Már érzi a pengét a bőrén Szerbia, kapott 8 napot Washingtontól, hogy ezt megtegye – Belgrádra figyel a világ, felfoghatatlan a tét

Újabb, ezúttal azonban mindössze nyolcnapos haladékot kapott a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) az amerikai szankciók bevezetése előtt – közölte Aleksandar Vucic szerb elnök, aki szerint az újabb határidő letelte után Szerbiának ugyanazokkal a gondokkal kell szembenéznie. A NIS eddig hétszer kapott felmentést a szankciók alól.

Szerbia energiaellátásában fontos szerepet tölt be a NIS / Fotó: AFP

Szerbia nem szabadult meg az orosz tulajdontól a NIS-ben

A többségében orosz tulajdonú olajvállalat ellen az Egyesült Államok január 10-én jelentett be szankciókat, ám Szerbia kapott 45 nap határidőt az orosz tőke eltávolítására. Ezt azonban Belgrád nem teljesítette. A határidő lejárta előtt a belgrádi értéktőzsde azt közölte, hogy az orosz Gazpromnyeft a részesedéséből mintegy 5 százalékot átruházott az orosz Gazpromra.

A változást követően a Gazpromnyefty részesedése 44,85 százalékra csökkent, míg a Gazpromé 11,30 százalékra nőtt. Szeptember 19-én a Gazprom ezt a 11,30 százalékot átruházta leányvállalatára, az Intelligence-re.

A halasztásért Vucic köszönetet mondott az amerikai kormánynak, mondván, ezzel igyekeztek tiszteletet mutatni Szerbia iránt, ám a határidő lejárta után az országnak lényegében ugyanazzal a kérdéssel kell szembenéznie, amelyre nincs válasza. Hozzátette: Belgrád igyekszik majd új ajánlattal előállni, de nem lehet tudni, a másik fél ezt elfogadja-e.

A szerb elnök korábban arról is beszélt, hogy a szankciók miatt főként a bankokkal adódhatnak gondok, mivel senki nem akar majd egy szankciók alatt álló vállalattal üzletelni, így az is előfordulhat, hogy a NIS dolgozóinak fizetését sem fogják tudni folyósítani.

A hivatalos adatok szerint Szerbiában 1529 benzinkút működik, amelyek közül 324-et a NIS üzemeltet.