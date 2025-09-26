Elfogyott Trump türelme, nincs kegyelem: Szerbia megkapta Amerika büntetését az orosz olaj miatt – ez brutális lesz, Vucic figyelmeztette a lakosságot

Az Egyesült Államok január 10-én jelentette be, hogy büntetőintézkedéseket vezet be a többségi orosz tulajdonban lévő szerb vállalat ellen. Szerbia 45 napot kapott arra, hogy eltávolítsa az orosz tőkét a NIS-ből, de nem teljesítette ezt.

Vucic: kemény amerikai szankciók jönnek / Fotó: AFP

A belgrádi értéktőzsde nem sokkal a határidő lejárta előtt közölte, hogy az orosz Gazpromnyeft a részesedéséből mintegy 5 százalékot átruházott a Gazpromra. Korábban a szerb nemzeti olajtársaság 50 százaléka volt az orosz Gazpromnyeftyé, 6,15 százaléka a Gazpromé, 29,87 százaléka pedig a szerb államé, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak. A változást követően a Gazpromnyefty részesedése 44,85 százalékra csökkent, míg a Gazpromé 11,30 százalékra nőtt.

A NIS hatszor kapott felmentést az év során a szankciók alól, most azonban már nem lehetett tovább halasztani a büntetőintézkedések bevezetését

– magyarázta a szerb elnök. Hozzátette: Szerbia komoly árat fizet a nagyhatalmak közötti nézeteltérésekért. „Ez komoly gondokat fog okozni, de keressük a kiutat” – húzta alá Aleksandar Vucic.

Gondok adódhatnak a bankokkal, mert senki nem akar majd egy szankciók alatt lévő vállalattal üzletelni, és feltételezhetően a NIS dolgozóinak fizetéseit sem fogják tudni folyósítani. De várjunk, talán történik valami csoda október elsejéig

– tette hozzá.

A hivatalos adatok szerint Szerbiában 1529 benzinkút működik, amelyek közül 324-et a NIS üzemeltet.

Szerbia brutális mennyiségű orosz gázt vásárol

Szerbia továbbra is Oroszországtól vásárol földgázt. A déli szomszédunk többéves szerződést ír alá orosz gáz vásárlására annak ellenére, hogy az Európai Unió nyomást gyakorol rá azért, hogy ne tegye.

Szerbia októberben 3 éves gázimport-megállapodást ír alá Oroszországgal, amely évi 2,5 milliárd köbméter földgáz szállítását biztosítja – írja a Reuters a Srbijagas állami gázvállalat vezetőjének keddi közlésére hivatkozva. Dusan Bajatovic a közszolgálati RTS műsorában elmondta, hogy

Szerbia már megállapodott napi 2,5 millió köbméter gáz szállításáról Azerbajdzsánból, valamint további 9,5 millió köbmétert kap Oroszországtól naponta.

Bajatovic hozzátette, hogy Szerbia egyetlen gáztároló létesítményében 780 millió köbméter földgáz van, és szükség esetén további 200 millió köbmétert lehet beszerezni egy magyarországi tárolóból.