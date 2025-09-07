Deviza
Kiderült, melyik a világ legszebb szigete – a turizmus hajtja, de a fenntarthatóság a tét

Egy friss felmérés szerint Bali a világ legvonzóbb turisztikai célpontja. A sziget gazdasága szinte teljesen a turizmusra épül, amely évente több milliárd dollárt termel, ugyanakkor egyre nagyobb nyomást gyakorol az infrastruktúrára és a környezetre. A helyi vezetés fenntarthatósági intézkedésekkel próbálja megőrizni Bali természeti és kulturális értékeit.
VG
2025.09.07, 16:48
Frissítve: 2025.09.07, 17:20

Egy felmérésből kiderült, hogy melyik a legnépszerűbb sziget – írta az Origo. A lap megnézte, Bali gazdasága mennyire épül a turizmusra.

sziget Bali
A gyönyörű szigeteket sokan választják kikapcsolódni / Fotó: AFP

A rangsor felállításához a platform több százmillió adatpontot elemzett, beleértve a vásárlói véleményeket, az eladások népszerűségét és az egyes helyszínek egyedi jellemzőit. Az összes adat áttekintése után Bali került az élre, amelyet a világ első számú sziget úti céljaként neveztek meg.

Kevesen tudják, de itt nem egy szigetről van szó

Bali valójában több kisebb szigetből áll Indonézia több ezer szigete közül, de vitathatatlanul az ország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja. Élénk helyi kultúrája, gyönyörű templomai, fenséges vízesései, vulkánjai, nyugodt öblei és rizsteraszai minden látogatót lenyűgöznek. A búvárkodás szerelmesei a sziget északi részét részesítik előnyben, ahol ráják, szirticápák és teknősök között úszkálhatnak. Itt található emellett

Bali leghíresebb merülőhelye, az USAT Liberty hajóroncs,

amely lágykoralljaival, angyalhalaival, kerti angolnáival és más, víz alatti csodáival csábítja a látogatókat.

A listán szereplő további népszerű úti célok között található

  • Phuket (Thaiföld),
  • Malé (Maldív-szigetek),
  • Sanya (Kína)
  • és Szingapúr.

Több turista érkezik egy évben, mint Szlovákia népessége

Bali gazdasága erősen függ a turizmustól, a sziget GDP-jének akár 60–70 százaléka is ebből a szektorból származik. Tavaly a látogatók száma meghaladta a 6,3 milliót, a turizmusból származó bevételek pedig 2025-re várhatóan 22,1 milliárd dollárra nőnek. A gazdasági növekedés ennek köszönhetően kiemelkedő volt: 2024-ben Bali GDP-je 5,48 százalékkal emelkedett. A legnagyobb élénkülést

  • a szálláshely-szolgáltatás
  • és a vendéglátás,
  • az energiaellátás
  • és a feldolgozóipar

mutatta, amelyek mind közvetlenül kapcsolódnak a turizmushoz.

A turizmus közvetlenül és közvetve százezrek számára biztosít munkát, a hotel- és vendéglátóipari dolgozóktól kezdve a mezőgazdasági termelőkön át a kézművesekig.

Jelentős hatással van az infrastruktúra-fejlesztésre is, mivel a közlekedési hálózatok, szálláshelyek és szolgáltatások bővítése elengedhetetlenné vált a látogatók számának növekedésével. 

