Szahalin már alig várja az amerikai Exxon visszatérését

Szahalin kormányzója várja az amerikai Exxon visszatérését az olaj- és gázprojektbe, mert az jelentős lendületet adna az üzletnek. A kérdés folyamatosan napirenden van, az első titkos tárgyalások sajtójelentések szerint nem sokkal a vállalat 2022-es kivonulása után megkezdődtek, de újabb esély nyílt meg, amikor Vlagyimir Putyin elnök a múlt hónapban engedélyezte a külföldi befektetők visszatérését.

Az Exxon visszatérne a Szahalin projektbe / Fotó: AFP

A rendeletet Putyin aznap írta alá, amikor találkozott Alaszkában Donald Trumppal. Kiszivárgott hírek szerint a csúcstalálkozón is szóba kerültek üzleti lehetőségek, többek között az energetikai projektek az ukrajnai béke mellett.

Sokat bukott az Exxon a kizárásból a Szahalin projektből

Moszkva 2022-ben szorította ki a nyugati befektetőket a Szahalin 1. és 2. projektből. Előbbiben az Exxon 30 százalékos részesedéssel rendelkezett, de egyetlen nem orosz befektetőként kilépett a projektből, miután Oroszország megtámadta Ukrajnát, és emiatt 4,6 milliárd dolláros értékvesztést volt kénytelen elszámolni.

Valerij Limarenko, Szahalin kormányzója a Reutersnek nyilatkozva azt mondta, hogy bár Oroszországnak van saját technológiája az olaj és gáz előállítására, beleértve a tengeri kitermelést is,

az Exxon visszatérése mégis hasznos lenne, mert hatékonyabb lenne a közös fejlesztés.

„Fontos, hogy vissza akarjanak térni” – fogalmazott.

Fel kellene oldani előbb a szankciókat

A nyugati cégek visszatérése Oroszországba nem lesz egyszerű, mivel ehhez fel kellene oldani az amerikai és európai uniós szankciókat, Brüsszel viszont nyáron fogadta el a 18. csomagot és már a következőn dolgozik.

Szahalinról látják el Ázsiát / Fotó: AFP

Az előkészületek azonban zajlanak, a The Wall Street Journal értesülése szerint az Exxon szinte az első pillanattól folytatott titkos tárgyalásokat a Rosznyefttyel, amelyekről a cégen belül is csak nagyon kevesen tudtak.

Az egyeztetéseket Neil Chapman alelnök vezette, aki Dohában találkozott Igor Szecsinnel, a Rosznyefty vezérigazgatójával, aki Putyin közeli szövetségese. Mivel Szecsin ellen amerikai szankciók vannak érvényben, már a találkozóhoz is az amerikai pénzügyminisztérium engedélye kellett.