriás elektromos autót értékesített, 38 százalékkal többet az egy évvel korábbinál.
A vállalat rövid távú kötelezettségei június végén 5,2 milliárd dollárra rúgtak. A cég finanszírozási gondokkal küzd, s ennek enyhítésében kisebbségi tulajdonosára, a Volvóra sem számíthat, viszont a Geely tulajdonosa, Li Shufu továbbra is rendíthetetlenül bízik a cég jövőjében, júniusban például 200 millió dolláros tőkeinjekcióval csendesítette le az ebben kétkedőket.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.