Deviza
EUR/HUF390.62 -0.23% USD/HUF333.11 -0.43% GBP/HUF447.83 -0.13% CHF/HUF418.59 -0.21% PLN/HUF91.52 -0.22% RON/HUF76.9 -0.25% CZK/HUF16.07 -0.3% EUR/HUF390.62 -0.23% USD/HUF333.11 -0.43% GBP/HUF447.83 -0.13% CHF/HUF418.59 -0.21% PLN/HUF91.52 -0.22% RON/HUF76.9 -0.25% CZK/HUF16.07 -0.3%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,216.95 +0.01% MTELEKOM1,814 0% MOL2,748 +0.29% OTP28,990 -0.34% RICHTER9,825 +0.56% OPUS538 -0.56% ANY7,380 +2.17% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,000 +1.8% BUMIX9,262.64 +0.3% CETOP3,466.87 +1.09% CETOP NTR2,170.78 +0.14% BUX99,216.95 +0.01% MTELEKOM1,814 0% MOL2,748 +0.29% OTP28,990 -0.34% RICHTER9,825 +0.56% OPUS538 -0.56% ANY7,380 +2.17% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,000 +1.8% BUMIX9,262.64 +0.3% CETOP3,466.87 +1.09% CETOP NTR2,170.78 +0.14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Szlovákia
konszolidáció
fegyverkezés

Szlovákia megmondta a NATO-nak, amit az soha nem akart hallani: van fontosabb dolga a fegyverkezésnél, ne is számítson rá ebben

A konszolidációt fontosabbnak tartják északi szomszédunknál.
Andor Attila
2025.09.29., 08:48

Robert Kalinák, a Szlovák Köztársaság miniszterelnök-helyettese és a Szlovák Köztársaság védelmi minisztere szerint a kórházak építése most fontosabb.

Szlovákia
Szlovákia: fegyvervásárlás helyett konszolidáció / Fotó: AFP

A védelmi minisztériumnak valószínűleg nem lesz az ország GDP-jének 2 százalékát elérő pénzügyi kerete a kiadásokra a jövő évben, ami Szlovákia NATO-kötelezettsége. 

Robert Kalinák a JOJ 24 műsorában elmondta, a konszolidáció lesz az első, minisztériuma más minisztériumoknak is segíteni akar a pénzmegtakarításban – írja a Sita.

A védelmi minisztérium idén több százmillióval járult hozzá a megtakarításokhoz, jövőre pedig ez a szám tízmilliós lesz. Emellett leépítéseket is végrehajtottunk, és minden bizonnyal racionalizálni fogjuk a működésünket

– mondta Kalinák. „A megtakarított összegekből lehetőségünk volt rá, hogy belevágjunk a kórházépítésekbe” – tette hozzá. 

Nagy bajba került Szlovákia 

Lassuló GDP-növekedés, emelkedő munkanélküliség, megszűnő állami ünnepek. A szlovák gazdasági növekedés megtorpanása lesz az ára a Fico-kormány kényszerű kiigazítási csomagjának. Félreveri a harangokat a Szlovák Nemzeti Bank: jövőre gyakorlatilag leáll a szlovák gazdasági növekedés, elmarad a reálbérek növekedése, a munkanélküliek száma pedig újra meglódulhat. A szlovák gazdaság idén legfeljebb 0,8 százalékkal nő, jövőre pedig mindössze 0,5 százalékos növekedést produkál – derül ki a Szlovák Nemzeti Bank legfrissebb prognózisából.

A Peter Kazimír jegybankelnök által részletezett őszi előrejelzésben brutálisan lerontották a számokat, hiszen júniusban 2025-re még 1,2 százalékos, 2026-ra pedig 1,6 százalékos növekményt vártak.

A bankelnök szerint az ország gazdaságát két teher nyomja:

  • a kedvezőtlen nemzetközi helyzet és 
  • az újabb, 2,7 milliárd euróra tervezett konszolidációs csomag.

2026 végéig 30 ezerrel nőhet az állástalanok száma a jelenlegi szinthez képest, vagyis a mostani 5 százalék feletti mutató 6 százalékra kúszhat.

Ugyan az infláció mértéke az idei 4,2-4,3 százalékról jövőre 3 és 4 százalék közé mérséklődhet, azonban ez a reálbérek növekedésén nem érződik majd, sőt. 


 

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
NIS

Már érzi a pengét a bőrén Szerbia, kapott 8 napot Washingtontól, hogy ezt megtegye – Belgrádra figyel a világ, felfoghatatlan a tét

Egyre közelebb kerül a szerb olajtársaság elleni amerikai szankciók bevezetése.
4 perc
konszolidáció

Szlovákia megmondta a NATO-nak, amit az soha nem akart hallani: van fontosabb dolga a fegyverkezésnél, ne is számítson rá ebben

A konszolidációt fontosabbnak tartják északi szomszédunknál.
3 perc
Orbán Viktor

Orbán Viktor elárulta, melyik politikus teljesítménye nyűgözi le: „sokkal színesebb figura, mint én”

A kormány filozófiáját a miniszterelnök úgy jellemezte: alacsony adókulcsok, de mindenkitől beszedik az adót. Orbán Viktor szerint a tiszások egy adóhatósági új bürokráciáról beszélnek, amivel megint a középosztály jár rosszul.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu