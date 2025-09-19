Rendkívüli: Ursula von der Leyenék elfogadták az új orosz szankciókat, ez fájhat a legjobban Putyinnak – az Európai Bizottság nem dőlhet hátra, most jönnek a tagállamok

Elfogadta az Ukrajna elleni orosz invázióhoz kapcsolódó 19. szankciós csomagot az Európai Bizottság pénteken – közölte az uniós testület egy szóvivője. Következő lépésként ezt a tagállamoknak is jóvá kell hagyniuk, ráadásul egyhangúlag.

Ursula von der Leyen délután számol be a szankciókról / Fotó: NurPhoto via AFP

Ez lehet a legújabb szankciós csomagban

A legújabb szankciós csomag tartalma nem ismert, de előzetesen az orosz energiaipar, az olajexport szállításában részt vevő árnyékflotta még nem szankcionált hajói, valamint az orosz bankok kerülhettek a célkeresztjébe. Az Egyesült Államok mindeközben arra buzdította az Európai Uniót, hogy teljesen hagyjon fel az orosz energiahordozók vásárlásával, és vezessen be 50–100 százalékos vámot Indiával és Kínával szemben azok olajvásárlásai miatt.

Magyarország jelezte azt is, hogy Donald Trump amerikai elnök nyomására sem hagyna fel az orosz olaj és földgáz vásárlásával.

Brüsszel ugyanakkor azt szeretné elérni, ha Washington is igyekezne – akár szankciókkal is – nyomást gyakorolni Vlagyimir Putyin orosz elnökre, hogy leüljön a tárgyalóasztalhoz.

Előzetes hírek szerint az unió egy évvel előrehozná az orosz gázvásárlás leállításáról szóló terveit, így nem 2027 végéig, hanem 2027 kezdetéig kellene megszabadulni az orosz földgáztól, különösen az orosz LNG-től. Egy ilyen javaslatot azonban Magyarország és Szlovákia feltehetőleg nem támogatna. A javaslatok között szerepelt a közvetítő országok elleni szankciók bevezetése is, miután a közép-ázsiai országokba, például Kazahsztánba tartó európai export megsokszorozódott a háború kezdete óta, párhuzamosan a csökkenő orosz exporttal. Az intézkedések emellett a kriptovalutákat is célba vehetik.

A héten Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón úgy nyilatkozott, hogy ha egy intézkedés nem okoz közvetlen gazdasági kárt, akkor nem akadályozzák az elfogadását, ám ha igen, akkor nem tudják támogatni.

A bizottság egy szóvivője délutánra ígért pontosabb részleteket az új szankciós csomagról, amely jelenleg csak egy javaslat a tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanács asztalán.