Szahalin már alig várja az amerikai Exxon visszatérését

Szahalin kormányzója várja az amerikai Exxon visszatérését az olaj- és gázprojektbe, mert az jelentős lendületet adna az üzletnek. A kérdés folyamatosan napirenden van, az első titkos tárgyalások sajtójelentések szerint nem sokkal a vállalat 2022-es kivonulása után megkezdődtek, de újabb esély nyílt meg, amikor Vlagyimir Putyin elnök a múlt hónapban engedélyezte a külföldi befektetők visszatérését.
A rendeletet Putyin aznap írta alá, amikor találkozott Alaszkában Donald Trumppal. Kiszivárgott hírek szerint a csúcstalálkozón is szóba kerültek üzleti lehetőségek, többek között az energetikai projektek az ukrajnai béke mellett.
Moszkva 2022-ben szorította ki a nyugati befektetőket a Szahalin 1. és 2. projektből. Előbbiben az Exxon 30 százalékos részesedéssel rendelkezett, de egyetlen nem orosz befektetőként kilépett a projektből, miután Oroszország megtámadta Ukrajnát, és emiatt 4,6 milliárd dolláros értékvesztést volt kénytelen elszámolni.
Valerij Limarenko, Szahalin kormányzója a Reutersnek nyilatkozva azt mondta, hogy bár Oroszországnak van saját technológiája az olaj és gáz előállítására, beleértve a tengeri kitermelést is,
az Exxon visszatérése mégis hasznos lenne, mert hatékonyabb lenne a közös fejlesztés.
„Fontos, hogy vissza akarjanak térni” – fogalmazott.
A nyugati cégek visszatérése Oroszországba nem lesz egyszerű, mivel ehhez fel kellene oldani az amerikai és európai uniós szankciókat, Brüsszel viszont nyáron fogadta el a 18. csomagot és már a következőn dolgozik.
Az előkészületek azonban zajlanak, a The Wall Street Journal értesülése szerint az Exxon szinte az első pillanattól folytatott titkos tárgyalásokat a Rosznyefttyel, amelyekről a cégen belül is csak nagyon kevesen tudtak.
Az egyeztetéseket Neil Chapman alelnök vezette, aki Dohában találkozott Igor Szecsinnel, a Rosznyefty vezérigazgatójával, aki Putyin közeli szövetségese. Mivel Szecsin ellen amerikai szankciók vannak érvényben, már a találkozóhoz is az amerikai pénzügyminisztérium engedélye kellett.
A visszatérés lehetőségéről az amerikai cég vezérigazgatója, Darren Woods is egyeztetett a Fehér Házban Trumppal.
Az Exxon oroszországi üzleti tevékenységének újraindítása nagy győzelem lenne a Kreml számára. A szahalini projekt volt a cég egyik legnagyobb befektetése, az Exxon üzemeltette a mezőt.
Az elszenvedett anyagi veszteség miatt a cég kiszivárgott információk szerint legalább annak a megtérítését várja az orosz féltől, így
sok függ attól, hogy Moszkva milyen feltételeket ajánl a visszatéréshez, ha megnyílik a lehetőség.
Várhatóan kedvezőeket, mert bár az orosz energiaipar a szankciók ellenére fenntartotta az olajkitermelést és exportot, szakértők szerint know-how és befektetések híján a kapacitás előbb-utóbb romlani fog.
Tovább rontják a helyzetet az orosz finomítók elleni ukrán támadások, amelyek következtében az ország egyes részein benzinhiány alakult ki, rekordra ugrottak az üzemanyagárak és a kormány kénytelen volt exporttilalmat elrendelni.
Oroszország energiakincsei továbbra is nagy csábítást jelentenek a nyugati vállalatok számára.
Exxon az olaj mellett együttműködött a Rosznyefttyel a földgázkészletek kiaknázásában is, hogy azokat folyékony halmazállapotban, LNG-ként tartályhajókon exportálhassák.
A Rosznyefty abban reménykedik, hogy a jövőben is profitálhat az Exxon tőkéjéből, technológiájából és vezetői szakértelméből.
