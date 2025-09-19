Deviza
EUR/HUF390.32 +0.27% USD/HUF332.45 +0.66% GBP/HUF447.83 +0.04% CHF/HUF417.89 +0.29% PLN/HUF91.55 +0.2% RON/HUF76.94 +0.19% CZK/HUF16.07 +0.35% EUR/HUF390.32 +0.27% USD/HUF332.45 +0.66% GBP/HUF447.83 +0.04% CHF/HUF417.89 +0.29% PLN/HUF91.55 +0.2% RON/HUF76.94 +0.19% CZK/HUF16.07 +0.35%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,099.05 +0.47% MTELEKOM1,848 -0.22% MOL2,772 -0.86% OTP29,410 +1.8% RICHTER9,790 -0.81% OPUS520 -2.62% ANY7,400 +0.82% AUTOWALLIS153 -2.55% WABERERS5,020 -1.57% BUMIX9,309.63 +0.54% CETOP3,438.24 -0.24% CETOP NTR2,142.03 -0.24% BUX100,099.05 +0.47% MTELEKOM1,848 -0.22% MOL2,772 -0.86% OTP29,410 +1.8% RICHTER9,790 -0.81% OPUS520 -2.62% ANY7,400 +0.82% AUTOWALLIS153 -2.55% WABERERS5,020 -1.57% BUMIX9,309.63 +0.54% CETOP3,438.24 -0.24% CETOP NTR2,142.03 -0.24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
közös agrárpolitika (KAP)
agrártámogatás
Brüsszel
Szlovákia
Európai Unió

Kitört a botrány Fico kormánya és Brüsszel között: elzárják a pénzcsapokat, Szlovákiában megszűnhet a mezőgazdaság

Pozsony szerint az ország teljes mezőgazdasága a szakadék szélére lett taszítva. Brüsszel új agrárjavaslata közel egymilliárd euróval kurtítaná meg a szlovák gazdák támogatásait.
VG/MTI
2025.09.19., 20:30

Richard Takác szlovák mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter pénteken éles hangon bírálta az Európai Bizottság agrártámogatási javaslatait, amelyek a 2028–2034-es költségvetési időszakra vonatkoznak. Mint mondta, a tervezet a szlovák mezőgazdaság „felszámolásával” fenyeget, mivel a jelenlegi, 4,6 milliárd eurós kerethez képest közel egymilliárd euróval kevesebb támogatást jelentene az országnak.

Slovak PM Robert Fico's first public appearance since his assassination in May during the Harvest Day celebrations in Slovenska Nova Ves Richard Takác szlovák agrárminiszter
Brüsszel új agrárjavaslata közel egymilliárd euróval kurtítaná meg a szlovák gazdák támogatásait / Fotó: Anadolu via AFP

A miniszter úgy fogalmazott:

Ez nemcsak drasztikus megszorítás, hanem az egész ágazat ellehetetlenítése. Európa más része talán kibírja, de Szlovákiában ez a mezőgazdaság teljes felszámolását jelenti.

Takác arra is emlékeztetett, hogy korábban a bizottság ígéretet tett egy külön alap létrehozására, amely a leginkább sújtott országokat – köztük Szlovákiát, Magyarországot és Lengyelországot – segítette volna az ukrán importtal szemben.

A mostani tervezet viszont már csak az Oroszországgal és Fehéroroszországgal határos államokat támogatná, így Lengyelország, Litvánia, Lettország, Észtország és Finnország kerülne előnybe. „Ez a fordulat teljesen elfogadhatatlan” – hangsúlyozta a miniszter.

Évtizedek óta nincs válasz a szlovák problémákra

Az ország egyébként már több mint húsz éve tagja az Európai Uniónak, mégis máig hátrányban van a támogatások szintjében:

  • a szlovák gazdák jelenleg az uniós átlag 82 százalékát kapják;
  • míg egyes nyugati országokban ez az arány 130–200 százalék is lehet.

Takác szerint a bizottság korábbi javaslatai azt ígérték, hogy a következő költségvetésben figyelembe veszik ezt az egyenlőtlenséget, ám a friss tervek ennek épp az ellenkezőjét vetítik előre.

A vita így nemcsak Szlovákia agrárstruktúrájának jövőjét érinti, hanem szélesebb uniós feszültségekre is rávilágít: a régi és az új tagállamok közötti támogatási szakadék újra napirendre került, miközben az ukrán import és az orosz–ukrán háború miatt az agrárpolitika politikai feszültségekkel is terhelt.

Ezzel szemben az Európai Bizottság 2028–2034 közötti agrártámogatási keretéből Magyarország közel 7,23 milliárd eurót kap. 

Ez Brüsszel szerint biztosítja, hogy a következő ciklusban is életben maradjanak a magyar gazdák, ám az összeg valójában kevesebb, mint az előző időszakban.

A csökkenés oka részben az új költségvetési logikában rejlik: egyes vidékfejlesztési támogatások a kohéziós alapba kerülnek át, és több mezőgazdasági fejlesztés mostantól versenyképességi vagy területfejlesztési uniós alapokból lesz elérhető.

Pénzesőre készülhet Magyarország: lerántották a leplet a hamarosan érkező uniós támogatásokról – Ausztriát is a porban hagytuk

Bár a keret kisebb a mostaninál, a régiós középmezőnyben maradunk. Magyarország több mint 7,2 milliárd eurót kap az uniós agrártámogatásokból 2028 és 2034 között.

 

Uniós pénzek

Uniós pénzek
71 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
drón

Katonai drón repült át Magyarország második legnagyobb városa fölött: azonnal nyilatkozatot adott ki a Honvédelmi Minisztérium

Szeptember 18-án többen is felfigyeltek egy katonai drónra Debrecen felett, amely sokakat meglepett a városban.
2 perc
IPO

Váratlan döntés: kivonul Magyarországról a világ második legnagyobb áramszolgáltatója – kilóra megvette egy román-magyar páros

Az ügylet értéke 128 millió euró, és a magyar szélerőmű-kapacitás felét jelenti.
2 perc
közös agrárpolitika (KAP)

Kitört a botrány Fico kormánya és Brüsszel között: elzárják a pénzcsapokat, Szlovákiában megszűnhet a mezőgazdaság

Pozsony szerint az ország teljes mezőgazdasága a szakadék szélére lett taszítva.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu