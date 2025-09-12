Deviza
EUR/HUF390.32 -0.31% USD/HUF332.67 -0.33% GBP/HUF451.06 -0.45% CHF/HUF417.71 -0.38% PLN/HUF91.79 -0.28% RON/HUF77.02 -0.25% CZK/HUF16.06 -0.08% EUR/HUF390.32 -0.31% USD/HUF332.67 -0.33% GBP/HUF451.06 -0.45% CHF/HUF417.71 -0.38% PLN/HUF91.79 -0.28% RON/HUF77.02 -0.25% CZK/HUF16.06 -0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,199.84 -1.06% MTELEKOM1,868 0% MOL2,850 -1.99% OTP29,200 -1.35% RICHTER10,180 +0.2% OPUS530 -2.03% ANY7,320 -2.92% AUTOWALLIS157 -0.95% WABERERS5,080 -0.39% BUMIX9,440.18 -0.79% CETOP3,471.58 -0.35% CETOP NTR2,162.7 -0.35% BUX101,199.84 -1.06% MTELEKOM1,868 0% MOL2,850 -1.99% OTP29,200 -1.35% RICHTER10,180 +0.2% OPUS530 -2.03% ANY7,320 -2.92% AUTOWALLIS157 -0.95% WABERERS5,080 -0.39% BUMIX9,440.18 -0.79% CETOP3,471.58 -0.35% CETOP NTR2,162.7 -0.35%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fegyverkezés
Szlovénia
védelmi ipar
hadiipar

Soha nem látott fegyverkezés veszi kezdetét Magyarország közvetlen szomszédjában: máris sokan aggódnak

A Dovos hárommillió eurós kezdeti tőkeinjekcióval indul. Szlovénia célja megerősíteni védelmi iparát, csúcstechnológiájú robotikus és autonóm fegyverrendszerekbe történő beruházások segítségével.
VG/MTI
2025.09.12, 15:41
Frissítve: 2025.09.12, 15:56

Szlovénia hivatalosan is elindította új állami tulajdonú védelmi vállalatát, amelynek célja az ország hazai iparának megerősítése és a növekvő európai védelmi alapokból való nagyobb részesedés biztosítása. A Dovos vállalatot – amelynek nevét a védelem, a biztonság és az ellenálló képesség szavakból képezték – tulajdonosa, az állami vagyonkezelő SSH pénteken hivatalosan is bejegyezte a bírósági nyilvántartásba. Elindításáról a kormány júliusban döntött, és részét képezi az úgynevezett nemzeti védelmi ipari stratégiának.

Ljubljana, Szlovénia
Szlovénia soha nem látott fegyverkezésbe kezd / Fotó: Shutterstock

A vállalat célkitűzései között szerepel a kulcsfontosságú szlovén vállalatokba történő stratégiai befektetések növelése, a kisebb vállalkozások nemzetközi ellátási láncokba való integrálásának elősegítése, valamint – Marko Lovse, a védelmi minisztérium államtitkárának korábbi nyilatkozata szerint – a pénz otthon tartása.

Az SSH közlése szerint a Dovos hárommillió eurós kezdeti tőkeinjekcióval befektetési alapként fog működni, a jövőbeli igények alapján pedig további tőkeemelésre kerül sor.

A Dovos konkrét céljai között szerepelnek a csúcstechnológiájú robotikus és autonóm fegyverrendszerekbe történő beruházások, amelyek vezető európai gyártókkal kötött stratégiai partnerségeken és nemzeti fejlesztési projektek keresztül valósulnak meg. A vállalat emellett a meglévő szlovén védelmi és biztonsági vállalatokban való részesedésszerzésre, a kulcsfontosságú stratégiai termékek ellátási láncának megerősítésére, valamint a nagy földi fegyverrendszerek karbantartási és fejlesztési képességeinek fejlesztésére is összpontosítani fog.

Megerősítené védelmi iparát Szlovénia

A közvélemény és a politikai körök aggodalmára reagálva, miszerint az új szervezet nem átlátható módon kezelheti az állami védelmi beszerzéseket, az SSH határozottan arról biztosított, hogy a Dovos nem veszi át a védelmi minisztérium feladatait és hatásköreit.

A felügyelet biztosítása érdekében az SSH több biztonsági mechanizmust is beépített. Ezek közé tartozik a „négy szem”-elv minden vezetői döntés esetében, a felügyelőbizottság kötelező jóváhagyása minden tőkebefektetés esetében, valamint az alapító vétójoga az SSH minden fontos döntése esetében. A letétkezelő továbbra is megőrzi a vezetőség közvetlen kinevezésének és visszahívásának jogát. Ezekkel a mechanizmusokkal biztosítják, hogy a befektetési döntéseket aktívan és a legmagasabb szakmai színvonalnak megfelelően hozzák meg.

Szlovénia 2004 óta a NATO tagja.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu