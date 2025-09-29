Szlovákia megmondta a NATO-nak, amit az soha nem akart hallani: van fontosabb dolga a fegyverkezésnél, ne is számítson rá ebben

Robert Kalinák, a Szlovák Köztársaság miniszterelnök-helyettese és a Szlovák Köztársaság védelmi minisztere szerint a kórházak építése most fontosabb.
A védelmi minisztériumnak valószínűleg nem lesz az ország GDP-jének 2 százalékát elérő pénzügyi kerete a kiadásokra a jövő évben, ami Szlovákia NATO-kötelezettsége.
Robert Kalinák a JOJ 24 műsorában elmondta, a konszolidáció lesz az első, minisztériuma más minisztériumoknak is segíteni akar a pénzmegtakarításban – írja a Sita.
A védelmi minisztérium idén több százmillióval járult hozzá a megtakarításokhoz, jövőre pedig ez a szám tízmilliós lesz. Emellett leépítéseket is végrehajtottunk, és minden bizonnyal racionalizálni fogjuk a működésünket
– mondta Kalinák. „A megtakarított összegekből lehetőségünk volt rá, hogy belevágjunk a kórházépítésekbe” – tette hozzá.
Lassuló GDP-növekedés, emelkedő munkanélküliség, megszűnő állami ünnepek. A szlovák gazdasági növekedés megtorpanása lesz az ára a Fico-kormány kényszerű kiigazítási csomagjának. Félreveri a harangokat a Szlovák Nemzeti Bank: jövőre gyakorlatilag leáll a szlovák gazdasági növekedés, elmarad a reálbérek növekedése, a munkanélküliek száma pedig újra meglódulhat. A szlovák gazdaság idén legfeljebb 0,8 százalékkal nő, jövőre pedig mindössze 0,5 százalékos növekedést produkál – derül ki a Szlovák Nemzeti Bank legfrissebb prognózisából.
A Peter Kazimír jegybankelnök által részletezett őszi előrejelzésben brutálisan lerontották a számokat, hiszen júniusban 2025-re még 1,2 százalékos, 2026-ra pedig 1,6 százalékos növekményt vártak.
A bankelnök szerint az ország gazdaságát két teher nyomja:
2026 végéig 30 ezerrel nőhet az állástalanok száma a jelenlegi szinthez képest, vagyis a mostani 5 százalék feletti mutató 6 százalékra kúszhat.
Ugyan az infláció mértéke az idei 4,2-4,3 százalékról jövőre 3 és 4 százalék közé mérséklődhet, azonban ez a reálbérek növekedésén nem érződik majd, sőt.
