Kiderültek a részletek Európa új orosz szankcióiról: Ursula von der Leyen mostantól így próbálja meg kivéreztetni Putyint

A fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételek tartják fenn Oroszország háborús gazdaságát Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint, ezért ezen források csökkentése céljából az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az Európai Unió tiltsa be az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját az európai piacokra – közölte a bizottsági elnök pénteken. Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője később ezt pontosította azzal, hogy az orosz LNG-t 2028 január 1. helyett 2027 január 1-jétől tiltják ki Európából.
A 19. Oroszország elleni szankciós csomag bemutatásakor Von der Leyen elmondta, hogy az intézkedés keretében a nagyobb orosz energiakereskedelmi vállalatok, köztük a Rosznyefty és a Gazprom, teljes tranzakciós tilalom alá kerülnek. Emellett az Európai Unió olyan vállalatok vagyonát is befagyasztja, amelyek az ukrajnai háborút azzal táplálják, hogy a szankciókat megsértve olajat vásárolnak Oroszországtól.
A szankciókkal az unió olajfinomítókat, kereskedőket és petrolkémiai vállalatokat céloz meg unión kívüli országokban, köztük Kínában is.
Von der Leyen szerint ideje elzárni a csapot, amire az unió felkészült, mivel az EU energiát takarított meg, diverzifikálta az ellátást és alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaforrásokba fektetett. Hozzátette, hogy ezek az erőfeszítések megtérülnek. A végrehajtás megerősítése érdekében pedig az EU a 19. szankciós csomagjában az eddigi megszorító intézkedéseket megkerülő, úgynevezett orosz árnyékflotta további 118 hajóját szankcionálja. Ezzel immár több mint 560 hajó van EU-szankciók hatálya alatt.
A bizottsági elnök arról is beszélt, hogy az EU azon pénzügyi kiskapukat is bezárja, amelyeket Oroszország a szankciók megkerülésére használ. Az EU tranzakciós tilalmat vezet be további oroszországi pénzintézetekre és más, nem uniós országok bankjaira. Ugyancsak a kiskapuk bezárása céljából az unió most először vezet be korlátozó intézkedéseket a kriptovaluta-platformokra, és betiltja a kriptovalutákban végzett, Oroszországhoz köthető tranzakciókat.
Von der Leyen kifejtette azt is, hogy a 19. szankciós csomag keretében az EU új közvetlen exportkorlátozásokat is bevezet a harctéren használt termékekre és technológiákra. Továbbá 45 oroszországi és nem uniós vállalatot listáz, amelyek közvetlen vagy közvetett támogatást nyújtanak az orosz katonai iparnak. Ugyanis
Oroszország hozzáférésének elvágása a szükséges technológiákhoz, mindenekelőtt a drónok esetében kulcsfontosságú.
A bizottsági elnök elmondta azt is, hogy a szankciók súlyosan érintik Oroszország gazdaságát, az infláció tartósan magas, miközben Moszkva finanszírozáshoz és bevételekhez való hozzáférése folyamatosan csökken, Oroszország háborús gazdasága a határaihoz közeledik.
„Szankcióink a gazdasági nyomásgyakorlás hatékony eszközei. Addig fogjuk alkalmazni azokat, amíg Oroszország nem ül tárgyalóasztalhoz Ukrajnával egy igazságos és tartós béke érdekében” – mondta Von der Leyen, aki elmondta azt is, hogy az EU új megoldáson dolgozik Ukrajna védelmi erőfeszítéseinek finanszírozására, amely az uniós bankokban tárolt, majd befagyasztott orosz pénzügyi eszközökre épül.
Nagyon világosan kell fogalmaznunk: ez Oroszország háborúja. Az elkövetőnek kell megfizetnie a háború árát
– szögezte le a bizottsági elnök, aki szerint a lefoglalt orosz pénzeszközök kamataiból az EU jóvátételi kölcsönt tud nyújtani Ukrajnának, aminek a kockázatát kollektíven kell viselni. Ukrajna csak akkor fizeti vissza a kölcsönt, ha Oroszország jóvátételt fizet.
Európa a kezdetektől fogva Ukrajna oldalán állt, és továbbra is minden rendelkezésére álló eszközt alkalmazni fog, hogy véget vessen a háborúnak. „Felszólítom a tagállamokat, hogy mielőbb támogassák ezeket a szankciókat, ha azt akarjuk, hogy Oroszország elhagyja a harcteret és tárgyalóasztalhoz üljön. Így adhatunk valódi esélyt a békének” – zárta a 19. szankciós csomagra vonatkozó európai bizottsági javaslat bemutatását Ursula von der Leyen.
