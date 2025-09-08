Deviza
EUR/HUF393.24 +0.12% USD/HUF335.68 +0.1% GBP/HUF453.1 +0.14% CHF/HUF421.05 +0.34% PLN/HUF92.51 +0.18% RON/HUF77.49 +0.1% CZK/HUF16.12 +0.07% EUR/HUF393.24 +0.12% USD/HUF335.68 +0.1% GBP/HUF453.1 +0.14% CHF/HUF421.05 +0.34% PLN/HUF92.51 +0.18% RON/HUF77.49 +0.1% CZK/HUF16.12 +0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
vasúti katasztrófa
Svédország
NATO

Vasúti katasztrófa Svédországban: kisiklott a fegyvert szállító tehervonat, de kiderült, ennél is nagyobb a baj – tele volt akkumulátorokkal

Vasárnap reggel lőszerrel megpakolt vonat siklott ki. A svédországi baleset után heteket vehet igénybe a helyreállítás.
VG
2025.09.08, 07:32

Súlyos vonatbaleset történt Svédországban. Vasárnap reggel 8 óra előtt egy lőszerrel megrakott tehervonat siklott ki a Västernorrland északi részét sújtó heves esőzések miatt. A szerencsétlenül járt szerelvény a Stugusjön-tó mellett, Skorpedben, Örnsköldsvik külvárosában több fekszik a sínek mellett – írta az SVT svéd hírportál.

Svédország NATO
Svédország 2024-ben lett a NATO tagja / Fotó: Shutterstock

A svéd közlekedési hatóság tájékoztatása szerint hetekbe telik majd a vasút helyreállítása. Peter Jonsson, a Közlekedési Hatóság sajtótitkára arról számolt be, hogy a vonat egy részében lőszerek és lítiumelemek vannak. Mivel ezek veszélyes áruknak minősülnek, így nehezebb és hosszabb lehet a helyreállítás is. A veszélyes áruk elszállítása után kezdhetik csak meg a Közlekedési Hatóság szakemberi a helyszín megtisztítását, és a károk pontosabb felmérését.

A Dagens Nyheter svéd hírportál arról számolt be, hogy a vasárnap Örnsköldsvik közelében kisiklott vonat több száz liter dízelüzemanyagot is szállított, emiatt intenzív munkálatok folynak annak érdekében, hogy az üzemanyag ne szivárogjon a közeli tó vizébe.

Thomas Aslin a mentőszolgálat szóvivője elmondta, hogy a vagonokon hűtőegységekhez tartozó üzemanyagtartályokat szállítottak. Elmondása szerint három, egyenként körülbelül 100 literes tartályról van szó. Azt nem tudták megállapítani, hogy mennyire voltak tele a tartályok, de akár 300 liter dízel is beszivároghat a vízbe.

A dízel mellett a vonat nagy mennyiségű lőszert is szállított, azonban a szállítmánynak az a része a síeneken fekszik, így azt nem tartják veszélyesnek Aslin szerint.

Skandináv pénzszórás: Ukrajna félmilliárdos fegyvercsomagot kap a NATO-tól – az amerikaiak is megtömik a zsebüket

A NATO új kezdeményezése keretében amerikai fegyverek jutnak Ukrajnába, de nem amerikai pénzből: a költségeket európai szövetségesek állják. Svédország, Norvégia és Dánia augusztus elején jelentették be, hogy közösen 486 millió dollárral járulnak hozzá az amerikai fegyverszállítmányokhoz.

A Reuters értesülései alapján a pénz az úgynevezett Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) elnevezésű kereten keresztül érkezik, amelyet európai NATO-tagok és Kanada finanszíroznak.

Ukrajnai háború: Svédország több milliárd dolláros támogatást ígért Kijevnek

A svéd kormány május végén jelentette be, hogy évente 25 milliárd korona – 2,3 milliárd dollár – értékű katonai támogatást nyújtanának Ukrajnának egy hároméves védelmi keretrendszer részeként, amely később infrastrukturális és humanitárius segélyekkel is ki lenne egészítve.

A kormány szerint a 2024–2026 közötti időszakban a katonai támogatás felszerelések, adományok, valamint pénzügyi hozzájárulások és védelmi eszközök beszerzésére nyújtható támogatás formájában valósulhat meg.

Svédország támogatni fogja Ukrajna küzdelmét, amíg szükségük van erre – áll a közleményben. A 75 milliárd koronát egyenlően fogják elosztani a három év között.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11940 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu