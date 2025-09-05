Deviza
EUR/HUF393.08 0% USD/HUF336.81 -0.13% GBP/HUF453.1 -0.05% CHF/HUF418.59 -0.04% PLN/HUF92.46 0% RON/HUF77.44 -0.01% CZK/HUF16.07 -0.03% EUR/HUF393.08 0% USD/HUF336.81 -0.13% GBP/HUF453.1 -0.05% CHF/HUF418.59 -0.04% PLN/HUF92.46 0% RON/HUF77.44 -0.01% CZK/HUF16.07 -0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
olajipar
Szahalin
Exxon Mobil

Szahalin már alig várja az amerikai Exxon visszatérését

Know-how és tőke nélkül bajba kerül az orosz energiaipar. Az Exxon az ukrajnai háború kirobbanása óta folytatja a titkos tárgyalásokat a Szahalin projektről.
M. Cs.
2025.09.05, 05:40
Frissítve: 2025.09.05, 06:31

Szahalin kormányzója várja az amerikai Exxon visszatérését az olaj- és gázprojektbe, mert az jelentős lendületet adna az üzletnek. A kérdés folyamatosan napirenden van, az első titkos tárgyalások sajtójelentések szerint nem sokkal a vállalat 2022-es kivonulása után megkezdődtek, de újabb esély nyílt meg, amikor Vlagyimir Putyin elnök a múlt hónapban engedélyezte a külföldi befektetők visszatérését.

Szahalin
Az Exxon visszatérne a Szahalin projektbe / Fotó: AFP

A rendeletet Putyin aznap írta alá, amikor találkozott Alaszkában Donald Trumppal. Kiszivárgott hírek szerint a csúcstalálkozón is szóba kerültek üzleti lehetőségek, többek között az energetikai projektek az ukrajnai béke mellett.

Sokat bukott az Exxon a kizárásból a Szahalin projektből

Moszkva 2022-ben szorította ki a nyugati befektetőket a Szahalin 1. és 2. projektből. Előbbiben az Exxon 30 százalékos részesedéssel rendelkezett, de egyetlen nem orosz befektetőként kilépett a projektből, miután Oroszország megtámadta Ukrajnát, és emiatt 4,6 milliárd dolláros értékvesztést volt kénytelen elszámolni.

Valerij Limarenko, Szahalin kormányzója a Reutersnek nyilatkozva azt mondta, hogy bár Oroszországnak van saját technológiája az olaj és gáz előállítására, beleértve a tengeri kitermelést is, 

az Exxon visszatérése mégis hasznos lenne, mert hatékonyabb lenne a közös fejlesztés.

 „Fontos, hogy vissza akarjanak térni” – fogalmazott.

Fel kellene oldani előbb a szankciókat

A nyugati cégek visszatérése Oroszországba nem lesz egyszerű, mivel ehhez fel kellene oldani az amerikai és európai uniós szankciókat, Brüsszel viszont nyáron fogadta el a 18. csomagot és már a következőn dolgozik.

Szahalinról látják el Ázsiát / Fotó: AFP

Az előkészületek azonban zajlanak, a The Wall Street Journal értesülése szerint az Exxon szinte az első pillanattól folytatott titkos tárgyalásokat a Rosznyefttyel, amelyekről a cégen belül is csak nagyon kevesen tudtak.

Az egyeztetéseket Neil Chapman alelnök vezette, aki Dohában találkozott Igor Szecsinnel, a Rosznyefty vezérigazgatójával, aki Putyin közeli szövetségese. Mivel Szecsin ellen amerikai szankciók vannak érvényben, már a találkozóhoz is az amerikai pénzügyminisztérium engedélye kellett.

A visszatérés lehetőségéről az amerikai cég vezérigazgatója, Darren Woods is egyeztetett a Fehér Házban Trumppal.

A kártérítés az első lépés

Az Exxon oroszországi üzleti tevékenységének újraindítása nagy győzelem lenne a Kreml számára. A szahalini projekt volt a cég egyik legnagyobb befektetése, az Exxon üzemeltette a mezőt.

Az elszenvedett anyagi veszteség miatt a cég kiszivárgott információk szerint legalább annak a megtérítését várja az orosz féltől, így 

sok függ attól, hogy Moszkva milyen feltételeket ajánl a visszatéréshez, ha megnyílik a lehetőség.

-
Csábító a nyugati cégek számára az orosz energiakincs / Fotó: AFP

Várhatóan kedvezőeket, mert bár az orosz energiaipar a szankciók ellenére fenntartotta az olajkitermelést és exportot, szakértők szerint know-how és befektetések híján a kapacitás előbb-utóbb romlani fog.

Csábító az orosz energiakincs

Tovább rontják a helyzetet az orosz finomítók elleni ukrán támadások, amelyek következtében az ország egyes részein benzinhiány alakult ki, rekordra ugrottak az üzemanyagárak és a kormány kénytelen volt exporttilalmat elrendelni.

Oroszország energiakincsei továbbra is nagy csábítást jelentenek a nyugati vállalatok számára. 

Exxon az olaj mellett együttműködött a Rosznyefttyel a földgázkészletek kiaknázásában is, hogy azokat folyékony halmazállapotban, LNG-ként tartályhajókon exportálhassák.

A Rosznyefty abban reménykedik, hogy a jövőben is profitálhat az Exxon tőkéjéből, technológiájából és vezetői szakértelméből.
 

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu